Parni valjak prvi put nastupio u Zagrebu nakon Akijeva tužnog odlaska, a Igora je iz publike podržala i bivša djevojka koju svi dobro znaju!

"Zagreb ima isti pozivni" - pjesma je koja je sinoć zagrebačku publiku doslovno raspametila. Parni valjak održao je prvi koncert u Zagrebu otkad je Igor preuzeo ulogu frontmena. Djelić atmosfere, mjesecima unaprijed rasprodanog nastupa, donosi Dorotea Filipaj za IN Magazin.

Ljeto puno nastupa. Klubovi po Hrvaskoj i Sloveniji, festivali po Srbiji. Dobro uhodana ekipa Parnog valjka svejedno nije mogla očekivati ovakvu reakciju publike na prvom nastupu u njihovu gradu, Zagrebu.



"Prvi put u ovoj novoj priči. Vrlo emotivno, prvi put smo bez Akija u našem gradu. Teško je procijeniti jesu li ljudi došli uspoređivati ili su se došli veseliti, dok nije krenulo, sva ta nekakva pitanja su mi išla kroz glavu. Ali kad sam krenuo i kad sam vidio tu nasmiješenu gomilu ljudi, kad osjetiš pozitivnu vibraciju, onda reko, idemo - raspašoj", izjavio je Husein Hasanefendić.



Tvornica je s njima pjevala, plesala i moglo bi se reći disala. Kako se Igor osjećao nakon koncerta?

"Ajme teško je uopće opisati taj osjećaj, to je bila tolika energija, sve je prštalo. Ja ne znam s čim bih to usporedio, nadam se da će se to što prije ponoviti, u nekom drugom većem prostoru", priznao je Igor.

U publici su se našla poznata lica, naši mladi glazbenici došli su podržati Igora.



"Kad ga gledam s tim ljudima, kak uživa gore na toj bini... To je sve dokaz da ovo sve ima smisla i da rock n roll još živi", smatra Marko Kutlić.



S Igorom uglas, uz svaku je pjesmu pjevala i plesala njegova bivša djevojka Deniss. Akademska slikarica koju smo imali prilike gledati u prethodnoj sezoni Plesa sa zvijezdama nije skrivala koliko joj je drago zbog uspjeha njezinog bivšeg.

"Ja sam preponosna na Igora, mi smo si oduvijek jako velika podrška i svaki njegov uspjeh, gledam kao svoj", izjavila je Deniss Grgić.



A koliko Igoru znači njena podrška?

"Apsolutno, ona mi je jako draga prijateljica, ostali smo u stvarno u predivnim odnosima. Uvijek ćemo se podržavati u bilo kakvim takvim velikim stvarima, bilo što što ona radi likovno, uvijek ću je podržati, tako se i ona uvijek pojavi kao jedna velika podrška", otkrio je Igor.

Ona je zadnja odabranica za koju možemo znati, postoji li netko novi u njegovom životu?

"Pa evo, trenutno nema nikoga", priznao je Igor, a to će biti dobra vijest za sve ženske fanove.

"Heheh, pa evo nadam se", dodao je Igor.

A dobra vijest za sve fanove, ne samo one ljepšeg spola, jest da se šuška kako ćete novi singl kultnog Parnog valjka moći slušati već sljedećeg tjedna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.