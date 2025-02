Rastu tenzije uslijed poziva na bojkot Porina zbog Thompsona, naši glazbenici iznijeli mišljenje!

Poziv pjevačice grupe Elemental Mirele Priselac Remi na bojkot Porina zbog Thompsona, proteklih dana užario je medijski prostor. Treba li zaista zbog Thompsona bojkotirati Porin, upitali smo Jelenu Rozgu, Baby Lasagnu i druge zvijezde, a oštre su stavove iznijeli i Jakša Jordes te autor Thompsonove pjesme ''Ako ne znaš šta je bilo'' Neno Ninčević. Priča Julije Bačić Barać i Davora Garića za In magazin.

Remi iz grupe Elemental zbog Thompsona bojkotira Porin. Na bojkot je pozvala i sve kolege glazbenike i tako izazvala lavinu reakcija.



''To je gospođa, je li? To je žensko biće? Onda je vjerojatno, čim me vi pitate, napravila efekt - razgovaramo o njoj! To nije dobro što razgovaramo o tome!'', reakcija je Nene Ninčevića.



Rastu tenzije, no krenimo redom. Za dva će se dana objaviti nominirani za Porin, a kategorija Pjesma godine izazvala je neviđenu raspravu - zbog Thompsona. ''Ako ne znaš što je bilo'' ušla je u uži krug od 20 te ima velike šanse dospjeti i među tri nominirane za Porin. Nezadovoljstvo time i poziv na bojkot Porina na Facebook-u je iznijela Mirela Priselac Remi, a na Remi se oštro obrušio i Jakša Jordes iz Daleke obale. U izjavi za IN Magazin pojasnio je svoj stav.



''Mene je jedino pogodilo - tko je ona da može zabraniti svome kolegi da se natječe za Porin, za nominaciju. Mislim, u kakvoj mi državi živimo? Pjesma je uredna, nema nikakvih eksplicitnih riječi, sve dobro, ljudi vole. Alo! Nema zabrane!'', govori Jakša Jordes.



Za komentar smo upitali i druge umjetnike.



''To je meni totalno...da ne rečem neku ružnu riječ... Apsolutno sam protiv svakih zabrana. Mi smo svi ovdje zbog naroda. Ako narod ne dođe na koncert, znači ti si mrtav, nema te. Prema tome, apsolutno sam protiv svih zabrana i ta mi izjava ne drži vodu'', govori Alen Nižetić.



''O svima nama se nešto priča, imamo neku prašinu iza sebe, ali ić' drvljem i kamenjem na čovjeka, nije pošteno'', smatra Jakša Jordes.



''Ja moram reći da sam ja ovdje možda subjektivna, previše subjektivna. Ja obožavam Thompsona kao pjevača. Mislim da je ova pjesma ''Ako ne znaš što je bilo'' obilježila proteklu godinu, pogotovo doček rukometaša i rukometaši koji su zaista sjajan uspjeh ostvarili, tako da ne vidim u čemu bi bio problem, zaista ne vidim'', rekla je Anja Šovagović Despot.



Problem, kako kaže Remi, ne leži u samoj pjesmi ''Ako ne znaš što je bilo'', nego se navode popratne okolnosti vezane za Thompsonov lik i djelo. Remi je poznata po britkom peru. Svojim je komentarom potpalila i skandal neviđenih razmjera 2014. kada je za Porin u kategoriji hit godine pobjedu odnio upravo Thompson, no Remi je tada više zasmetao tekst pjesme Nirvana, Jelene Rozge, koja je igrom slučaja, s Thompsonom tada bila nominirana u istoj kategoriji. Remi se obrušila na Vjekoslavu Huljić koja je za Rozgu napisala tekst te pjesme. Tvrdila je da sporni dio ''Dođi k'o slavljenik na tortu i uzmi mi ljepotu'' vrijeđa žene. Evo kako danas na taj skandal gleda Rozga.



''Ja sam to prošla 2014. sve, imala sam te godine Nirvanu koja je vjerujte mi, jedan od mojih najvećih hitova u ovih 29 godina, tako da sam vam sve rekla!'', objasnila je Rozga.



Tekst ovogodišnje Thompsonove pjesme, koja se bori za Porin, napisao je Neno Ninčević.



''A iskreno, ne razumijem o čemu se radi, ali mi je malo glupo to. Zašto bi ga bojkotirali? Pa taj trg je prošao predivno, ja nisam tamo čuo ružne riječi, nisam vidio nijednu zastavu koja ne priliči... Vidio sam samo jednu omladinu koja je nova hrvatska generacija, di su rukometaši napokon ujedinili Hrvatsku, ja sam vidio ljude sjever i jug kako se grle i pjevaju, pa mogu nakon toga miran umrijet''', komentira Neno Ninčević.



Može li se odvojiti ''lik od djela'', uživa li se u glazbi bez obzira na popratne okolnosti života autora i glasuju li Porinovski glasači za pjesmu ili cjelokupnu biografiju autora nominirane pjesme – pitanja su na koja ne postoji točan odgovor.



Što Baby Lasagna kaže na to, ima li mjesta bojkotima i zabranama kad je glazba u pitanju?

''Pa neću ulaziti previše u to, ali slažem se i ne bih bojkotirao nikoga'', rekao je kratko Baby Lasagna.



''Ne samo da nije kolegijalno, nego nije u skladu s demokracijom koju svi zajedno uživamo u ovoj našoj Hrvatskoj. Kakva je takva je, ali je ipak demokracija. Tako da pozivati na bojkot neke pjesme ili umjetnička djela, to je neprimjereno današnjem vremenu'', dodala je Anja Šovagović Despot.



''Slušaš šta voliš slušat, glasaš za što želiš glasati, ako ne želiš glasat, nemoj glasat. Ne osjećam se pozvan da bojkotiram nešto, živim po svom, glasam ako hoću, neću glasovat ako neću, suludo mi je to'', smatra Ivan Huljić.



''Nas kolega ima dvije hiljade, tako da uvijek postoji 10-15 onih koji te ne vole i ovi ostali koji te vole, tako da sam apsolutno protiv tih stvari. Ovo je ipak pjesma koja nikog ne vrijeđa...'', smatra Alen NIžetić.



''Bojkotirali su kroz stoljeća razne umjetnike, ali vrijeme je ono što nam svima pokaže njihovu pravu vrijednost. Mislim da su te pjesme dovoljno prevrijedne, da bojkot u njihovom slučaju nema nikakvog smisla'', dodala je Anja Šovagović Despot.



''Sve su to priče koje su načete puno prije godina i naprosto dođe čovjek da kaže ''nemam riječi'', i to je to'', dodao je Jasenko Houra.



''U biti, što se njega više napada, on je jači, tako da oni njemu samo rade uslugu'', smatraAlen Nižetić.



Evo i rezultata ankete koju je proveo Dnevnik.hr s pitanjem:

''Smatrate li da Thompsonov veliki hit zaslužuje nominaciju za Porin? Od gotovo 40000 glasača, 88 % odgovorilo je ''da'', a 12 % odgovorilo je ''ne''.

Kako je glasovala struka, tj. brojni kolege Marka Perkovića Thompsona i Mirele Priselac Remi i hoće li ''Ako ne znaš što je bilo'' biti nominirana za Porin, saznat ćemo 12. veljače.

