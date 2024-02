Novi trijumf duhovne glazbe: Više od šest tisuća ljudi na koncertu na splitskim Gripama!

U prepunoj velikoj dvorani Gripe u Splitu održan je humanitarni koncert ''Srce za Ugandu'', s ciljem za otvaranje nove misije u toj siromašnoj zemlji. Više od šest tisuća ljudi uglas je pjevalo s najpoznatijim izvođačima duhovne glazbe, kojima su se na pozornici pridružili i Dražen Zečić i klapa Cambi. Djelić nezaboravne atmosfere donosi naš Gordan Vasilj za In magazin.

Prepunom, velikom dvoranom na Gripama odjekivali su neki od najljepših stihova duhovne glazbe, a pjevalo se za siromašnu djecu u dalekoj Ugandi. Više od 6.000 srca te je večeri kucalo kao jedno.



''Mislim da je zapravo autentičnost ono što ljude privlači. Znači, nema glume, iskreno je, pjevamo Gospodinu punim srcem, onako kako najbolje znamo i to ljudi prepoznaju.'', kažu sestre Palić, pjevačice duhovne glazbe

Naše malo nekomu je zapravo mnogo pa su se za pomoć onima kojima je to najpotrebnije, uz najpoznatija imena duhovne glazbe koncertu odazvali i Dražen Zečić i klapa Cambi.



''To je malo drugačije od ovoga što radimo kad se penjemo s ovim ljubavnim pjesmama. Ovo je nešto onako malo toplije, predivno je. Baš sam razgovarao s redarima, ja govorim zašto ste vi ovdje jer ovdje ne treba redar.'', dodao je Dražen Zečić.



''Čak su ti svi koncerti rasprodani bez nekog posebnog marketinga, bez velikih reklama, bez da se i post festum tih koncerata jako spominje, da se priča o njima.'', kaže Hrvoje Lozančić iz klape Cambi.

Novi val duhovne glazbe traje već nekih 10-ak godina i ima velik utjecaj na vjernike, posebno na mlade.



''Vjerujem da će Gospodin svakoga pozvati na svoj način i da se ne trebamo bojati te neke tišine i tog nekog mira, jer mislim da mladi, ja prva ponekad bježim samo da ne moram misliti, samo da ne moram biti sama sa sobom, a zapravo u nama se krije jako puno lijepih stvari i to treba iskoristiti.'', dodala je Vanessa Mioč.



''Glazba je medij koji ide direktno u srce, bez ikakvih filtera. Ona direktno pogađa, a pogotovo duhovna glazba. Ona nam uistinu može pomoći da dođemo do Boga, da dođemo do vjere.'', kaže fra Marin Karačić.

Znaju to dobro i sestre Ramljak, koji su cijeli svoj život posvećene duhovnoj glazbi. Krenule su uz oca, a onda nastavile uz svoje supruge.



''Tu su bili moj muž, otac, sestrin muž jedino doma čuva djecu, tako da svi su skupili snage i baš je nekako prelijepo izašlo iz svega toga. Mi smo to sve nekako od obitelji poprimili i evo, tu smo danas gdje jesmo.'', kaže sestra Ramljak.



''Potrebni su nam ovakvi susreti, potrebni su nam koncerti, ali još više potreban nam je živi Bog u euharistiji, u misi, zato evo, i korizma je pred nama, vrijeme da se sastanemo sa sobom, sa svojim Bogom, u mislima, stoga neka bude blagoslovljeno vrijeme da dočekamo njegovo uskrsnuće.'', dodao je don Ivan Zovko.

Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za potrebe izgradnje u novoj misiji u Ugandi, gdje tek 15 % djece ide u školu, a samo 45 % njih dobiva jedan obrok na dan. Otvaranje nove misije ovoj djeci postaje nada i sigurnost za bolje sutra.

