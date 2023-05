Jedna od najpoznatijih televizijskih zvijezda posjetila Hrvatsku: Evo kako mu je uspjelo napraviti Lady Gagu od 60 kilograma čokolade u prirodnoj veličini!

Poznati nizozemski chef Rudolf Van Veen prošlog je tjedna posjetio Hrvatsku i tom prilikom dao intervju za kamere IN magazina. Rudolf je jedna od najpoznatijih televizijskih zvijezda, a najveću slavu stekao je pripremanjem brojnih slastica koje oduševljavaju kućanstva diljem svijeta. Matei Slogar za In magazin ispričao je kakvu je tortu spremao za jubilej nizozemske kraljice Beatrix te za koju je prigodu od 60 kilograma čokolade napravio pjevačicu Lady Gagu u pravoj veličini.

On je najpoznatiji nizozemski chef i TV zvijezda koja s milijunima ljudi diljem svijeta dijeli svoje recepte. Rudolph Van Veen po drugi put je posjetio Hrvatsku, a evo što mu se kod nas najviše sviđa kada je o hrani riječ.



''Sirevi! Ja dolazim iz zemlje sireva, ali vaši su sirevi fantastični! Svježi sirevi koje koristite u štruklima, slani sirevi s otoka, jako ukusno! i naravno kajmak! Kajmak je dobar sa svime, zar ne?'', komentirao je Rudolph Van Veen.



Ovaj popularni televizijski kuhar snalazi se u svemu. Od slastica za svaku prigodu sve do slanih jela, poput onog koje je pripremio pred hrvatskom publikom.



''Težak je izbor izabrati između slatkog i slanog, između kuhanja i slastičarstva jer je to kao da pitate roditelja koje mu je dijete draže. Slatko je za party, za proslave, ja obožavam slatko i uvijek se veselim torti ili desertu'', kaže.



Rudolf je najveći maher kada je riječ o slasticama i pecivima, a koliko je dobar u tome, dokazuje činjenica da je spravljao tortu i za nizozemsku kraljicu Beatrix.



''To je bilo najbolje iskustvo u mom životu, to je najveća čast u našoj zemlji. Bio sam pozvan napraviti tortu za njezin 30. jubilej. Imao sam službeni sastanak s kraljicom i napravili smo veliku čokoladnu tortu punjenu trešnjama i malinama. Kraljica Beatrix je bila poput susjede, tako draga i zahvalna'', ispričao je.



Osim za kraljevsku obitelj, kuhao je i na dodjeli Oscara.



''2016. ja sam bio dio pastry ekipe na večeri na Oscarima, u Hollywoodu u Kodac Theatru. Pripremali smo čokoladno karamelnu espresso tortu i čokoladne Oscare sa zlatnim listićima za 1800 celebrityja. To je bilo sjajno. Sjećam se kad sam imao pauzu za kavu u hotelu u Beverly Hillsu sjedio sam pored Clinta Eastwooda i morao sam si obećati nemoj ganjati celebrityje, nemoj nikoga fotografirati'', prisjetio se.



A sada je upravo on celebrity s kojim se svi žele fotografirati, i djeca i odrasli. Rudolph često radi s djecom, a upravo je s njima pripremao slastice i u svojoj emisiji.



''Oni su tako iskreni, ako probaju nešto i ne sviđa im se jednostavno kažu. Odrasli će biti kao: oh da da, odlično. A možda nije. Djeca su najiskrenija bića koja može imati uz sebe i to mi se jako sviđa'', smatra.



On je već kao dijete znao da želi postati chef, a evo kako ga je zaintrigiralo baš to zanimanje.



''Jednog dana, kad sam imao 10 godina, vidio sam chefa na televiziji i to je bio chef naše kraljice, glavni chef. Govorio je o svojoj profesiji, svojoj odori, kapi i bio je tako ponosan. U tom trenutku pitao sam mamu - mogu li ja biti chef? Rekla je možeš, moraš ići u kuharsku školu. I otišao sam kad sam imao 12'', kaže.



Sada ima već više od 35 godina iskustva, a evo što mu je dosad bilo najizazovnije što je spravio u kuhinji. Bilo je to za Masterchef ispit:



''Morao sam napraviti djelo od šećera i čokolade. To je bilo 2010. i u to vrijeme je Lady Gaga bila nova i jako utjecajna, modna ikona i odlučio sam napraviti Lady Gagu u pravoj veličini. 60 kilograma bijele čokolade, 10 kilograma kuhanog šećera i napravio sam Lady Gagu zapravo!'', ispričao je.



Lady Gagom zasigurno je impresionirao mnoge, a Rudolpha su tako pokušali impresionirati Mile Butorac i naša Sandra Rončević, koji su mu spremili tradicionalna hrvatska jela. U tijesnoj utrci pobijedila je Sandra.



''Radila sam jedno najobičnije domaće jelo. Nabrzinu zamiješenu tjesteninu trgance koja se radi od svega 3 sastojka - brašna, vode i soli i sve sam to spojila u pravi domaći umak - malo špeka, malo luka, malo pržene ljutike i zamirisao je cijeli centar'', ispričala je Sandra.



Kuhati za ovakvog chefa velika im je čast.



''Za početak mi je bilo zanimljivo kako čovjek uspjeva iz dan u dan smisliti i skuhati nešto novo i tolika količina novih jela mi je zbilja bila inspiracija da i ja krenem kuhati'', rekao je Mile Butorac.



Inspiracija je mnogima koji ga vjerno prate i kušaju njegova jela. Njegov posjet mnogima će ostati u lijepom sjećanju do nekog idućeg susreta.

