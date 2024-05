Svjetski poznati novinar i pustolov posjetio Hrvatsku i otkrio kakva ga sjećanja vežu za Lijepu našu: ''Došao sam dostaviti pomoć...''

Opasnost mu je stalni suputnik, ronio je s krokodilima, preveslao Atlantik. A o svojim je iskustvima, ali i prirodi, novinar i avanturist Ben Fogle govorio i na ovogodišnjem Greencajt festivalu. Kakva ga sjećanja vežu za Lijepu našu i s kojim je Hrvatom volio provoditi vrijeme, podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

U svojoj karijeri novinar i avanturist Ben Fogle posjetio je 50 zemalja svijeta, između ostalih i Hrvatsku u kojoj je bio nekoliko puta, a posebno pamti svoj prvi dolazak 91. godine.



''Došao sam dostaviti pomoć, išli smo u Vukovar i Zagreb. To je bila druga država tada. Bio je to prijelomni trenutak.. prvi sam put otišao iz sigurnosti zemlje, gdje sam znao sve i vozio preko Europe kako bi došau u zemlju koja je bila u otovrenom ratu. To je bio trenutak koji mi je otvorio oči. Mnogo dugujem divnim ljudima koje sam upoznao u Hrvatskoj'', priča Ben.

U svojoj bogatoj karijeri snimio je i brojne emisije, od kojih su neke predstavile fascinante ljude koji su se odrekli svih udobnosti kako bi se vratili prirodi. Tako je tako na Papuku posjetio i Nikolu Borića, trenera koji je napustio luksuzan život, stvorio farmu te postao samoodrživ.



''Volio sam provoditi vrijeme s Nikolom, pokušao sam doći u konakt s njim jer sada ponovno posjećujemo, ali mislim da je on sada otišao još dublje u divljinu'', priča Ben.

No sam se kaže, još ne bi mogao odlučiti na život odsječen od svijeta.



''Često sam u iskušenju da tako nešto napravim, ali imam ženu i obitelj i malu djecu i njima se sviđa civilizacija i prijatelji i sve blagodati modernog života, ali jedan dan, sviđa mi se ideja da kad budem stariji, da nađem neki otok, tko zna možda i u Hrvatskoj, ali možda se tad odlučim za jednostavniji život'', priča Ben.

Ovaj autor i pustolov preveslao je Atlantski ocean, utrkivao se preko Antarktika do Južnog pola i prešao pustinju Rub al Khali, poznatu kao Prazna četvrt na Bliskom istoku. A jedno se iskustvo ipak ističe.



''Napravio sam film tijekom lockdowna, išao sam u Ukrajinu u Černobil i tamo proveo nekoliko tjedana, hodajući oko uništenog reaktora i bilo je to stvarno iznenađujuće i dirljivo iskustvo, imao sam priliku iskusiti što se događa kad humanost nestane i divlji se život vrati... to je sada dom vukovima, sobovima...'', priča Ben.



''To mi je bilo dirljivo, da još postoji nada u namračnijim mjestima. U okvirima filmova koje sam snimio, a koji su dirnuli ljude'', dodao je.

Tijekom uspona na Mount Everest ostao je i bez kisika, a nije to bilo ni prvi put da se našao u opasnoj situaciji.



''Opasnost je stalni suputnik, sa svime što radim, ako ronim s krokodilima ili hodam po uništenim nuklearnim reaktorima ili se penjem na Everest, uvijek postoji element opasnosti, ali mislim da je to problem s modernim društvom, svi su postali bez rizika, vi možda mislite da je opasno, ali za mene i moje parametre i nije tako kako se čini'', objasnio je.

Održivi način života stavio je na vrh svojih prioriteta. Iako je posvećen prirodi, često ga znaju kritizirati jer po svijetu putuje zrakoplovom. Na to je odgovorio i na ovogodišnjem Greencajtu.

''Nekad morate odabrati najmanje zlo, ako težite savršenosti, mogu odustati od zračnih putovanja i često sam o tome razmišljao i u nekom trenu i budem, ali sada prednosti u snimanju emisija koje ljude natjeraju na razmišljanje vrijednije su od carbon print...

Zato kaže trebamo poduzimati male korake. Jer kakva nas budućnost čeka ovisi samo o nama.

