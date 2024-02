Oni su najpoznatiji hrvatsko-brazilski par, a osjećaj doma u obje države žele prenijeti i na svoje dvije kćeri

Dom im je u obje države, a taj osjećaj žele prenijeti i na svoje dvije kćeri. Pedro Soltz i Iris Cekuš, prvi put su u Južnu Ameriku odveli i svoju desetomjesečnu kćerkicu. Detalje svojeg nedavnog putovanja ispričali su našoj Lani Samaržiji za In magazin.

Gotovo svake godine, izuzev one pandemijske, i one kada je Iris bila trudna, brazilsko-hrvatski par Soltz Cekuš, posjećuje Brazil. Najvažnije je to Pedru kojem, unatoč ljepoti života u Hrvatskoj, srce zaigra kad stigne u domovinu:

''Lara i Isabella imaju jedno i drugo državljanstvo, ja bi htio da se one osjećaju da su isto iz Brazila, da kad idu tamo da ne idu na put, holiday, idu doma, i da znaju jezik i kulturu'', govori Pedro.

''Drugačije je, ideš vidjet obitelj, ideš doma, ideš u neku njihovu svakodnevicu, ne turistički'', priča Iris.

12-godišnja Lara već govori potrugalski, i to sve tečnije, kažu. Desetomjesečna Isabella prvi put je putovala u Južnu Ameriku:

Doduše, bilo je tu i temperatura i viroza, no više se uživalo, nego brinulo:

''Ona je jako socijalna, ali je vezana za mene. Voli djecu voli odrasle, Da je tu svima bi maha, ali… u Brazilu je mene tražila'', kaže Iris.

Vrijeme je bilo idealno. Pravo tropsko-toplo, sunčano i vlažno. Pedro s ljubavlju govori o načinu života i mjestima koja su mu važna:

A upravo Tres Pontas, gradić je koji mirisima i okusima budi uspomene:

''Ima puno farma, tamo je kava, zapravo regija gdje prave, regija gdje najviše prave kavu na svijetu, cijeli život se bavila kavom, imali smo farma kave i mi se probudimo ujutro već miriši kava. I topli kruh'', prisjetio se Pedro.

Brazil je država koja je površinom veličine gotove jednaka Europi. I štošta se ondje može posjetiti - od planinskih lanaca do predivne Amazone ili pak pješčanih plaža:

''Rio, da Rio se mora proć jer nema, mislilm da je dosta unique, veliki grad, velike plaže, planine koje ima su predivne, cijela obala su prekrasne plaže, kao Karibi'', priča Pedro.

Međutim, Brazil je i potpuno drugačiji od Europe, posebice Hrvatske. Gradovi su višemilijunski, a stopa kriminala je visoka.

''Kraj nekakvih prekrasnih nebodera i vidiš da je to sve skupo, i super izgleda, odmah preko ceste je favela, kad se vozimo uvijek nam je zaključan auto, dignuti prozori, jer nikad ne znaš'', priča Iris.

A onda su se vratili u Zagreb, mirnu i voljenu Hrvatsku. I opet je srce bilo kod kuće.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.