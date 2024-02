Naš najpoznatiji mađioničar slavi 25 godina karijere, nije odustao ni kad su svi govorili da je to samo faza: ''Realno, živimo u Hrvatskoj...''

Raditi i živjeti ono o čemu si maštao kao dijete, rijetko tko može. A među tim rijetkima, svakako je mađioničar Luka Vidović. Svojim trikovima zabavlja mlađe i starije, i na domaćim pozornicama i daleko šire. Tek što se vratio iz New Yorka, već priprema serijal predstava te tako obilježava 25 godina svoje karijere. Priča Lane Samaržije za In magazin.

Posao mađioničara zahtijeva iznimnu discipliniranost, usredotočenost i mnogo sati vježbe. U toj vježbi, radu i usavršavanju prošlo je već 25 godina profesionalnog rada Luke Vidovića.

''Da, nevjerojatno kako prolazi to vrijeme, ali mi je u neku ruku drago da sam se zadržao, u ovom poslu na pozornici, to je potvrda da dobro radim ono što radim, i jedva čekam da predstava počne'', kaže.

Kao da se nije ni okrenuo, a još je jasno sjećanje na jedan od prvih nastupa pred publikom, davne 1996. u ITD-u.

''To mi je Mani Gotovac na zatvaranju jednog festivala omogućila da nastupim u foajeu, i sjećam se te treme dan danas, sjećam se te treme, sjećam se u Gavelli treme, sjećam se treme prije magic acta, ali je dobra stvar da mene trema ne paralizira nego budem još bolji'', dodao je.

2001. u visine ga je vinuo upravo spomenuti Magic act show - kultna predstava i jedna od najizvođenijih. Njezini autori su, uz Luku, glumci Rene Bitorajac i Tarik Filipović. A onda je Luka počeo osvajati i svjetske pozornice:

Nedavno je u New Yorku imao čast odmjeriti snage s najboljim svjetskim mađioničarima na najpopularnijem američkom live showu Monday Night Magic.

''To je najdugovječniji Brodway show za mađioničare. Traje 30 godina, svakog ponedjeljka je nekakva lepeza mađioničara, dobio sam 15 minuta slot, odnosno mjestu u programu i zbilja. Da mi je netko pričao da ću prije 15 godina, da ću nastupati na Brodwayu reko bi - ti nisi normalan'', priča.

I ništa se od toga ne bi dogodilo da njegov otac, glumački velikan Ivica Vidović, nije donio kući jednu VHS kasetu:

''Djeco googlajte što su VHS kazete. Od Davida Coperfielda. I ja naravno nisam išao u školu, nego sam gledao to 24 sata. I očarao me'', kaže.

Sve ostalo je povijest. U koju je zauvijek zapisan i susret sa svjetski poznatim iluzionistom, kada je posjetio Zagreb 2004. godine:

''Kratko smo popričali, potpisao mi je autogram kartu, pitao sam ga dvije stvari, on je odgovorio, mislim on je mega zvijezda, i hvala mu na tome i to mi je nešto što mi je uvijek ostalo u podsvjesti'', prisjetio se.

U svojoj karijeri često se susretao s komentarima da to nije ozbiljan posao. Čak i njegova majka, glumica Mirjana Majurec, smatrala je kako je to samo ''faza'':

''Realno živimo u Hrvatskoj, ne živimo u Americi i mislim da je taj njihov strah opravdan. Jer su oni bili glumci i znaju koliko je to krvav posao, i pogotovo slobodnjaci'', objasnio je.

Ali on nikad nije odustao! Od zahtjevnih do manje zahtjevnih. Za odrasle ili najmlađe - Luka Vidović, jedan od naših najboljih iluzionista, dosad je izveo više od tisuću trikova.

''Ta iskra kad dođem na pozornicu, kad nešto vidiš da je to to imaš onaj unutarnji drive u sebi i to mi je super'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



