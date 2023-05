Pogledajte kako se Opća opasnost provela na prvom putovanju u Kanadu: ''Ma ljepši je Zagreb od svega!''

Opća opasnost prvi je put gostovala u Kanadi, gdje je održala koncert i oduševila tamošnje Hrvate. Rokeri iz Županje posjetili su i slapove Niagare te jedan od najboljih studija u kojem su snimale brojne svjetske zvijezde, a po povratku u Hrvatsku su obožavateljima poklonili novu pjesmu. S Perom Galićem razgovarao je naš Bojan Kosijer za In magazin.

''Nismo mi toliko poznati u tom dalekom svijetu, tako da je stvarno to bio otvor tih vrata da vidimo taj novi svijet, taj jedan koncert. To je mjesto blizu Toronta, bazno je to hrvatska većina, nekih 30-ak tisuća ljudi je u toj regiji, Hrvata. Stvarno imaš jedan dobar dio ljudi ispred pozornice, ljudi koji sve znaju i majice se nose, a vide se i ljudi iza koji pojma nemaju o tome, ali u jednom trenutku su samo glave ostale gore i ne mrda više nitko'', priča Pero Galić i dodaje.

''Nisu očekivali ovakvu jednu suradnju, ali smo nakon pola sata svi bili u jednom istom ritmu, već se osjetilo da dvorana pleše u istom tempu, pjevaju. Ovi koji znaju pjevaju, ovi koji ne znaju pokušavaju. Na prvu je stvarno sve sjelo super. Poslije koncerta su došli ljudi i rekli - nismo čuli ovakav rnr već dugo'', dodao je Pero Galić.

Momci iz Županje su u Kanadi posjetili i čuveni studio u kojem su albume snimale mnogobrojne svjetske, glazbene zvijezde poput Guns and Rosesa i Brucea Spreengstena, a svratili su, naravno, i do slapova Niagare.

''OK, vidiš jedan veliki, ogroman grad i silno mnoštvo svega, ali ljepši je Zagreb od svega. Niagare prekrasna stvar, ali Plitvice su još ljepše.

Lijep bijeli svijet, ali najdraže i najljepše je vratiti se kući svojoj'', kaže Pero.

A čim su se vratili u Hrvatsku, svojim su obožavateljima nakon dvije godine poklonili novi singl naziva ''Tebe više ne volim''.

Novi singl potpisao je Mario Vestić, autor njihovih brojnih hitova, koji im je krajem prošle godine donio 20 novih pjesama.

''I sad ti nađi šta, koja? Kako god koju krenemo ima nešto. Izvukli smo na brzinu 10 pjesama koje bi se mogle raditi, međutim ova ''Tebe više ne volim'' je nekako skroz drugačija od svih koje smo do sad mi radili'', objasnio je Pero Galić.

Specifičnost snimanja ove pjesme je i to što su svi članovi benda odjednom bili u studiju i odsvirali je u isto vrijeme.

''Sama ta dinamika te cijele priče je puno ljepša. Osjetiš ti dok Žiža nju traži i sjeda na onaj rif, Sojka već slaže solo, a Kameni maše i puca činelama. Dobra je atmosfera. Ja dok pjevam prije u studiju oni svi sjede i slušaju kako to Pero pjeva, a sad smo sjedili i sudjelovali u tome dok se cijela ta priča slaže. Voljeli bi tako svakako u budućnosti raditi jer je i puno brže'', zaključio je Pero Galić.

Opću opasnost sada očekuju brojni koncerti diljem Hrvatske, a zagrebačka publika moći će je čuti na velikom koncertu 1. srpnja.

