Pogledajte što je to spojilo Damira Urbana, Idu Prester i Davora Bruketa: "Neke stvari stvarno nikad nisam čula, ja vam to sad ne mogu prepričati"

Cijelo proljeće, pojedinci koje povezuje energija, ambicija i znanje, iako se bave potpuno različitim stvarima, družit će se i razmjenjivati iskustva na Festivalu ideja. Održan prvi, a Dorotea Filipaj donosi atmosferu ovog zanimljivog događanja. Saznajte više u prilogu In magazina!

Davor Bruketa, Damir Urban i Lada Tedeschi održali su panel raspravu na Festivalu ideja u organizaciji Kent banke. Poznata pjevačica Ida Prester bila je u ulozi moderatorice, a tema je bilo napretek!



"Od velikih tema koje sam ja možda očekivao da ćemo svi zapravo nešto palamudit što bi se reklo, zapravo smo završili vrlo intimno i na nekakvim temama koje su baš ljudske i vjerujem da se tiču svih nas", zaključio je Damir Urban.



"O budućnosti, osobnim motivacijama, o tome što vidimo da je dobro, što možda ima prostora za napredak u našem društvu, o tome kako generiramo ideje, što nas motivira", dodao je Davor Bruketa.



Neformalni razgovori s ljudima iz javnog života svim su posjetiteljima dali neku novu perspektivu.



"Jedan divan događaj, na kojem se zaista osjećaš kao da si došao kod nekog doma, kod nekoga doma su neki jako interesantni ljudi. I 50 ljudi je sat i pol, a bilo je predviđeno 45 minuta razgovaralo o svemu i svačemu", izjavio je Bruketa.



To je bila ideja, u jednom intimnijem krugu ispričat neke stvari koje tako često ne pričaju. Neke stvari stvarno nikad nisam čula, ja vam to sad ne mogu prepričati jer je takav deal da to ostane u jednom krugu ljudi koji se prvi prijave", pojasnila je Ida Prester.



Festival ideja besplatan je za posjetitelje, a idući panel predviđen je za travanj!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 16:25 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Supruga Mile Kekina iznenadila odjevnom kombinacijom kakva se u Saboru ne viđa često!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 inMagazin Natalija Prica otvorila dušu o teškom periodu i otkrila jesu li prema njoj tada bile gore žene ili muškarci: "Već sam se navikla na to"