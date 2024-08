Sin Daniela Popovića sprema vjenčanje poslije pola godine veze: ''Kad osjetiš da je to to, nema se što čekati''

Pjevač Sebastian Popović, sin Danijela Popovića, za malo više od 3 mjeseca uplovit će u bračnu luku. Ekskluzivno za našu emisiju Sebastian i zaručnica Magdalena otkrivaju detalje o svojem velikom danu te najavljuju prvu zajedničku pjesmu, čija će premijera biti baš na svadbenoj svečanosti. Više donosi naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Iako je prošlo pola godine otkad su se upoznali, pjevač Sebastian Popović znao je da je upoznao onu pravu. Džepna Venera, kako voli nazivati svoju zaručnicu Magdalenu, osvojila ga je na prvi pogled, a on je doslovno tada bio u oblacima.



''Ja sam išao poslovno na put u Berlin i upoznali smo se u avionu. Ona je radila kao stjuardesa i ja sam je zatražio broj mobitela i taj isti dan smo popili piće u Berlinu i tak je nekak nastala naša ljubav'',priča Sebastian.



Sebastian priznaje kako nije trebalo proći mnogo vremena da shvati da je Magdalena ukrala njegovo srce, dugi razgovori i zajedničke teme, tomu su uveliko pridonijeli, a onda je pala odluka i da svoju vezu okrune brakom.



''Kad osjetiš da je to to i osjetiš da je pravi trenutak nema se šta čekati, netko će reći prebrzo, netko će reći to tako treba biti ali kad znaš da je to to nemaš kaj čekat'', smatra.



''Sad smo tek našli salu, pa ćemo sad tek krenuti u ozbiljne pripreme pa bolje da me pitaš za tjedan dana. Klasično vjenčanje kako bude na našim prostorima'', govori Magdalena.



''Bit će malo celebova, ali generalno će biti naše vjenčanje'', šali se Sebastian.



''Generalno obitelj i prijatelji da se ljudi zabave, muzika, piće, iće i to je to'', dodala je Magdalena.



Prije ozbiljnijih priprema oko vjenčanja Magdalena i Sebastian svoje baterije trenutačno pune na Jadranu. Vjenčanje je zakazano za studeni, a Magdalena napominje kako joj u svemu uvelike pomaže i Sebastianova mama Sanja. Na svojem velikom danu ovaj zaljubljeni par premijerno će otpjevati i zajedničku pjesmu koju su snimili za prvi ples. Ekskluzivno imate priliku čuti maleni dio u prilogu In magazina.



''Radi se o duetu, pjesmu je potpisao Miro Buljan. I neizmjerno smo sretni što je to ovako ispalo, ja sam Miri predstavio Megi, Miro je bio oduševljen s tom idejom i snimili smo zajednički duet. Mislim da će biti jedna lijepa zanimljiva radio pjesma, pozitivnog vajba koja će pričati na neki način i o nama'', otkrio je Sebastian.



Ljubav prema glazbi bila je još jedna od poveznica koja je dodatno osnažila njihov odnos. Osim ovog dueta, željno se iščekuje i suradnja na pjesmi koju su snimili Sebastian i njegov otac, eurovizijska zvijezda Daniel Popović.



''Čekamo neke logističke stvari da se poslože i čekamo pravi trenutak. Pjesma je kao takva snimljena, spot je pri kraju. Sigurno će izaći prije naša pjesma nego duet s ocem, ali to bi moglo izaći tamo negdje sredinom sljedeće godine pretpostavljam da bi to bilo najbolje vrijeme'', govori Sebastian.



Sebastian je sada u fazi formiranja zajedničkog života s Magdalenom, ali i intenzivno radi na novim pjesmama, koje će potpisivati Miro Buljan. Mnogo posla čeka Magdalenu i Sebastiana, ali jedno je sigurno, sve je lakše kada se radi u dvoje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.