Slobodan ili ne? Pjevač Parnog Valjka otkrio koja mu je žena najveća podrška u životu!

Na Danima piva u Karlovcu publiku je raspametio Parni Valjak koji u novoj postavi privlači sve više mlađe publike. Razlog tomu novi je pjevač koji se definitivno našao na listi najpoželjenijih hrvatskih neženja. Kakav je Igor Drvenkar privatno, koja je najvažnija žena u njegovu životu te zašto mu, uz Parni Valjak, veliku strast predstavljaju mjuzikli, otkrio je našoj Matei Slogar.

Prije prvog nastupa s Parnim Valjkom Igor Drvenkar od treme nije spavao 3 noći. No bez sumnje izvrsno se snašao kao novi pjevač poznatog benda. To dokazuju i reakcije publike jer poslije koncerta čeka se na fotografiju više.



''Ja to doživljavam kao ogromnu podršku što mi je izuzetno bitno pogotovo u ovoj situaciji, ali opet kao što uvijek kažem Valjak je uvijek imao pozitivnu publiku oko sebe i ispočetka sam bio presretan što je upravo ta publika podržala nastavak ove priče, a ono što je bend cijeli sretan, a ja pogotovo, što je tu došlo puno mladih ljudi, nekakve nove publike, nove generacije i to mi je stvarno jako drago'', rekao je.



Mnoštvo obožavateljica sada je u prvim redovima, a od ovakve pompe, šale se iz Valjka, već su se odviknuli.



''To ne mogu ni potvrditi ni negirati, to ne znam. Ja znam kako je od prvog dana odkad sam ja s njima, meni je ovako i to mi je super'', rekao je.



Dobar je to vjetar u leđa Igoru, koji se ovog ljeta, uz gusti raspored, uspio i odmoriti.



''Jesam, imali smo neku kratku pauzu od čak nekih mjesec dana, malo sam otišo na more, biciklirao, plovio, napunio baterije i sad sam spreman za dalje'', ispričao je.



Ovaj simpatični 32-godišnjak privatno je povučeniji tip pa umjesto izlazaka odabire mirniju atmosferu.



''Po prirodi sam inače introvert i to baš veliki pa jako puno vremena provodim sam, ulažem dosta vremena u tjelovježbu, ajmo reć neka trčanja, bicikliranja, malo treninzi, čitanje nekih knjiga koje me zanimaju. Baš zato što volim doć na koncert di su ljudi i volim bit otvorena knjiga prema svima, onda nekako onaj drugi dio sebe koristim da napunim baterije za to'', kaže.



Miljenik brojnih pripadnica ljepšeg spola otkrio nam je koja mu je žena najvažnija potpora u životu.



''Mama mi je najveća podrška definitivno, prijatelji, ma bend je najveća podrška prije svega'', otkrio je.

Je l' ima osim mame još neka ženska osoba u tvom životu?

''Pa ima puno prijatelja muških i ženskih koji me podržavaju'', ostao je tajanstven.



Iako ne želi otkriti svoj ljubavni status, priznao nam je kakve ga cure privlače.



''Apsolutno prirodne, najbitnija je neka kemija koja se dogodi u komunikaciji, a dalje je to sve stvar slučaja'', kaže.



Igor je na koncertima interaktivan s publikom, a evo koji su mu glazbeni uzori:



''Tu su svakako Tom Jones, Steven Tyler njih pratim kroz cijeli život, ali svakako u ovoj priči jedan veliki učitelj je bio Aki Rahimovski tako da uvijek slušam i gledam kako je on radio, a on je stvarno bio jedna veličina'', priča.



Osim na pozornici, Igor je odličan i na kazališnim daskama. Njegova strast su mjuzikli pa ga tako možemo gledati u komadima kao što su Ljepotica i zvijer te Jesus Christ Superstar.



''Pošto sam,kao što sam rekao, jedan introvert tako sam isto i sanjar. Jako volim ulazit u te nekakve likove koji me psihološki privlače, volim tu glumačku analizu samog lika to mi je jako interesantno. To mi je jedna velika strast koju uz bend radim naravno onoliko koliko mogu, bend je tu prioritet broj jedan, a kazalište mi je jedna ljubav koju volim održavati'', rekao je.



Bez obzira na to želite li ga vidjeti u kazalištu ili na koncertu, talentirani Igor svojim vas nastupom neće razočarati.

