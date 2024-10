Tony i Ziva za kamere Nove TV otkrili su sve o velikom povratku: ''Imamo divnu ekipu o kojoj ne smijemo pričati''

U Monte Carlu naša je ekipa srela popularan televizijski par, agente Tonya i Zivu iz serije NCIS. Glumci Michael i Coti prije nekoliko godina oprostili su se od svojim omiljenih likova, no na opću radost svih obožavatelja, pripremaju velik povratak. Našoj Aleksandri Keresman otkrili su koliko je uzbuđenje ponovno zajedno stati pred kamere, ali i koja je tajna njihove nevjerojatne kemije.

Tony i Ziva vjerojatno su jedan od svima omiljenih televizijskih parova. Njihova kemija i dinamika u megapopularnoj seriji NCIS, koju gledate i na Doma TV-u, donijela im je milijunsku bazu obožavatelja diljem svijeta, zbog koje su odlučili snimiti vlastiti spin off. Ova je vijest odjeknula poput bombe i izazvala potpuni delirij među fanovima.

''Nikad vam ne dosadi, volimo osjetiti ljubav posebno kada o nečemu sanjate toliko dugo'', govori Cote De Pablo.



''Oboje puno putujemo, kroz Europu, Tajland, Bliski istok, Turska kamo god išli količina ljudi koja nas je pitala kad će Tony i Ziva napokon biti zajedno, mislim da je to zbog fanova, za njih ovo radimo i jedva čekamo početi'', govori Michael Weatherly.

Michael i Cote proveli su godine radeći zajedno na jednoj od najuspješnijih američkih kriminalističkih serija, a na malim ekranima njihov je odnos bio toliko uvjerljiv da su mediji nerijetko nagađali skriva li se tu nešto više od profesionalne suradnje.

''Sjećaš sve kad smo izašli zajedno iz hotela na set one serije i ja sam te držala za ruku, a ti si nam skrivao ruke iza leđa jer bilo je kao, Cote možda se ne bi trebali držati za ruke ali pomagao si mi niz stube'', prisjetila se Cote i dodala.



''Voljeli smo te likove i trudili se zaista im dati poštovanje i uvijek nas je intrigirao taj njihov odnos, između Tonya i Zive i kad smo završili snimanje serije smo puno putovali i količina obožavatelja na internacionalnoj razini je nevjerojatna'', govori.

Oboje su prestali sa snimanjem nakon 13 sezona i mnogo je pitanja o njihovim likovima za obožavatelje ostalo otvoreno.

''Htjeli smo odgovoriti na sva ta pitanja a najbolje kako to možemo je da smo postali izvršni producenti i sada pričamo njihovu priču najbolje što možemo'', objasnila je Cote.



''Snimat ćemo u Budimpešti i na drugim lokacijama koje su tajna.

Ovo je prvi put nakon 99'. da radim na nekom projektu ovdje i uzbuđen sam jer radimo po francuskom radnom vremenu što znači da je to 10 radnih sati, dođemo na posao u 8 i odlazimo u 18 i mađarska ekipa spušta svoje kamere i obožavam taj koncept jer nije američki mindset. Plus imamo divnu ekipu o kojoj isto ne smijemo pričati jer su tajni ali imat ćemo sve te nove ljude koje možete naći samo ovdje. Na sreću imam svoju najbolju prijateljicu s kojom to dijelim i to nam daje sigurnost kad nas uhvati strah'', otkrio je Michael.

Njihova priča se nastavlja u trenutku kada ih spaja odgoj zajedničke kćeri Tali, o kojoj se Tony brinuo sam, misleći da je Ziva mrtva. Nakon napada na Tonyjevu zaštitarsku agenciju, moraju se dati u bijeg i odgonetnuti tko im je za petama te mogu li vjerovati jedno drugom.

''Mi smo bili dio prvotne NCIS ekipe i to je formula koja djeluje, puno smo ljubavi unijeli u tu seriju i likove, činjenica da ima 1000 epizoda je nevjerojatna i drago mi je da smo maleni dio toga i ponosni smo'', rekla je Cote.



''Dobio sam mail da su nam produžili za još 1000 epizoda. Jučer smo se šalili da će se idući NCIS spinoff zvati ''NCIS zauvijek'', doda je Michael.

Na vršcima prstiju očekujemo što nam sprema par nadimka ''Tiva'', koji snima na tek nekoliko sati od Zagreba.

