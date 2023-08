Nećak Olivera Dragojevića o odgoju petero djece: ''Kako u kojem danu, tako se podijelimo, ali nemamo problema s tim!''

Jednako kao i njegov legendarni stric, Petar Dragojević život je posvetio glazbi i obitelji. Bez skandala ili želje da bude na naslovnicama, zajedno sa suprugom, odgaja petero djece, a za IN magazin je komentirao spektakularan vikend u Veloj Luci i otkrio kada možemo očekivati novu pjesmu.

U Veloj Luci je svake godine sve ljepše, svečanije i spektakularnije. Tisuće ljudi dolaze kako bi se poklonile životu i djelu legendarnog umjetnika, ali Oliveru se to, kaže njegov nećak, ne bi previše svidjelo.

''Njega je to sve nerviralo. On bi to lijepo u malo, a da to bude intimno. S druge strane, opet ne možeš napravit u malo, jer bi svi htjeli biti dio toga, tako da pokušavaju napraviti neki balans, ali ne uspijevaju'', iskreno priča Petar Dragojević.



Ni Oliver ni Petar Dragojević nikada nisu punili naslovnice medija skandalima ili ekscesima, što je na estradi postignuće rijetkih. Uspjeh karijere temeljili su isključivo na kvaliteti pjesama.

''Nas interesira samo muzika i obitelj. Sad, nekome se sviđa, nekome ne, ali nastojimo da privatni život držimo mimo posla, a kad se radi o poslu, onda da se bavimo samo s tim.“, objasnio je Petar.



Blagoslovljen je velikom obitelji, a briga o petero djece, poručuje, nije teška, ako se znate organizirati.

''Kako u kojem danu, kako netko ima obaveza, tako se i podijelimo, ali nemamo problem s tim. Ako treba skuhat, ako treba odvest djecu, dobro se organiziramo. Imamo i tete koje su tu, ako treba uskočit, bake, tako da… super je!“, objasnio je Petar.



Uvijek naglašava kako mu je Oliver bio poput oca od kojeg je naučio kako pravilno posložiti životne prioritete.

''Nas je jedanaest živjelo u stanu, do moje treće godine. Tako da možete mislit koji je to bio nered, ali u stvari jedan sklad. I dan danas sam s rođacima odličan, na dnevnoj bazi se čujemo. Obitelj je i Oliveru bila jako važna.“, priča Petar.



Novu pjesmu najavljuje uskoro, a nastala je u suradnji s provjerenim autorskim dvojcem.

''Posljednje tri pjesme su napisali Alen Nižetić i Hrvoje Domazet. Posljednja će izaći u deveti mjesec, Vesela je, naravno. Snimat ćemo spot sad, tako da se baš veselim tome'', objasnio je Petar Dragojević.



Kao što se i Oliver, okružen obitelji i prijateljima, veselio svakoj novoj pjesmi pa zaista možemo reći kako, u Petrovu slučaju, jabuka nije pala daleko od stabla.

