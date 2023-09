Miljenik domaćih zvijezda okupio je brojna lica društvene scene: ''Ja njega doživljavam kao umjetnika, a ne dizajnera nakita''

Jedan od naših najpoznatijih dizajnera nakita Nenad Sovilj, u Klovićevim dvorima otvorio je vrata svoje kolekcije inspirirane Grčkom. Miljenik domaćih zvijezda tako je privukao brojna lica društvene scene, koja su nam otkrila tajne svojih kućnih riznica. Ante Vrban, Gabi Novak, Ljupka Gojić Mikić našoj Aleksandri Keresman za In magazin otkrili su uz koje ih komade nakita vežu posebne emocije.

Mitovi i legende o titanima antičke Grčke nikada dosad nisu oživljeni kao delikatni cvjetovi, no ruke genijalca Nenada Sovilja, vješte su u pričanju priča kroz nakit, na način na koji rijetko komu uspijeva. Punoljetnost svojeg brenda tako je proslavio velikom izložbom nakita, skulptura i keramike u Klovićevim dvorima, u koju je uložio posljednji atom snage.

''Mama me danas pitala Bože što si se ti potrošio za ovu izložbu, ali da, nismo normalni mi umjetnici. Ime Genesis je nastalo kad sam radio orhideje odnosno cvjetove gledajući to raspršivanje pigmenta u smoli koje me fasciniralo. Nije kolekcija nego neka faza koja uključuje radove koji nisu predstavljeni čisto zato što mi je postalo naporno svaki put radit kolekciju, uvijek smisliš neki komad kao vau super ispadne pa to razvijaš idem sad napravit naušnice, narukvicu, ogrlicu, nije mi se dalo to pa sam stao i to se više puta tako dešavalo'', objasnio je Nenad Sovilj.

Iako je ova stvaralačka priča imala tužan početak, koji je obilježio gubitak voljenog ljubimca, psa Troje, nakon čega se Nenad zaputio u Grčku, rasplet je pronašao u nebrojenim mitovima njihove kulture. A brojni domaći obožavatelji njegova rada nisu željeli propustiti ekskluzivan prvi pogled na impresivne komade.

''Zato što ja njega više doživljavam kao umjetnika, a ne toliko kao dizajnera nakita tako da je i ta priča izuzetno bitna kao i kod svih'', objasnila je Mirela Holy.



''To je iznad neke razine nakita, ja mislim da su njegovi komadi statementi vremena i njegove vizije i ja rijetko kad idem na ovakve stvari ali njemu uvijek dođem jer je uvijek nešto posebno'', dodao je Ante Vrban.

Rijetke su zvijezde domaće scene koje nemaju barem jedan komad njegova nakita u svojoj kolekciji.

''Sjećam se jer sam ga dobila na poklon od jedne od boljih prijateljica Martine Štritof, jedne godine za rođendan sam dobila ogrlicu koja je od tad bila sa mnom posvuda'', priča Ljupka Gojić Mikić.

Svaka malena riznica tako čuva neki poseban komad, a on priča priču koju ne želimo zaboraviti.

''Imam i to je od Arsena, to je jedan stari, stari srebrni sat koji visi na jednoj lampi, trebalo bi ga urediti malo počistiti i ne bi bilo loše recimo njega staviti na jednu večernju haljinu. To mi je najdraži poklon'', otkrila je Gabi Novak.



''Imam bratov sat to mi je najvažniji komad nakita ili predmet. No svi znaju da nisam tip koji se kiti pa nekako ni ne dobivam nakit jer i ja kad poklanjam nakit poklanjam ga da ga netko nosi važno je da se stvari koje se poklone da se nose a ne drže u ladici'', kaže Ante Vrban.

Jer nakit je i savršen modni alat kojim se svatko služi na svoj jedinstven način.

''Kada sam na sceni jako pazim, pazim i privatno ali na sceni jako pazim da je u skladu. Ja isključivo volim naušnice ali da vise, da malo sakriju ovo sve što ne valja'', kaže Gabi.



''Sklona sam statement nakitu ali ako imam i statement ogrlicu mogu imati i prstenje i uvijek nosim manje-više isto prstenje tako da nažalost Soviljev prsten dosta rijetko nosim, ali znam i sa narukvicama kombinirat iako u pravilu ako imam ogrlicu koja je statement onda imam samo tu ogrlicu'', dodala je Holy.

A čak i kada se ne nosi, Nenadov nakit i dalje ispunjava svoju svrhu, uljepšavanja svijeta.

Veselimo se vidjeti što će ovaj umjetnički virtuoz spremiti za svojih još impresivnijih 19.

