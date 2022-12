Pobjeda Hrvatske slavila se na glazbenom spektaklu u Areni, donosimo što se događalo iza pozornice!

Čekao se u petak kraj utakmice Hrvatska-Brazil, da i u Areni Zagreb započne slavlje. Ondje su na velikom zabavnom spektaklu nastupili Jole, Maja Šuput, Zečić, Pejaković, Bebek i Mate Bulić. Julija Bačić Barać za In magazin je zavirila i iza pozornice te otkrila kako je Pejaković slavio kraj jedanaesteraca, s kim je stigao Jole te kako je vrijeme prije nastupa proveo Dražen Zečić.

Napeto do kraja - tako bismo najbolje mogli opisati atmosferu iza pozornice uoči koncerta u Areni Zagreb, u kojoj se, baš kao i u cijeloj Hrvatskoj, u petak čekao kraj jedne od najvažnijih utakmica naše reprezentacije.

Slavilo se na pozornici i za nje. Svih šest izvođača koji su u petak nastupili u Areni Zagreb nisu krili oduševljenje pobjedom Vatrenih, a priznali su nam i kako navijaju.

''Ta razina oduševljenja, vrištanja i ove lude žene koje vrište više od muškaraca onda smo se počele malo plakati, fakat ono večer za pamćenje'', ispričala je Maja Šuput.

''Luda kuća, skačem po kući, galamim, svi su mi krivi koji ne igraju dobro'', priča Mate Bulić.

''Uvijek burno proslavim kad padne gol, tako sam i ovaj put, a posebno kad je Livi obranio, stvarno sam skakao do plafona'', rekao je Željko Bebek.

''Vičem, urlam ko i svaki normalni navijač'', otkrio je Dražen Zečić.

''Hvala im što su ostavili srce na terenu i uveselili ovaj naš narod'', rekao je Jole.

''Pokazali su ono što znaju i svaka im čast'', složio se Dražen Zečić.

''Baš nekako se uživiš, osjećaš tu ljubav i svi smo kao jedno'', zaključila je Maja Šuput.

''Donijeti jednoj maloj zemlji toliko radosti...''rekao je Mate Bulić.

A mnogo radosti bilo je i u našoj najvećoj dvorani kad su se na velikom glazbenom spektaklu na dvije pozornice u istoj večeri izmjenjivali Pejaković, Zečić, Maja Šuput, Bebek, Mate Bulić i Jole.

''Ovo je kao disko, ali jedan otmjeni disko, a unutra 10 000 ljudi'', primijetio je Zlatko Pejaković.

''Ja iskreno nisam bio u Hrvatskoj na ovakvom spektaklu di imaš dva stagea, di se izvođači izmjenjuju i da svatko može nešto čuti od zabavne glazbe što ljudi vole'', komentirao je Jole.

''Večeras smo si zadali malo više zadatak, nije najobičnija gaža, imam i puno plesača i nekakvu svoju binu na bini, imam jako velik tim koji se trudio da ovo bude fakat bolje nego inače'', otkrila je Maja.

''Ovo ti ja gledam kao one mladenke koje toliko pripremjau svoje vjenčanje, da dođe ta noć i onda su one u stresu i svi se zabavljaju osim njiih, ne želim biti ta mladenka ja želim biti ona koja se zabavlja sa svojom publikom'', zaključila je Maja.

A od kućnog izdanja do onog za pozornicu, potrebne su vješte ruke i:

''Dva sata za ono full transformaciju iz nekakvog beskućnika u ono glam divu, glam pop pjevačicu'', otkrila je Maja.

Pripreme u backstageu kod Dražena Zečića izgledale su nešto drugačije:

''Ovo nije klasični koncert nego jednostavno kao nekakva zabava. Kad morate u sat vremena što odrediti da i određeni dio publike koji nisu vaša publika nego su došli zbog drugoga izvođača što staviti, koliko su to slatke brige'', rekao je Zečić.

Ni Bebekovoj ekipi nije bilo lako sastaviti listu pjesama.

''Ja sam zaista sretan što sam ubrojan u jednu ekipu koja se ovakvim koncertom u Areni unaprijed priznaje da smo najbolji zabavljači u Hrvatskoj, da imamo krasne pjesme, da publika voli te pjesme i da živi sa nama skoro i svaki tekst'', zaključio je Bebek.

I s Matom Bulićem pjevala je cijela Arena:

''Polufinale, ljudi svi u transu, ja moram otići pjevati među njih i da je netko rekao - hoćeš pjevati cijeli koncert ja bih rekao bi, apsolutno bi jer toliko smo svi nabrijani'', priznao je Mate.

Jolina potpora iza pozornice bila je cijela obitelj, bio je ondje i njegov trogodišnji sin Ivan Luka. A i pjevanje zanima najmlađeg člana obitelji Čagalj.

''On isto uzme ko i ja, uzme četkicu za zube i glumi da pjeva pred ogledalom'', priča Jole.

Mate Bulić otkrio nam je da je upravo njemu heroj Livaković prošlog ljeta povjerio svoje sumnje oko nastupa u Kataru.

''Sad ću javno reći nema veze on nije bio najsigurniji da će biti prvi golman, ja sam rekao Dalić vjeruje u tebe, ja ti garantiram, to što ti novinari pune uši, on vako gleda, ali nije bio sigurna sto posto'', prisjetio se Mate.

A kako će igrati Hrvatska dalje, nema sumnje:

''Ma u finalu smo'', zaključio je Jole.

