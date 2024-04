Od Severininog ''Gas gas'' crvenog kombinezona do Kolindine haljne iz UN-a: ''Definitivno neka posebna težina...''

Modni dvojac ELFS slavi 20 godina stvaranja i odjevnih komada koje Hrvatice jednostavno obožavaju. Severina, Jelena Rozga, Maja Šuput, Zdenka Kovačiček... Popis slavnih dama koje je odjevao ovaj modni duo je zavidan. Tajnu uspjeha i pokoji detalj nove slavljeničke revije Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić otkrili su našem Davoru Gariću.

Spektakularne revije s Ninom Morić, Majom Šuput, Jelenom Rozgom, Zdenkom Kovačiček i brojnim drugim zvijezdama samo su kap u moru nezaboravnih trenutaka iz dvadeset godina duge karijere modnog dvojca ELFS.



''Studenti, faks, prvo zaposlenje, jedino zaposlenje u 20 godina. Neki život koji smo si možda htjeli u tim nekim dječačkim danima kad smo razmišljali što bi radili jednog dana'', govori Aleksandar Šekuljica.



''Početak je bio spontan, nismo znali kad smo kretali u cijelu priču što nas čeka. Jako malo smo toga znali, samo smo znali da je moda nešto što nas zanima i čime se želimo baviti'', dodao je Ivan Tandarić.



Prvi susret dvojice poslovnih partnera bio je pomalo sudbinski.



''Sjećam se prvog trenutka i prijemnog ispita za faks, ulazim u predavaonu, popis od 20 i nešto cura, ja jedini dečko, kažem OK, sjednem tamo, čekam da krenemo radit prijemni, kuca netko na vrata i govori ''Ovdje piše sve cure i piše Ivana Tandarić, ako nema takve, ja bih ušao jer ja sam Ivan Tandarić!'' On je ušao unutra, tako smo se upoznali i tako je to nekako krenulo'', prisjetio se Šekuljica.



''Mi smo karakterno dosta različiti i onda tu postoji neka kemija koja je dobra iz razloga jer se uspijevamo jedan drugoga ispravljat u nekim stvarima, uspjevamo se nadopunjavat. Ja bih rekao da je Aleksandar puno prograsivniji od mene, a ja sam taj koji možda ''Daj malo vremena, daj malo stani na loptu'' i slično'', kaže Ivan Tandarić.



Bezbroj revija, kampanja, nagrada i osmijeha na licima ljubiteljica mode. Evo recepta za prva dva uspješna desetljeća rada.



''Mislim da su ključni i talent i upornost, mislim da je to nešto što nas drži na mjestu i da se ne mičemo i da se ne damo s tog mjesta na kojem smo 20 godina'', govori Šekuljica.



Sigurno se pitate koji je njihov najpopularniji komad odjeće.



''Mjerilo uspjeha je nama broj prodanih komada, to su sigurno naše trenirke, koje ako računamo u različitim bojama, one su najviše najviše komada prodane'', kaže Ivan Tandarić.



Žanamari je uskočila u njihovo donje rublje, Borna u kupaći kostim, Mia Dimšić otputovala na Eurosong, a Jelena Rozga usred revije izašla iz drvene kutije...



''Meni možda zbog stila od najbližih stvari je crveni Gas Gas kombinezon sa Severinom, ali tu je baš kombinacija i osobe i predmeta pa mi je to možda zato drago'', govori Šekuljica.



''Kad nam je Severina u jednom periodu bila zaštitno lice, apsolutno su svi čuli za nas, onda se desio taj trenutak da nas je Severina spojila sa Jelenom Rozgom koja je u tom trenutku bila na svom vrhuncu Bižuterije i slično...moja baka je uvijek jako ponosna kad vidi na Nedi Ukraden nešto'', govori Tandarić.



''Sad će bit glupo za reć da smo mi već bili naviknuti na tako neke stvari, ali je definitivno bila neka posebna težina kad je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kittarović obukla našu haljinu kada se obraćala u UN-u. To je bilo nešto što kažeš ''OK, sad je ovo možda još malo važnije od nečeg drugog, ovo je neki novi level'', priča Šekuljica.



Kakva je to žena koja će s lakoćom nositi njihove komade?



''Mora bit samosvjesna, mora kao mi doživljavat modu kao igru, da je odjeća samo dio nekog lika kojeg mi igramo, i ne smije se bojatz eksperimentirati'', kaže Tandarić.



ELFS-i za sljedeći tjedan pripremaju slavljeničku reviju kojom će obilježiti 20 godina stvaranja mode.



''Pa onako jedan rođendanski tulum kako i spada. Nadam se da će biti zabavno, da će biti lijepo, da ćemo se svi prije svega dobro zabavit i nakon toga pronaćči svako neku kreaciju za sebe'', kaže Šekuljica.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što se dogodilo s licem Jennifer Aniston? Zvijezda Prijatelja iznenadila je izgledom na naslovnici časopisa!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Potvrđeno je ono što se dugo šuškalo: Kći glumačkog para predstavila je svoje muško ime: ''Zdravo svima, ja sam...''