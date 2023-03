Ivan Dečak ima hobi koji većina ne bi vezala uz njega, a posebno zanimljivo je čime bi se bavio da nije glazbenik

Ivan Dečak, frontmen grupe Vatra, velik je zaljubljenik u biljke kojih je prepun njegov stan na zagrebačkoj Trešnjevci. Jednog dana volio bi se vratiti u rodni grad Viroviticu, a rekao nam je i da je u mladosti želio raditi u vrtiću. Sve to otkrio je u razgovoru s našom Julijom Bačić Barać, povodom izlaska nove Vatrine pjesme.

Iako se gotovo cijeli život bavi glazbom, da nije postao glazbenik, Ivan Dečak radio bi u vrtiću.

''Ja sam htio biti odgajatelj u vrtiću ili tetak u vrtiću to je bio drugi fakultet koji sam upisao, pravni je bio prvi jer sam bježao od matematike i vojske ,a drugi je bio odgajatelj u vrtiću jer ja obožavam klince, volim s njima provoditi vrijeme'', otkrio je Ivan Dečak.

A kad nastupa pred djecom, treme se nikako ne može riješiti.

''Nastupao sam u mnogim vrtićima, to jednostavno ne odbijam, za klince ću napraviti sve ali sam nastupio jednom sa svojom kćerkom, imali su priredbu. To je bila najveća trema uživotu, meni su se tako ruke tresle, to je velika odgovornost'', otkrio je Ivan.

Velika je odgovornost i stvarati Vatrine pjesme. Početkom ovog tjedna objavili su novi singl, koji potpisuje Dečak.

''Pjesma "Zajedno sami" je nastala za vrijeme pandemije, bili smo zajedno unutar naših obitelji'', priča Dečak.

I videospot za ovu pjesmu sniman je u njegovu rodnom gradu Virovitici.

''Volimo podržati svoju lokalnu zajednicu jer je Virovitica stvarno lijep grad, tamo ljudi još uvijek ne zaključavaju vrata, kad im zafali šećera ili ulja kod susjeda dolaze maltene bez kucanja, to su ljepote tih malih sredina'', priča.

U Viroviticu bi se jednog dana volio i on preseliti, ali s tim se još uvijek ne slaže njegova životna partnerica.

''Rekao mi je Rundek jednom prilikom - pusti je još par godina, sad sam ga nedavno sreo pa me pitao koliko još, ja kažem još malo'', prepričao je pjevač.

Na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje živi već dugo, najviše mu nedostaje zelenilo.

''Sve je obučeno u beton, ruše se stare kućice i niču zgrade s 5 katova bez parkirnih mjesta, auti stoje na trotoaru ruše i onda sam svoj stan opskrbio zelenilom, izgleda kao jedna mala džungla'', kaže.

Ovaj Slavonac obožava biljke i stalno je u potrazi za novima.

''Ja održavam to naše cvijeće,baš volim to i jako sam ponosan na to i onda kad idem na more zovem brata, kumove, prijatelje. I onda mi zalijevaju to moje bilje'', priča.

U prirodi i u samoći o kojoj pjeva u novoj pjesmi, najbolje puni svoje baterije.

''Ja sam od tih likova koji jako vole samoću i nekad mi je baš prijeko potrebna da bi mogao pročistiti svoje misli, da bi uopće od sve te buke uopće mogao doći do svojih misli i možda je to razlog što zadnje 3, 4 godine dosta trčim i idem na pecanje'', kaže.

A svaki novi glazbeni uradak obvezno pokaže kćeri i sinu.

''Njima zapravo prvima puštam i to u trenucima kad oni gledaju crtiće, to je veliki test oni su apsolutno fokusirani na crtić i ako im ja pustim pjesmu, a oni kažu tata što je to, to ti je već veliki znak da ta pjesma ima prođu'', kaže.

Vatrine pjesme kod publike imaju dobar prolaz već gotovo četvrt stoljeća, zato će i iduće godine u velikom stilu proslaviti svoj veliki jubilej.

''Iduće godine slavimo 25 godina benda, imat ćemo jedan veliki koncert u Zagrebu, tome se neizmjerno veselim i prije tog koncerta izaći će potpuno nova dva singla i jedva čekam podijeliti ih s vama'', otkrio je Dečak za kraj.

