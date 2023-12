Udovica Olivera Dragojevića otkrila dosad nepoznate detalje iz njihova života i njegovu neviđenu stranu: "Ta noć mi je ostala za cijeli život"

Prije točno 76 godina rođen je jedan od najvećih na ovim prostorima, neponovljivi Oliver Dragojević! Tim povodom njegova udovica Vesna je dala ekskluzivni intervju Gordan Vasilju za IN Magazin, otkrivši mnoge, dosad nepoznate detalje iz njihova zajedničkog života.

Da je poživio, Oliver Dragojević danas bi slavio 76. rođendan. Ne bi to bila neka velika fešta. Ne da on nije volio feštati, ali nije volio slavlja u kojima je on bio u prvom planu. Radije bi, baš na svoj dan, održao neki humanitarni koncert.

''Mi doma uopće ne govorimo o tome. Svi znamo da mu je rođendan, nitko ni a, ni riječi jedne. Svatko to drži u sebi, ne spominjemo uopće, nekako nam je lakše", priznala je Vesna.

Prošlo je dugih pet i pol godina kako nas je napustila pjevačka legenda, no nedostaje kao i prvog dana. Njegova voljena supruga Vesna, rane, kaže, liječi razumom, koliko je to moguće.



''Najteže mi je što se ne mogu nigdje maknuti da ne čujem njega. Pa ja nisam u Splitu ušla u taxi da on nije svirao na radiju, ja to nisam doživjela. Uđem u dućan on svira, ovo kao da me on sad gleda koliko ću potrošiti. Prođem kraj kafića pa ga čujem, jednostavno ne mogu se toga osloboditi. I mislim da moram prestati razmišljati što bi bilo kad bi bilo, što smo mogli. Mislim da smo sve napravili kako treba", zaključila je.

Soundtrack svih naših života je u Oliveru. Svojim bezvremenskim hitovima i jednostavnošću svakoga od nas je barem jednom taknuo u srce.

''Mislim, moram ti to reći, kad je umro imao je tri odijela i četiri pidžame. Onda možeš mislit, kad bi došao ponedjeljkom s koncerata od vikenda, onda bi obukao pidžamu do petka. Njemu nije bilo važno da bude poznat, ali mu je bilo važno da bude priznat. To je doživio i to vrlo rano. A doma je bio miran, hodao bi po kući kao duh'', prisjetila se Vesna.

Morskog vuka je, priznaje, bilo tako lako voljeti, a u braku su proveli 44 godine.

''Tolika je bila ta telepatija više kako smo se znali, onda ja idem u njegovu sobu, idem otvoriti vrata, reći mu da je obid gotov, onda se sudarimo. Ja kažem di ćeš ti? A on kaže 'jel gotov obid?' Ja kažem pa zato te i zovem. Onda ga zovem na telefon, zauzeto. Zove on mene, zauzeto. To se dogodilo masu puta. Kaže 's kim to razgovaraš?' Ja kažem zovem tebe. 'A ja zovem tebe'. I možeš mislit koja romantika, ja i on sami na Kornatima, na našem brodu, jer smo mi 20 godina živjeli na brodu. Mrak, nema mjeseca, samo otoci, nema struje, sve crno, ja i on sami na brodu. Upalila sam dvije šterike da se barem vidimo. Samo vidimo zvijezde jer kad nema mjeseca, nema svjetla i ono milijun zvijezda. Ta noć mi je ostala za cijeli život'', ispričala je Vesna.

U zrelijim godinama najviše je uživao u ulozi djeda.

''A što da ti rečem. Kako je malo bio s dicom, valjda je više htio biti s unucima. Oni su skakali po njemu, po glavi, po ramenima, penjali se po njemu. Oni su njega razdilili na dida Olivera i Olivera. To je isto kao Dino kad je bio mali pitao ''tata, jesi ti Mišo Kovač? On ti se spusti na taj dječji nivo, ja ga nikad nisam vidila da se on naljutio'', priznala je Vesna.

I dok je Oliver kao otac bio dosta popustljiv prema trojici sinova, Vesna je, kaže, morala biti autoritativna u ulozi majke.

''Da Oliver vidi da oni čuvaju dicu, da znaju promijeniti pelene, da davaju djeci jesti, ja ne znam što bi on rekao. Oni su za familiju pravi ljudi, takvi sam i htjela da budu. Puno sam ja govorila s njima, moraš to, moraš to, valjda to ostane negdje u glavi'', zaključila je.

A kakvi je kao svekrva?

"Svekrva? Ma najbolja. Pitaj mi neviste. Bolja sam s njima nego sa sinovima. Kako treba, di ćemo, oćemo putovat, je li vam što treba, sve im dam, sve im kupim. Nema problema'', ispričala je Vesna.

Otkrila je i kako izgledaju njezini dani zadnjih godina, kako provodi vrijeme.

''Dosadno. Ja živim sama. Imam problema sa spavanjem, ne mogu zaspati pa zaspem u tri, četiri, pet. Nekad uopće ne zaspem. Onda se dignem u dva pa ne znam što ću sa sobom, obučem se pa idem vani ili u sina, tu smo blizu. Ili ne idem u nikoga pa idem prošetat. Ne tražim nikoga da mi pravi društvo. Ja sama šetam, sama popijem kavu. Svela sam sve na tri čovjeka'', otkrila je.

Nedavno je bila na velikom zagrebačkom koncertu svoje susjede Doris Dragović. Naime, u istoj zgradi u centru Splita žive Vesna, Doris i supruga Zdenka Runjića, Vedrana.

''Srela sam Doris neki dan. Uvijek se sretnemo ili ispred ili iza lifta. Srela sam je iza kuće, ja kažem Doris, dolazim ti na drugi koncert. Ona kaže: 'ozbiljno'? Ja kažem, ako ti nešto znači, to je prvi koncert na koji idem, a da ne pjeva Oliver. Odnijela sam joj poklon, ona odmah kad mene vidi, malo je dirnem pa plače. Ja kažem njenom mužu - Budi, što si ti njoj stavio u kavu ili juhu, odakle joj ovolika energija. Odlična je bila'', pohvalila je Vesna Doris.

Na Oliverovu godišnjicu Vela Luka je tradicionalno premala za sve koji bi htjeli biti ondje. A što bi on rekao na sve to?

''Svi govore ma on to ne bi. Ma bi, bilo mu je ovoliko srce kad smo ovdje bili kad je Ivanišević osvojio Wimbledon. On je pjevao, bili smo tamo u backstageu. To su ti naši ljudi, i tugu i radost, sve se tako reflektira na ove ljude. Mislim da je Vela Luka već bookirana za iduću godinu", izjavila je Vesna.

Mnogi se pitaju zašto spektakla ''Trag u beskraju'' nema u Oliverovu Splitu.

''A to nije do nas. U Splitu mogu napraviti, ali nitko ništa ne govori, nitko ništa ne pita. Ne znam, on je ipak rođen u Splitu, i Splićanin je. Svugdje piše da je rođen u Vela Luci. Nije. Njemu je Split grad gdje se rodio i grad gdje je živio cijeli život. Vela Luka je nešto drugo, Vela Luka je odmor'', poručila je Vesna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.