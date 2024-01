Tiho Orlić otkrio čuje li se i dalje s Thompsonom, dijelio je s njim pozornicu čak 20 godina: "Nije to ništa neobično"

Sportska dvorana u Županji i ovoga je puta postala pretijesna za sve ljubitelje Opće opasnosti. Na već tradicionalnom koncertu, pridružili su im se Mejaši, Tiho Orlić i legendarni Željko Bebek. Kako je bilo na proslavi zajedništva, ljubavi i rock and rolla, zna Darija Walter.

Opća opasnost, jedan od najvećih rock bendova u Hrvatskoj i ovog je puta čestitao Božić na svoj već tradicionalan način. U svojoj rodnoj Županji priređen je koncert za pamćenje na kojem su sudjelovali i dragi prijatelji. Premda ova tradicija postoji već 12 godina, početak je bio pomalo neizvjestan.

“Nije bilo izgledno da će to biti nekakva tradicionalna priča jer nimalo to nije teško koliko god da to izgleda, opet i dalje sve da je to lagano. Možda nam je lakše malo što smo kući", zaključio je pjevač Opće opasnosti Pero Galić.

Zbog poštovanja prema svojoj publici, članovima Opće opasnosti ništa nije teško. Pa tako ni organizirati koncertni spektakl za koji su ulaznice brzo planule. Da je ljubav uzajamna, svjedoči i publika koja ponosno ističe koliko im je stalo do ovog benda.

"Znači svaka ta ekipa iz nekog svog grada, mjesta - Split, Dubrovnik, konkretno Čakovec, donese zastavu na kojoj piše od kud su da bi lakše naravno bilo i komunicirati. A i svi oni koji možda manje znaju o tome vide da stvarno ima velik broj ljudi koji s nama hoda, koji je uz nas, koji nam je podrška", dodao je Pero.

Jedni od gostiju i dragih prijatelja na ovom koncertu bili su i Mejaši. Iako je iza njih radna godina, slijedi im još izazovnija jer su pred njima turneje po Australiji i Kanadi. No ono po čemu će Edo posebno pamtiti ovu godinu je rođenje kćerkice.



"Baš smo ga proveli onako u krugu najuže obitelji i to moje malo stvorenje mi je promijenilo smisao života, sad imam neku novu svrhu, imam se za koga truditi i gurati još dalje", priznao je Edo Drakulić.

U blagdanskom ozračju uživa i naš proslavljeni glazbenik Željko Bebek. Ova mu je godina donijela jubilarnu proslavu karijere, no i brojne nastupe sa svojim sinom. Upravo su zajedno dočekali novu godinu u Ogulinu.



"A to je najljepše što se roditelju može desiti, da mu je dijete toliko blizu i da uspješno radi ono što voli, a istovremeno to je ono što zajedno volimo", zaključio je Željko.

Osim Mejaša i Željka Bebeka, na pozornici se predstavio i Tiho Orlić. Nekadašnji član Thompsonova banda, priznaje kako su i dalje dobri prijatelji te da se redovito čuju. Žao mu je jedino što se češće ne vide.



"Ne radite zajedno znaš, kao i u bilo čemu, pogotovo danas, ne vidite člana obitelji kamoli prijatelja ili suradnika s kojima ste dijelili ne znam pozornice 20. godina. Nije to ništa neobično", zaključio je Pero.

Najmlađem hrvatskom rock djedu, kako ga mnogi nazivaju, ova je godina donijela brojna iznenađenja. Osim mnogo koncerata i prijeđenih kilometara, najljepše mu je upravo kada je obitelj na okupu.



"Sad već srećom tri dana smo u nekom zajedničkom druženju, pjevanju, super je veselje jer su i mala djeca već u priči, unučad koji sad trčkara i okolo i pitaju nova pitanja", otkrio je Pero

Zbog tradicionalnog koncerta Opće opasnosti, Županja je postala centar Hrvatske u koji dolaze svi ljubitelji žestokog zvuka. Uz drage goste i brojne hitove, koncert je potrajao do kasno u noć uz već dobro znanu poruku -"vidimo se dogodine.“

