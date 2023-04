Dino Jelusić ostvario je još jedan profesionalni san i otkrio ima li vremena za ljubavni život pored svega!

Od dječje Eurovizije do Whitesnakea - najkraće je opisan zavidan profesionalni put Dine Jelusića. Iako je član svjetski poznatih bendova, Dino nikad nije prestao sanjati o svojem. Nakon završetka suđenja s diskografom, snovi mu se napokon ostvaruju. Sa Jelusick bendom snima album i kreće na europsku turneju. 20. svibnja slijeće i na zagrebačku pozornicu gdje će izvesti hitove legendarne grupe Queen. Ima li u bogatom rasporedu vremena i za ljubavni život, otkrio je Anji Beneti za In magazin.

Nakon što je Whitesnake zbog bolesti pjevača otkazao ostatak oproštajne turneje, Dino Jelusić odlučio je krenuti dalje svojim putem.

Pogledaj i ovo poznat je i datum Whitesnake dolazi u Zagreb sljedeće godine, Dino Jelusić će prvi put pred domaćom publikom nastupiti s kultnim bendom!

''Službeno sam još uvijek njihov član jer se ništa ne događa. Oni na turneju vjerojatno više neće, ima 73 godine i ne znam kako je to, vjerujem da mu nije bilo lako . Rekao je da mu je najteže bilo putovati jer da je to toliko bilo umaranja i svega da jednostavno kad bi došao na koncert da bi sišao s potpuno naotečenim rukama i nogama, ali to cijelo iskustvo je bilo super'', priča Dino.

Prošle godine Dino se našao i na mjestu glavnog vokala američkog benda ''The Dead Daisises'', a mnogi su ga zamišljali i kao Akijevog nasljednika u Parnom Valjku.

"Imali smo neke razgovore vezane za to, ja sam taman otišao na turneju. Mislim, nije baš udobno stalno ulaziti u tuđe cipele, ja sam jako puno puta ulazio u tuđe cipele i onda koliko god si dobar i sve stalno te uspoređuju, uvijek si meta i samo pucaju po tebi'', zaključio je Dino.

Baš zato što se ne osjeća udobno koračati u tuđim cipelama, Dino se odlučio posvetiti Jelusick bendu. Presretan je što su sudski postupci zbog kojih je bio spriječen nastupati sa svojim bandom i objavljivati nove glazbene uratke napokon gotovi.

''Baš sam sretna zbog toga što napokon mogu javno reći da je to gotovo i da se radi, a ne da svi me pitaju zapto skakucem malo ovdje, malo ondje ...", govori Dino.

''U 9. mjesecu izlazi album. Sad smo baš snimili spot za novi singl. Krećemo na turneju i još imam drugi novi autorski bend koji sam složio u Los Angelseu s dva poprilično zanimljiva muzičara, je da je svirao u Guns and Roses prije , a drugi u Dream Theatru , radimo nešto poprilično spektakularno, ali u prog metal sferi, to nije nešto što će šire mase slušati ili percipirati'', govori Dino.

Nakon brojnih svjetskih pozornica, Dino Jelusić 20. svibnja u Ciboni sprema koncertni spektakl posvećen legendarnoj grupi Queen.

''Jedan mladi gospodin koji se zove Igor Tatarević, s njim sam radio jednu rock operu prije 12 godina, javio se da bi htio napraviti nešto sprektakularno što se tiče Queena, zaokružiti cijeli opus i napraviti repertoar koji je još neviđen, sve raspisati, uzeti simfonijski orkestar, bend, prateći vokal i zbor, ali da to jedino vidi ako bih ja to napravio i ja sam rekao da...", priča Dino.

Zahtjevne vokalne dionice Freddieja Mercuryja Dino je kao od šale izvodio još kao dječak. Desetljeća kasnije u Ciboni će ih izvesti uz pratnju Revijskog orkestra Zagrebačke filharmonije pod umjetničkim vodstvom maestra Tatarevića.

"Iskreno, stvari od Queena su jedno od težih stvari za pjevati jer ima stilski svega, oni baš lete iz svih mogućih registra u sve moguće registre, ima tu nekakvog cabaret , poluoperetnog pjevanja pa rokerskog pjevanja, tako da zahtjevno je, puno je zahtjevnije nego mozda neki generički rock koji se pjeva!", priča Dino.

Dok bi o profesionalnim uspjesima mogao napisati knjigu, trenutni ljubavni život za kraj nam prizanje, sveo bi se na prazan list papira.

"Nepostojeć je . Ne postoji. Posvećen sam sebi i radu trenutno i super mi je'', govori Dino.

