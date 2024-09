Od čelnog čovjeka UEFA-e do virtualnih domaćina Nove TV: Donosimo tko je sve minglao na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu!

Još jedan Weekend Media Festival proteklih dana do sunčanog Rovinja odveo je željne novih znanja i dobre zabave. 17. po redu oborio je rekorde i privukao šest tisuća sudionika, u čak 9 dvorana. U sljedećim minutama donosimo pregled ovogodišnjih tema.

Proteklih dana u Rovinju u fokusu su bili sport, mediji, komunikacije, a, među ostalim, i umjetna inteligencija. Tim povodom i Nova TV je svoje prostorije iz zagrebačkog Buzina nakratko preselila u Rovinj, a studijima naših najgledanijih domaćih emisija moglo se proštetati pomoću VR naočala.



Mogu li Mariju Miholjek i Sašu Kopljara zamijeniti ovi virtualni voditelji?

''Pa iskreno meni mog Saleta ne može ništa zamijeniti, i ja za Maru svoju potpisujem'', složili su se oboje.



Mariji i Saši, šale se, u ovom virutalnom studiju samo nedostaje šalica kave. Sve ostalo je identično.



''Jedino nismo na istim stranama, morali bi se zamijeniti sad je isti, kolege su to sjajno napravili'', dodali su Marija i Saša.



U dvoranama su se prestresale brojne aktualne teme, pa tako i pitanje - Ima li Dnevnik na kraju dana smisla kad su sve vijesti već viđene na portalima? Itekako ima, smatra naša urednica i komentatorica Ivana Petrović.



''Ja mogu reći za Dnevnik Nove TV koji uvijek nastoji u odnosu na dnevni news znači ono što se dogodilo tijekom jutra ili rano poslijepodne otići korak dalje i to sve staviti u određeni kontekst. I to uvijek radi lice kojem se vjeruje, to su zreli komentatori ili naši kompetentni gosti'', govori Ivana Petrović, urednica redakcije vanjske politike, Nova TV.



Posao novinara uvijek ima rok koji se mora ispuniti, a minute i sekunde katkad u tome igraju važnu ulogu. Mogu li novinari pogriješiti i plaćaju li se te pogreške skupo, odgovor je dala Sabina Tandara Knezović, koja je gostovala na istoimenom panelu.



''Netko ima tjedne rokove mi imamo dnevne rokove, nama je to 19:00. I tu se zna dogodit neka nenamjerna pogreška. Ja u mojoj karijeri nisam imala nekih većih grešaka, a u konačnici gledatelji su ti koje te procjenjuju ili te zapameti ili te ne zapamet, na njima je da sude o nama'', rekla je Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV.



U Rovinj uvijek dolaze velika imena, a na Weekend 17. stigao je i predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin. Festival se tradicionalno održava krajem rujna - kada je odlično vrijeme za neke nove ideje koje se ovdje razmjenjuju.



''U televiziji znamo i da se predstavljaju jesenske sheme i da se kreće s novim formatima i jesen igra tu ulogu i u tom smislu to stvarno je dobro vrijeme'', dodao je Hrvoje Krešić.



''Mislimo da svi ti ljudi, mi ih zovemo kreativni biznis, nisu to više samo komunikacije i mediji, da se trebaju nalazit pa da se stvori neka nova enegrija, dođu neke nove inspiracije'', dodao je Tomo Ricov, organizator Weekend Media Festivala.



Čega na Weekendu 17. nije nedostajalo.

