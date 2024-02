Naš glumac na pozornicu se popeo milijun puta, no ovog će se vikenda prvi put naći u jednoj potpuno drugačijoj ulozi!

Na pozornicu se popeo milijun puta, no ovog će se vikenda prvi put naći u ulozi frontmena rock benda. Dušan Bućan otkrio nam je strahuje li od nastupa, priprema li album te vidi li se u skoroj budućnosti kako pjeva rock pjesme ili dječje uspavanke? Priča Lane Samaržije za IN magazin.

Godinama rade zajedno, a tek nedavno jedan su drugom otkrili ljubav prema glazbi. To je rezultiralo novim glazbenim poglavljem glumca.



''Javni nastup je generalno javni nastup, ja nemam strah od javnog nastupa, da ga imam ne bih se ni bavio s tim s čim se bavim, ali je velika razlika nastupati pod zaštitom lika, nego biti ti. Da, ovo bi mi bio prvi nastup s nekim rock bendom, malo sam ušao u drugačiju vodu'', govori Dušan.

Ne samo drugačiju, nego i poprilično ozbiljniju. ''Pozdrav novom valu'' bend je koji dugi niz godina novi val ne samo da pozdravlja, već su u ekipi čak dvojica originalnih protagonista iz tog glazbenog vremena.

''Originalni članovi, jedan je Saša Novak, dugogodišnji gitarist Psihomodopopa, na bas gitari je Marino Pelajić Baracuda, legenda koji je svirao i u Azri, Haustoru i Filmu. Uživamo i nekakvu podršku tih čak i frontmena Rundek, Metesi koji su nam između ostalog često i na koncerima gosti'', priča Goran.



''S Dušanom smo se pomladili. S tim da sam i ja mlađi dio ekipe, ja sam fan te glazbe…'', kaže Goran.



Hrvatsku je zahvatio krajem 70-ih i trajao do sredine 80-ih. Ovo glazbeno doba iznjedrilo je nesumnjivu glazbenu i diskografsku vrijednost:



''To je nekakav fenomen svojevrsni i dan danas se sluša, to su hitovi samo takvi, možda najbolji i najbogatiji period nekakve naše muzike'', govori Goran.

''76 sam godište. Znam da sam kao jako mali slušao tu glazbu da mi se jako sviđala, i cijeli život budući da je to stvarno kvalitetna glazba, i ima razloga zašto se održalo tako dugo, zato što je dobra'', kaže Dušan.



Glazbeni talent je naslijedio od majke. Iskustvo je skupljao godinama, nastupajući u brojnim televizijskim showovima, poput Tvoje lice zvuči poznato. No ovo je, kaže, nešto ozbiljnije.

''Moja supruga Sara je žena koja umije zna i ima glas, a ja onaj koji se šteka na nju, i ona mi je najveći kritičar i najbolji trener i nekako s njom i radim neke pjesme autorske koje uglavnom krenu i trebale bi se završit ali treba vrijeme'', kaže.



Bila bi to mješavina rocka i countryja. I Dušan vjeruje da neće ostati samo na tome.



''Da ne žalim za nečim u životu, već sad ima stvari koje žalim da nisam napravio, ali je tako ispalo pa se trudim ne imati taj žali'', dodao je Dušan.



Naziva se čovjekom sa 101 željom, ali za njih, nažalost, nema vremena.

''Htio bi se intenzivno baviti sportom, nabrajanje ubrzati ... i toga ima i toga ima, a uz sve to još se bavim glumom od koje zapravo živim, koja je sve samo ne organizirani posao. Mozak hoće, a tijelo lagano neće'', kaže Dušan.

Na kraju dana, i nakon svih obveza, vraća se na svoje imanje i u voljeno životinjsko carstvo:

Ima li prinove na vidiku?

''Još ne, ali je u planu...'', govori Dušan.

Dušan o očinskoj ulozi itekako ima viziju jer on sve može zamisliti:



''Ja bih najvjerojatnije stavio dijete na leđa i na scenu i habla dabla habla, duda u usta aj mali šuti i nastavljamo u revijalnom tonu'', zaključio je Dušan.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Naša plavokosa glumica kratko je živjela na vrhuncu slave, a onda je potpuno nestala iz javnosti, evo što je o njoj sada poznato!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Emotivna večer za Severinu: Održala je inspirativan govor, a zbog onog što je rekla njezina majka nije mogla zadržati suze