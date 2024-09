Oskarovac Danis Tanović otvoreno o gostovanju Meg Ryan u Sarajevu: ''Divna je, ja nju znam 20 godina''

Oskarovac Danis Tanović posjetio je Split prilikom prikazivanja svojeg posljednjeg filmskog postignuća ''Nakon ljeta''. Tom prilikom osvrnuo se na svoju najprestižniju filmsku nagradu, otkrio hoće li tko od njegove djece krenuti istim stopama te kako je ugostio svjetski poznatu glumicu Meg Ryan u Sarajevu. Priču donosi naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Bosansko hercegovački redatelj, scenarist i producent Danis Tanović na splitskoj premijeri novog filma ''Nakon Ljeta'' izazvao je ovacije publike. Ljubav između njega i grada podno Marjana traje dugo.



''Ja uvijek volim doći u Split, ja sam u Splitu služio mornaricu tako da me vežu mnoge lijepe uspomene za ovaj grad'', rekao nam je Tanović.



Lijepe uspomene Danisa vežu i za 2001. godinu kada je njegov film ''Ničija zemlja'' koji govori o apsurdnosti rata i ljudske patnje, osvojio najprestižniju filmsku nagradu Oskar.

Nešto o čemu je sanjao, Tanoviću se ostvarilo, rado se prisjeti trenutka prije 23 godine, no ipak kaže – treba više gledati u budućnost.



''To je neki lijepi trenutak koji se desi. Bilo ih je puno i prije i poslije. Ono što je najvažnije je da se još uvijek bavim ovime i da nađem snage da snimam filmove jer zaista nije jednostavno ni lako pogotovo u današnje vrijeme snimati filmove'', otkrio je.



Jednom od najuspješnijih redatelja na ovim prostorima u više navrata nuđeno je da svoju karijeru nakon osvojenog Oskara nastavi u Hollywoodu, no ovaj emotivni kreativac to nije želio.

''Ja sam u tom trenutku bio otac tada dvoje djece i Amerika u tom trenutku nije izgledala tako sjajno. To je bilo nakon 11. septembra, sve je nekako bilo napeto, a drugo mene Hollywood stvarno nije privlačio oni na nekako drugačiji način razmišljaju o filmu. Za njih je film produkt koji se prodaje, a mi u Europi imamo autorski pristup stvarima'', priča.



Danis kaže, kako radi ono što je oduvijek želio, stvaranje filmova njegov je eliksir mladosti. A iako su redatelji na glasu kao nervozi i glasni, Tanović te tvrdnje pobija kroz svoju smirenost i pristupačnost.

''Ja nikad nisam shvatio ljude koji su nervozni kad snimaju, jer jedini trenutak u kojem ste zaista redatelj je kad radite i snimate film. Ja jako volim da snimam pripremim se dobro i onda sam opušten'', kaže.



Ovaj otac petoro djece, tri kćeri i dvojice sinova, uživa svoje slobodno vrijeme upravo provoditi s njima i oni su njegov najveći ponos.



''Djeca polako napuštaju dom. Najstarija kćerka odlazi u Japan, druga je u Berlinu, sin ide u Amsterdam, najmlađi sin je već u Belgiji i ostala je još jedna kćerka koja će dogodine vidjet gdje će. Rastu djeca'', priča.



Iako se mogu pohvaliti da je njihov otac prvi s ovih prostora koji ima Oskara, samo je Danisova jedna kći odabrali ići njegovim putem. U Berlinu studira produkciju i režiju. U vrijeme ovogodišnjeg Sarajevo film festivala, Danis je ugostio svjetski poznatu glumicu Meg Ryan, a iako je to izazvalo veliki interes medija, Tanović na holivudske zvijezde gleda drugačije.



''Meg je divna i ja nju znam 20 godina. Ja sam prije 20 godina rekao moraš doći u Sarajevo. Jedno je kad vidite ljude na platnu, drugo je kad se sa njima počnete družit i pričat i onda postanu ljudi od krvi i mesa. Ona je jako divna i pametna osoba i bilo mi je drago što je napokon došla u Sarajevo'', otkrio je.



A vjerujemo kako će upravo i zbog Tanovića i u narednim godinama u Sarajevo nastaviti stizati Hollywoodske zvijezde.

