Za nogometnu euforiju u Splitu nije zaslužan samo dolazak Rakitića u Hajduk, već i jedan modni show!

U Splitu su predstavljeni novi dresovi kluba. Kako su se nogometaši i nogometašice snašli u ulogama modela te tko bi mogao postati nova Hajdukova nevjesta, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Nogometni klub Hajduk još je jednom pokazao kako privući pozornost na sebe. Malom modnom revijom predstavili su nova tri modela dresova. Samo za ovu priliku nogometaši i nogometašice Hajduka uskočili su u uloge modela.

Nogometaš Dario Melnjak otkrio nam je je li ikad bio u ovoj ulozi i ima li treme.



''U nekim puno sitnijim ovakvim ulogama. Nema treme, možda će je biti kada prošetamo, ali za sad stvarno uživam i nekako to kroz godine mislim da je izazov, a ne trema'', kaže.

''Ovo je meni osobno prvo iskustvo modene revije i iskreno nisam očekivala da će biti ovako zanimljivo. Imali smo neke male pripreme i jedva čekam da krene'', govori Ana Bakalar, nogometašica ŽNK Hajduk.



Kao pravi iskusni modeli pokazali su kako se dres Hajduka može kombinirati u svakodnevnom životu. Mjesto koje je odabrano za predstavljanje ima veliku simboliku za splitski klub.



''Ova velebna zgrada je djelo Fabijana Kaliterne, sjetit će se svi to je naš praški student arhitekture i između ostalog i osnivač Hajduka i bio bi jako sretan i ponosan da može vidjeti šta njegov Hajduk ovdje danas radi. Posebno smo ponosni na ovaj treći dres i navijači su ga s oduševljenjem prihvatili jer u sebi ima malo utkanog identiteta Dalmacije, a to je nas pas Dalmatinac. Premalo ga inače koristimo u simbolici pa se nadam da će na ovaj način Hajduk doprinijeti da se to populazira'', govori Marinka Akarap, Članica Uprave HNK Hajduk.



U publici su sjedili nogometaši koji nisu nosili reviju, ali i njihove odabranice, među kojima je bila i modna dizanerca Ivona Glavaš. Bračni par Arileo, bili su u odabranim posjetiteljima, a njihovu stručnom modnom oku ništa nije promaklo. Dresovi su ih osvojili na prvu.



''Ostali smo i dalje pri bijeloj boji što definitivno mora biti za Dalmaciju i Hajduk. Ove točkice koje su simbol psa Dalmatinca. Lijepo je i mislim da će se sve uklopiti i da je priča koja će biti prepoznatljiva, meni su interesantni i ja volim te lagane grafičke pomake u dresovima'', govori Jurica Pirić, modni dizajner.



''Moj favorit je treći dres kao dalmatineri, super je cijela ta ideja ali i kompletna izvedba dresova'', dodala je Ivona Glavaš, modna dizajnerica.



Upravo za Ivonu kažu da je buduća Hajdukova nevjesta, nogometaš Kalik osvojio je njezino srce, a hoćemo li ubrzo čuti svadbena zvona?



''To možete pitati njega ali ja o tome stvarno ne razmišljam, mi o tome ne razgovaramo. Nekako ja volim da je sve spontano pa ako bude vrijeme doći će i do toga. Stvarno mi je velika podrška u svemu i on meni i ja njemu i mislim da je to najbitnije za jednu stabilnu vezu'', kaže Ivona Glavaš, modna dizajnerica.



A vezu su brakom prije 5 godina okrunili manekenka Anita i nogometaš Josip Elez. U njihovu domu, napominju, nikada nije dosadno jer ih uveseljava trogodišnji sinčić Karlo.



''Što se tiče sporta općenito ih voli ali mu je najdraži nogomet. Ako trebamo za nešto navijat što i nije nogomet on navija „Hajduk, Hajduk!“ Gledali smo tenis neki dan kad je igrala Dona Vekić i on je navija „Hajduk, Hajduk!“ haha jednostavno je naučen tako i voli ići na utakmice i super nam je'', govori Anita Elez, bivša manekenka.



Super je zaokružena i Hajdukova modna priča, vjerujemo kako su svi pronašli svojeg favorita među tri nova dresa.

