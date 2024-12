Novogodišnje odluke poznatih: ''Sklon sam donošenju odluka i sklon sam izdaji samog sebe!''

Od stroge dijete, preko čitanja više knjiga, možda čak i odgovornog prestanka s lošim navikama, svi smo barem jednom donijeli veliku odluku za nadolazeću godinu. A ništa drugačije po tom pitanju nisu ni naše zvijezde. Kakve su odluke donosili, imaju li neku za 2025. i koliko su puta prekršili obećanje samima sebi, otkrivaju nam Novi Fosili, Guliano, Dražen Zečić i Matija Cvek.

Već prije nego što otkuca ponoć tog 31-og prosinca i zakoračimo u sjajnih novih 365 dana, najčešće u džepu već imamo spreman popis odluka koje će nas učiniti neprepoznatljivom novom osobom. Entuzijazam s kojim krećemo u nove pobjede, nažalost, kopni toliko brzo da, prema statistikama, čak 80 posto ljudi već do drugog tjedna veljače odustane od svojih odluka.

''Pa u principu donesem ja njih i onda taj papir ili namjerno ili slučajno izgubim ali gle te novogodišnje odluke su uvijek iste, do ljeta ću biti isklesan pa ću piti čašu vode ujutro i što ti ja znam ali to nikad ne ispadne tako da lijepo je ići s tom zamisli i s tim ciljevima ali ja i inače te odluke il donesem il ne donesem.''

''Imao sam sigurno tih izjava i nikad ništa počeo ni napravio. Nemam jer nikad nisam ništa počeo pa sam odlučio da nikad više neću to ni reć'', kaže Matija Cvek.

''Sklon sam tim odlukama svaki ponedjeljak krenem iz početka pa mi slabo ide'', kaže Filip Juričić.

''Osobno sam odustala. Jer niti jednu novogodišnju odluku u ovih 60+ godina nisam provela u djelo tako da ne donašam odluke, možda negdje u 5., 6. mjesecu'', rekla je Sanja Doležal.

Glavni problem tih grandioznih novogodišnjih odluka je taj da su najčešće nerealne i drastične.

''Ja svake godine donesem odluku da će mi narasti kosa, ali kao što vidite sve moje odluke su pale u vodu'', kaže Vladimir Kočiš Zec.

One nešto manje ambiciozne, posvećene zdravijim navikama, dobra su prilika za razvijanje samodiscipline, iako smo u tome većinom sami sebi najgori neprijatelj. Ako se možete zaustaviti i ne razmišljati o tome kako je odvratno svaku noć jesti salatu za večeru ili ići na trčanje nakon posla, vjerojatno imate veće šanse da se ne odreknete svojih novogodišnjih odluka.

''Uvijek je na prvom mjestu bila manje ću jest do ljeta ću sigurno skinut tih kilu i pol viška… Tonu i pol. Prestanak pušenja, pa sam prestala pušit usred ljeta… Ali to teretana i to, ma kakvi kod mene to ne uspijeva'', kaže Doležal.

''Moram se vratit sportu što je brže moguće i to je to, a sad da l' ću uspjet. Da li je to teretana tri puta tjedno? Ma kakva teretana, zar vam ja izgledam kao da dižem utege, izgledam kao da ih spuštam to je samo da aktiviram mišiće i zbog zdravlja.''

''Svaki put kad tako nešto kažem uopće ne ispadne kako sam htio nego totalno suprotno tako kad mi dođe ić u teretanu, idem u teretanu, koji put kaže e sutra idem, pa ono kiša pada, južina, ne da mi se živit pa provedem pola dana na kauču.''

''Pa uvijek isto, neću više pit, sad ću lijepo počet vježbat, živjet ću zdravo i to negdje do srijede mi ide. Ali mislim da je to u redu i držim se one japanske probaj svaki dan barem za 1% bit bolji, mislim da je to bolje jer kad god probam neke twistove i okrete to mi baš ne uspije. Ali da, sklon sam donošenju odluka i sklon sam izdaji samog sebe'', kaže Juričić.

''Tako bude, ne znam bit ću aktivniji ranije ću ić spavat, više ću čitat, manje ću gubit vrijeme na telefonu ali svašta čovjek planira i onda dođe prvi mjesec i život te sašuta sa svih strana i preživljavaš i svaka ideja i pomisao nešto ću promijenit mislim da je opet neki korak ka tome da nešto zaista promijeniš'', kaže Fabijan Pavao Medvešek.

U tom duhu, evo pokoje mudrosti za ulazak u 2025.

''Mislim da je svaki dan dobar dan za novogodišnju odluku jer mislim da se oko novogodišnjih odluka možemo i razočarat ako ih ne ispunimo tako da klonim ih se'', rekla je voditeljica Marija Miholjek.

''Ja sam ti više tip čovjeka pusti život nek ide i što se dogodi, dogodi se, sutra je novi dan, život je lijep'', kaže Giuliano.

''Svake godine kažem počet ću od 1.1. i ne počnem, ali bitno je donijet odluku i ne znam kad ću, ne znam kako ću, ne znam što ću, al znam da hoću, to je najbitnije'', zaključuje Dražen Zečić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.