Od savskog nasipa do Hollywooda! Najstariji domaći kaskader raspričao se o opasnom zanatu i radu na setu u 82. godini!

Radio je s Georgeom Clooneyjem, Leonardom Dicaprijem i Russelom Croweom, no od svih zvijezda uvijek su mu bili draži njegovi konji. Naš najstariji kaskader Ivo Krištof na setovima je gorio, padao, lomio se i gotovo izgubio glavu, no samo je jedna stvar najviše boljela. Koja, otkrio je našoj Aleksandri Keresman za In magazin.

Dame se možda ne pita za godine, ali za gospodina kojeg krasi titula najstarijeg kaskadera u zemlji, takvo pitanje prilika je za hvalisanje.

''Ja s ponosom ističem da sam 81. godinu točno'', govori Ivo Krištof.

I mnogi bi mu pozavidjeli, kako na formi tako i na životnoj filozofiji, zbog koje i danas radi kao koordinator kaskaderskih scena na domaćem setu. Dok većina njegovih vršnjaka bira…

''Kaj ja znam, birtija, šah, bela u parku, ja uvijek pričam da se treba kretati. Ja imam zemlje i ja sam sebi izmislim posla samo da sam u kretanju. Ja sam jako puno pretrčao ove nasipe, osim toga bavio sam se sportom u mladosti, pa i sad ja nađem vremena i ujutro prošetam, imam psa border colia koji zahtjeva kretanje onda odem ujutro sa njim i popodne ili predvečer. I danas potreniram i tak ali od svega toga najviše sam uživao u jahanju'', kaže Ivo Krištof.

Zbog čega je i završio u kaskaderskom zanimanju, s tek 17 godina. U to doba su se na ovim prostorima snimali talijanski povijesni spektakli, kao što su ''Otmica Sabinjanki'', različiti ''Herkuli'', špageti-vesterni, a Ivo je polako od konjanika na setu prelazio u kaskadera. Odrastanje uz konje i upoznavanje s Brankom Lustigom priskrbilo mu je nevjerojatna iskustva i, kako kaže, do rata se radilo punom parom.

Radio je Ivo i s Georgeom Clooneyjem na Mirotvorcu, s Leonardom Dicaprijem na Bandama New Yorka, na velikim filmskim setovima, kao što su Kraljevstvo nebesko, Povratak Mumije, Kralj Arthur, a svima im je zajedničko bilo to da su ona najjača imena na njima bila najprizemljenija, što nije uvijek bio slučaj na domaćim setovima.

''Jako su dobri, jako su pristojni jer gledajte nama kaskaderima glumac ne treba. Russel Crowe on je stalno bio među nama, među kaskaderima a nas je tamo bilo preko 50. Naši glumci u početku kad smo počeli Winetoue radit oni su bili puno bezobrazniji ali smo im znali namjestit pušku. Oni su nas zvali gelipteri, žicari s hipodroma. E onda bi takav dobio konja koji bi ga htjel izbaciti, e onda ga je konj izbacio pa je on morao platiti kištru pive ili pet litri vina, pa su se onda fino pripitomili'', priča Ivo.

On je na setu gorio, padao s konja, s visine, no ništa nije boljelo poput gubitka najdraže kobile Lenke, koja se ozlijedila na setu i koju je ovjekovječio u tetovaži, na razočaranje supruge.

''Ona joj je bila trn u peti. Veli zakaj nisi mene tetovirao nego Lenku.

Meni je bilo muka prije svakog snimanja na terenu ja sam je morao razgibat jer joj je zglob naoticao i ništa da je riješimo muke. Al sam ja otišao u dvorac Gjalski i naravno da sam se napio kao zver i razbijao čaše tak sam završio na Rebru jer sam si porezao ruku'', priča Ivo.

Setovi su katkad, priznaje, bili mnogo opasnije mjesto. Čak bi se i glumci poput Jackieja Chana, dok je snimao Božji oklop u Samoboru, znali pošteno ozlijediti.

''Danas se puno više daje za sigurnost nego prije, mi smo prije jedva čekali ako smo nekoga našli vani da nam donese zaštite za koljena, laktove, jer to je kod nas bilo spužvasto, to se vidlo ispod garderobe pa za bokove, joj kad sam ja dobio ono kaj imaju ragbijaši za bokove pa ja sam bio kralj. Kad sam visinski pad radio stalno se nekaj šparalo, ne mogu kutije nabavit mi smo tad ali ja i danas padam na kartonske kutije'', govori Ivo.

Snimajući Gluvi barut s Batom Čengićem jedva je sačuvao glavu na ramenima.

''Ja nisam taj put skinuo stremen, noga mi je ušla u stremen, okrenulo me na glavu i skalp se skinuo... dobro niš, kak se veli zalizal sam se kaj cucek'', priča Ivo.

Ali zato su konji s kojima je radio uvijek morali biti potpuno sigurni.

''Nikad nisam pristao raditi ako nije sto posto zaštićeno tamo di konj padne. Konj jedino može doživjeti šok jer što je galop brži to je pad efikasniji'', kaže Ivo.

Danas su kaskaderi na konjima, poput njega, deficitarni i jedino što priželjkuje je da se uloži u nove nade koji bi on podučio, dok još može. Jer njegovo iskustvo i strast teško da ćete ikad više pronaći na ovim prostorima.

