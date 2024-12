Novo iznenađenje u najpoznatijoj hrvatskoj kuhinji, bivši kandidat se vraća u ulozi gostujućeg chefa!

U najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj večeras se sprema još jedno iznenađenje. Vraća se bivši natjecatelj, no ovog puta u ulozi gostujućeg chefa. O kome je riječ, saznajte u prilogu IN Magazina!

Nekada je stajao za radnom jedinicom, a bivši kandidat MasterChefa Petar Tucman sada ima potpuno novo mjesto. Ovoga puta u kuhinju

''Jako sam ponosan što sam u novoj ulozi u MasterChefu, da mi je netko rekao da ću bit u toj ulozi prošle godine, rekao bih da nije normalan. Kad sam došao ovdje, malo sam imao neku nervozu, neku pozitivnu tremu, grč u želudcu. I onda si mislim pa ja to proživljavam na dnevnoj bazi, ovo je još jedan dan na poslu, tako da super.

Petar je i najbolji dokaz kako MasterChef mijenja živote. Nakon izlaska iz showa, potpuno se posvetio kulinarstvu. Radio je u restoranu s Michelinovim zvjezdicama, ali i sushi restoranu. Osim toga, danas je zadužen i za pripremu slastica.



''Nisam se nikada zamišljao da bih mogao biti zadužen za deserte, s obzirom da deserti trebaju biti jako precizni, nema tu puno mjesta pogleškama, sve ono što ja možda nisam bio ali sve više i više idem u tom smjeru, da me slastičarstvo sve više i više zanima'', priča.

Dvije godine rada u kulinarstvu sada su iza njega i još mnogo njih pred njim. Priznaje da uzavrela atmosfera često i iskipi, zato treba biti spreman na sve.



''Savjetovao bih ljudima da dobro razmisle da li se žele time baviti, posao je jako izazovan, jako fizički i psihički naporan, ali je jako nagrađujuć. Ako je to doista ono što vole, pretpostavljam da su kandidati zato ovdje je to pravi korak u tom smjeru'', zaključio je.

Nakon izlaska iz MasterChefa jedna od kandidatkinja ove sezone Iva Novosel nastavila je punom parom. Već ovog vikenda je očekuje promocija slikovnice o zagrebačkoj kuhinji. A možda i ondje podijeli svoja MasterChef iskustva.



''Neprocjenjivo i neopisivo iskustvo. Ne radi se samo o kuhanju, ne radi se samo o natjecanju, nego o cijelom iskustvu, život u kući, u izlolaciji, teško je to, pogotovo ovako sad nakon ispadanja sabrat u riječ'', priča Iva.

Iva nije našla svoje mjesto među sedam najboljih, no ima se čime ponositi.



''Jela koja su mi onako baš, na koja sam ponosna, čak i tri možda. Jedno je inspiriralo Stipu za njegovo novo jelo, jedno je capuccino od shitakea koji je zaslužio trostruki wow i pljesak od članova žirija i možda broj jedan bijela kava i kruh''.

Radila je u marketingu, kao turistički vodič, a napisala je i nekoliko slikovnica za djecu, no možda je gastronomija njezin put.



''Otkad znam za sebe zapravo me zanima kuhanje, kuham, ali ne samo kuhanje kao takvo, kao hobi nego općenito gastronomija kao nekakav stil života. Često jedem vani, volim isprobavat po restoranima i to nije samo hobi nego i nekakav stil života koji sam odlučila ok sad bi mogla nešto s tim raditi'', priča Iva.

Finale je sve bliže, a među prvih troje, Iva vidi...



''Tin Rubinić, Sergio Varela i Gano'', otkrila je.

Tko će se približiti tom cilju, vidjet ćemo već večeras. U stres testu naći će se gotovo svi stoga ne propustite nove izazove u Masterchef kuhinji.

