Emotivna večer za Severinu: Održala je inspirativan govor, a zbog onog što je rekla njezina majka nije mogla zadržati suze

Među mnogim zvijezdama koje su došle na dodjelu medijske nagrade Zlatni Studio, bila je i Severina koja je došla u društvu majke.

Ove godine na raskošnoj pozornici Zlatnog Studija gledatelje i goste dočekali su odlični glazbeni brojevi, a u publici su bile brojne domaće zvijezde, među kojima i Severina.

Pjevačica se pojavila u dugoj crnoj haljini na jedno rame, a kao pratnju povela je svoju mamu Anu, za koju ne krije da joj je najveća podrška.

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica rasplakala Severinu porukom koju joj je uputila s pozornice: "Borimo se do kraja, ovo tebi posvećujem!"

Severina je osvojila i Zlatni studio za pjevačicu godine.

"Dobra večer svima, nisam mislila doći večeras jer me zadnjih dana ljudi gledaju kao da sam umrla pa uskrsla. Onda mi je Tomica rekao pa bit će neki fini ljudi, to je tvoj svijet. Hvala vam na podršci, pozornica je moj svijet, a nije to sudnica. Pitala sam maloprije ove iz Jutarnjeg lista kako sam upala u zadnji krug, možda su ljudi glasali iz sućuti. Rekli su mi ne, ne, ne, glasanje je završilo prije nego što ti se to dogodilo. Hvala vam svima na podršci, molim vas veliki pljesak prije svega za Ninu Badrić, zna ona zašto, i ako jedna profesija donosi čistu radost onda je to glazbena večeras. Ja sam fan u zadnje vrijeme samo informativnih emisija, ono što se događa u našoj državi i ono što sam pročitala i čula, ne piše nam se dobro. Jedan pljesak za informativne novinare koji rade svoj posao. Zahvaljujem svojoj obitelji, pozdravljam svog sina koji me gleda na televiziji, moju nećakinju Miju, moje prijatelje koji su bili uz mene cijelo vrijeme i jednu osobu koja je bila uz mene cijelo vrijeme. Ona je prošla jako težak život, zeznula me u startu, učila me da poštenje i pravdu moram ganjati u životu i da je to najvažnije. Zapravo me zeznula od malih nogu jer me rodila, a to je moja mama. Baš ti fala... Ovu nagradu posvećujem mojoj mami i svim ženama koje se bore od 2019. do dan danas, koje mi pišu i šalju jako tužne priče. Posvetit ću svoj život tome da ih neću ostaviti. Uvijek mi napišu nisi sama, a ja njima poručujem da nisu same, ova je nagrada za njih. Ići ćemo u štrajk, računajte na nas", poručila je pjevačica i rasplakala svoju mamu u publici.

Inače, naša glumica Tihana Lazović osvojila je prvi Zlatni studio, a Severina je pustila suzu upravo zbog Tihaninih dirljivih riječi upućenih njoj.

Prilikom preuzimanja nagrade, na pozornici je održala govor u kojem je spomenula Severinin slučaj.

Pogledaji ovo Celebrity Severina podijelila brutalan komentar Vedrane Rudan na njen slučaj s Popovićem pa ju javno pozvala na druženje: ''Radosti moja, ako smiješ…''

"Severina, borimo se do kraja, nema druge, ovo tebi posvećujem", rekla je Lazović i rasplakala pjevačicu u publici.

Tihana je nagradu osvojila za sjajnu rolu u potresnom filmu temeljenom na istinitom slučaju obiteljskog nasilja, a kako kaže, institucije koje građanima trebaju pomoći, nekada one budu te koje zlostavljaju. Upravo je zato glumica ovdje podvukla paralelu sa Severinom i njezinim slučajem oduzimanja djeteta.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nina Badrić iznenadila velikom promjenom, nitko joj se ne može nadiviti: "Wow, predivna si, zašto tek sad?"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Janica Kostelić snimljena s djecom i misterioznim muškarcem, zanimljivo je i što je navodno rekao dok su se šetali, odmah su krenula nagađanja