Evo što je to Senna M prvo napravio kada je dogovorio nastup na Megadance spektaklu, potraga u koju se bacio nije bila laka!

Povratak u 90-te tako se može opisati najveći dance tulum, održan u petak u zagrebačkoj Areni. Senna M rekao je kako mu je to posljednji koncert, pjevačica Colonije objavila je da čeka bebu, a neki od 20-ak izvođača na pozornicu su stali nakon višegodišnje pauze. Priča Dijane Kardum.

Spektakularnim nastupom Senne M završio je Megadance party. Pjesmama poput Bebe i Tuc – Tuc 12 je tisuća ljudi vratio u 90-te i podsjetio zašto je tih godina bio prava dance ikona.

"Ja sam, mene je teško iznenadit, ali sam večeras ljudi iznenađen. Koliko je to krasnih pjesama, ja sam to zaboravio. Čujem večeras nevjerojatno stvari, od svojih kolega, ti se me natjerao da pjevam, ja sam to pozaboravljao, ali je to toliko divno čuti od ovih ljudi da sam utjecao na njihove živote", priznao je pjevač.

Senna je nastupio sa svojom izvornom plesnom skupinom.

"Kad sam čuo bilo mi je jedina ideja da imam svoju izvornu plesnu grupu i onda sam preko sedam mora, preko sedam gora išao da dođem do njih" otkrio je.

Na ovaj nastup, za koji je rekao da mu je posljednji, odlučio se kako bi ispunio želju svoje djece.



"Ja uvijek to najavljujem kao zadnji ali ne znam, nikad ne reci nikad", zaključio je.

"Moj Deni i moja Selena i moja supruga, naravno moja najveća podrška, oni su tu, kad su mi prvo djeca rekla - pošto sam ispao iz tog filma mislio da ću reći da imam koronu, nešto ću smuljati da ne moram sad jer stvarno ogromna je pauza, ja sam potpuno u novom svijetu, kad su mi djeca rekla tata molim te, pa da jednom u životu te vidimo na sceni - gotovo", otkrio je.

Neki od izvođača godinama nisu stali na pozornicu, no svi su publici priuštili nezaboravan spektakl.



"Bilo je onako - van tjelesno iskustvo", priznala je Diana Vunić Simplicija koja nije nastupila ovako oko 30 godina.



"Neću reći traumatično, ali napeto je jer se uvijek bojim kad nastupam, što je vrlo rijetko da ne zaboravim tekstove svojih pjesama, jer ova mlada glavica više ne radi tako dobro. Ali jako je bila dobra atmosfera i sretan sam što sam došao", piznao je Ilan Kabiljo.

"Ne znam što bih rekla. Bila sam toliko uzbuđena, ali zapravo kad sam se popela na binu, kao da sam doma. Ne mogu vjerovat. Samo je nešto preskočilo u meni. Odlično sam se osjećala", izjavila je Mirjana Gonz.

Na koncertu je nastupilo 20 izvođača, među kojima su bili i Emilija Kokić, Sandi, Ivana Banfić, Drele, Šajeta, Vlatka Pokos, Karma, Albina i mnogi drugi. A veliko je iznenađenje nastalo kad je Ivana Lovrić, pjevačica grupe Colonia, objavila da očekuje prinovu.



"Samo je došlo kao šećer na kraju", poručila je Ivana.

Pjesma koja je zasigurno mnogo toga pokrenula je Tek je 12 sati grupe ET. A Boytronic je, osim pjesme ET-ja, izveo i jednu s Ilanom Kabiljom, za što je koristio mali šalabahter.



"Imam mali šalabahter jer me Ilan, prekjučer smo navečer razgovarali, u ovoj jednoj pjesmi on ima rap, pa me pitao hoću li s njim repat. Nema frke - pa ono stalno vježbam, neću lagat imam i ja malu tremu, baš zbog njega, tak da sam si napisao", otkrio je Adonis Ćulibrk Boytronic.

90-te su bile godine kada je klubovima vladao ritam dancea. No te pjesme ni danas ne gube svoj sjaj.

"Te pjesme su stvarane kad je tehnologija bila, jako skučena i od toga malo si morao napravit puno. Danas je to sve lagano, a u ono vrijeme da bi napravio ovakvu pjesmu, govorimo o elektronici, takvoj produkciji trebao si stvarno bit i stručnjak i skladatelj i producent ali ono A klase", pojasnio je Boris Đurđević.

"Nemam riječi, ja sam još uvijek po dojmom, znači ovaj doživljaj večeras, ja bih to poželjela svakome, ja kad sam se popela na ovu binu to je tolika količina energije. Ja još uvijek treperim iz unutra. Imala sam zaista jako puno koncerata, pred jako puno ljudi, ali ovo večeras izulo me iz cipela", priznala je Minea.

U posljednjih 30 godina, priznaju, mnogo se toga promijenilo.

"Jako mi je neobično da smo tako ostarili, da to sve tako brzo prolazi. Svi su mi išli na živce kad su mi to govorili. Još uvijek se bavim glazbom, međutim nisam baš tako uspješna kao što sam bila sigurna da ću biti", izjavila je Marinela Jantoš Ella.

A pjevačica grupe Denis i Denis priznala je da su joj u publici i danas mnogo mlađi.



"Znaju, stvano znaju. Naša publika je jako mlada. Vjerojartno znate da publika srednje generacije čim postanu famililjarni, jednostavno ne odlaze na koncerte, tako da ispred mene su djevojčice od 15. Zaista je fantastično. One su upola mlađe od mojih kćeri. Jedna ima 32, druga 29, pritom sam ih rodila kasno u 30-tima. Tako da je nevjerojatno", zaključila je Marina Perazić.

Dance noć u zagrebačkoj Areni ostat će zapisana u sjećanjima kao nezaboravan trenutak za sve ljubitelje hrvatske glazbe i disko plesa diljem Hrvatske i šire.

