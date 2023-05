Novi pjevač Parnog valjka apsolutno opravdao očekivanja: ''Od nervoze nisam baš mogao spavati zadnjih dana''

Parni valjak je nakon duge pauze u Zadru održao prvi koncert s novim pjevačem Igorom Drvenkarom, koji je apsolutno opravdao očekivanja kolega iz benda i publike. Nastup, naravno, nije mogao proći bez prisjećanja na Akija Rahimovskog. Igor je našem Bojanu Kosijeru za In magazin rekao da uoči nastupa zbog nervoze nije baš najbolje spavao, a Hus nam je priznao da mu je pao velik teret sa srca.

''Zadnjih par dana nisam mogao baš najbolje spavati od nervoze i treme kako će to biti, ali cijeli koncert je prošao onako u pet minuta, barem meni, ne mogu vjerovati, samo je proletilo. To čekanje tog trenutka i publike da uđe, to je onako baš najstresnije, nikako da krene…Ali kad je krenulo – super!

Pogledaj i ovo Mladi roker Parni valjak potvrdio višemjesečna šuškanja o novom nasljedniku Akija Rahimovskog, ovo je njihov novi frontmen!

Parni valjak je dugo čekao ovaj trenutak, a Igor se brzo oslobodio treme i od samog početka suvereno zavladao pozornicom.

''Stvarno sam uživao, ali tu nekakvu suverenost bi ipak pripisao cijelom bendu. Tu smo svi zajedno u tome bili i ja sam stvarno uživao, nadam se da su i dečki. Evo probili smo led, stvarno je užitak. Publika ajme meni ono…'', rekao je Igor Drvenkar.

''Znate sami priču, život ide dalje. Aki će uvijek biti tu negdje s nama, ali u Igoru smo našli čovjeka koji nam je na neki način pomogao da nastavimo sanjati i putovati… Pa mislim, čudno je, ne može to tako brzo nestati iz glava. Meni je Aki prisutan na dnevnoj bazi, ali moramo dalje, nema tu izbora. Igor se pokazao fantastičan, na njemu je ozbiljan teret bio i iznio je to…ja sam fasciniran'', komentirao je Hus.

''Mene je Igor apsolutno iznenadio na prvu, čim sam ga čuo na probi, ali više od svega mi je legao kao čovjek, kao osoba oko koje je neopisivo pozitivna energija i veliki je radnik. Veliki respect za to što je smogao hrabrosti kročiti u ovu priču jer normalno nakon Akija bilo tko da se pojavi… Sve je jasno, Igoru veliki respect i drago mi je da je dio naše ekipe'', dodao je Dino Bahtijarević, menadžer Parnog valjka.

A iz Igorova ponašanja na pozornici i iza nje iščitavaju se poštovanje i zahvalnost.

''Uz ovakav bend je stvarno preogromna čast. Svi do jednog to su stvarno vrhunski glazbenici, to su velike pjesme uz koje sam odrastao. Oni su ako se ne varam imali 17 godina uspješne karijere kad sam se ja rodio, a onda još dalje. Stvarno je poseban osjećaj, ne mogu ga ni sa čim usporediti'', govori Igor Drvenkar.

Hus nam je priznao da je nervozno čekao prvi koncert i da ga doista veseli početak nove ere benda.

''Moram priznati da mi je ogroman teret pao… Sad me veseli, ove svirke kad prođu idemo dalje na nove materijale, moramo sad neko jezgro pjesama s njim napraviti, to je isto nešto što nas motivira tako da moram priznati da sam baš zadovoljan'', govori Hus.

Nakon zadarskog koncerta i publika i bend su imali osmijehe na licu, a Parni valjak svoju mini turneju nastavlja nastupima 10. svibnja u Rijeci, 26. u Ljubljani te dan poslije u Mariboru.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Čudan detalj oko struka Meghan Markle zbunio korisnike društvenih mreža, nagađa se što bi to moglo biti, evo nekih teorija!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Heidi Klum objavila fotku u toplesu, pokazala je da i u 50. godini ima stvarno impresivno tijelo!