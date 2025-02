Andrea Šušnjara otkrila zašto su joj rođendanska slavlja važna: ''Nakon toga sam završila u bolnici...''

Veljača je za pjevačicu Andreu Šušnjaru poseban mjesec – osim što voli Dan zaljubljenih, krajem mjeseca slavi rođendan. Zašto su joj rođendanska slavlja važna, koliko joj znači podizanje svijesti o zdravlju te kada joj izlazi nova samostalna pjesma, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Ona je žena s glasom koji osvaja, osmijehom koji zrači i pričom koja inspirira. Andrea Šušnjara iza sebe ima 14 godina u legendarnom Magazinu, a sada gradi svoj glazbeni put. Danas uvijek ističe zdravlje kao najvažnije, pogotovo što se svojedobno borila s opakom bolešću.



"Na žalost ni u 2025. nije javno popularno pričati o bolesti i zdravlju jer te ljudi odmah svrstaju u nekakve ladice i to se uvijek lijepi za tebe. I to bolno iskustvo što si ispričao uvijek te prati kroz život, prati i mene ali to mi nije teško. To je jedan mali moj doprinos za sve žene koje boluju i od raka i ostalih bolesti. Problem kod javnih osoba je čim nešto izađe o nama onda ispadne da se mi žalimo. Naravno da se ne žalimo, tko god je prošao kroz neku tešku situaciju on nije žrtva on je borac'', govori Andrea.



I upravo zato, Andrea ne odustaje – ni od borbe, ni od pozitive, ni od glazbe. Iako joj je solo karijera krenula u neočekivanom smjeru, publika je odlučila – njezina glazba je tu da ostane.



"Moram priznat da je pjesma otišla u skroz jednom drugom smjeru nego predviđenom, naime i kad mi je Tonči radio i pustio pjesmu rekao je – sigurno ti ovo radijo neće puštat i ovo ti je više za publiku. Ali svi radiji su je zavrtjeli i ušla je u top 10 na svim top ljestvicama i to me stvarno veseli. Već pripremam i drugu pjesmu vesela je pjesna kao i sve ostale moje, ja volim širit pozitivnu energiju i da se ljudi zabavljaju uz moje pjesme'', priča Andrea.



Andrea je u karijeri prošla kroz različite izazove, ali jedno joj je uvijek bilo na prvom mjestu – nastupi i publika. Dok su mnogi pjevači katkad morali otkazati koncerte, ona se ponosi time da to nikada nije učinila, bez obzira na okolnosti.



''14 i pol godina u grupi Magazin, stvarno je tempo bio poprilično stresan, jako puno nastupa i jako puno putovanja. Tako da sam imala neki svoj protokol kao sportaši – kada imam nastup ne izlazim vani, pripazim kako se ponašam i šta jedem, šta pijem, tako da znam već šta je dobro za glas i za zdravlje i dizanje imuniteta tako da moram bit u nekakvom režimu'', kaže.

A veljača joj je posebno draga – mjesec u kojem slavi dvije velike ljubavi. Dan zaljubljenih i svoj rođendan. Iako je nekoć mislila da su rođendani nepotrebni, jedan događaj promijenio joj je pogled na život.



''Sa 20 godina sam odlučila da je glupo slaviti rođendane i da ih više neću slavit. Jednostavno čemu to kad starimo i odmah nakon toga sam završila u bolnici i jedva sam izvukla živu glavu i onda je krenula sva ta borba. Onda sam rekla ako doživim idući rođendan slavim svaki. Jako mi je važno da proslavim rođendan, jer sam se osjećala kao da sam nezahvalna jer u biti jako je lijepo da starimo i daj Bože da doživimo i duboku starost'', priča.



Andrea je romantična duša, ali ljubav je, kako kaže, često spoj suprotnosti. Nije uvijek sve u velikim gestama – katkad je dovoljan i nečiji šarm da osvoji srce.



"Nije mi partner romantičan nego tipično muško, ali izvlači ga još uvijek, šarm ali vidjet ćemo do kad'', šali se.



Iako sada gradi vlastiti put, s nekadašnjim kolegama iz Magazina ostala je u dobrim odnosima. Nedavno su se ponovno okupili, a sjećanja na zajedničke trenutke preplavila su ih nostalgijom.



"Nakon tog oproštajnog nastupa u Zagrebu nismo se uspjeli pozdravit, tako da mislim da je nakon 14 godina lijepo da sjednemo da se opet nasmijemo popričamo. Lijepo smo se pozdravili, večerali i ja se nadam da ćemo se opet družiti'', kaže.



Andrea ne staje – koncerti se nižu, a publika je prati.



"Već sam počela punit ljeto tako da bit će radno naravno, bit će puno koncerata diljem Hrvatske. Ja se veselim jer to je ono šta radim cijeli život tako da planiram i dalje'', govori.



Nekada zaštitni glas Magazina, danas samostalna pjevačica koja kroči svojim putem – Andrea Šušnjara ne boji se izazova. Uz prepoznatljiv glas, zaraznu energiju i vedar duh, nastavlja osvajati publiku i stvarati glazbu koja ostaje. Jer, kako sama kaže – svaki rođendan, svaki koncert i svaki novi dan zaslužuje se slaviti.

