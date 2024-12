Veliki koncert Nine Badrić iz prvih redova pratila je glazbena diva koja je uz nju od samog početka: ''Ljudi su se pitali tko je ova...''

Čak iz Slovenije i Slovačke došli su obožavatelji Nine Badrić na njezin koncert u Areni. Naša glazbenica nije krila sreću što je upravo iz svojeg rodnog grada krenula na turneju 'Moji ljudi', povodom 30 godina uspješne karijere. Kako joj je početke obilježila Josipa Lisac, tko joj je poslao cvijeće te zašto je iza pozornice bilo prilično uzbudljivo, otkriva naša Dijana Kardum.

U subotu u Areni Zagreb, naša diva Nina Badrić krenula je na turneju "Moji ljudi", kojom će obilježiti 30 godina karijere.

"Kažu da je najteže nastupati u svom rodnom gradu, a ja sam večeras imala najljepši nekako i najlakši koncert u svom rodnom gradu. Večeras me publika nosila", izjavila je Nina.

Srca tisuća obožavatelja Nina je ispunila svojim bezvremenskim pjesmama i emocijama. Neki su zbog koncerta došli iz različitih dijelova Hrvatske, ali i šire - iz Slovenije te Slovačke.

"Slušamo ju, volimo ju 20 godina. Slušamo je u autu i kad radimo. Super je. baš super žena", izjavila je Katarina iz Bratislave, dok je Lea iz Maribora dodala: "Nina je jedna sama, volimo je, volimo njene pjesme i sve."

Pod dojmom je bila i sama Nina: "Ja, možda su mi dojmovi evo sad smo završili koncert. Tako mi je brzo prošao, da ti to ne mogu opisat. Ja bih sad još nastavila. Pitala sam što smo mi svirali tako malo, a zapravo smo svirali tri sata."

Čarobna noć bila je ispunjena velikim hitovima. A poseban gost bio joj je Petar Grašo.

"Mi smo imali sličnu godinu proizvodnje što se tiče karijere. Ona je počela negdje '95. ja sam se isto vrzamo 95. kad sam počeo svirat' u grupi Magazin. I od samog početka nekako smo kliknuli. Ona je jedno divno stovrenje. Srčano, talentirano i njezin glas je meni uvijek ležao. Osim toga ona kao osoba puno smo nekih lijepih momenata imali", poručio je Grašo.

Ovim velikim koncertom naša glazbena diva proslavila je i 30 godina bogate karijere. Samih početaka prisjetila se na društvenim mrežama, kad je objavila fotografija s Jasenkom Hourom i Rajkom Dujmićem, s kojim je potpisala prvi profesionalni ugovor.

"Opet kada uključim sve uspomene, sva sjećanja odavno onda shvatim - uuu pa prošla si ti toga jako, jako puno.. Bilo je toga masu, masu koncerata, masu snimanja, masu albuma, masu doživljaja, a opet kao da je sve bilo jučer. Nevjerojatno samo leti vrijeme. Danas kad smo dolazili u Arenu sam samoj sebi rekla: "Daj nemoj da te trema ovaj uhvati. Baš uživaj u ovom baš budi u nekom trenutku jer svaki koncert ti prođe pola se loviš s tremom, pola se boriš sa ne znam čime, zvukom"."

Njezine početke obilježila je i Josipa Lisac, koja je bila u publici: "Tada, kad me prvi put upoznala, rekla je: "Ti ćeš jednog dana biti velika pjevačica" i to mi je čak i napisala na jednu svoju autogram kartu koju sam ja dugo čuvala, pa sam ju negdje u selidbi izgubila i prekjučer mi je poslala jedan predivan buket cvijeća, doma na kućnu adresu gdje je napisala jedno predivno pismo. To je toliko meni čast da jedna takva legenda od žene, jedna je Josipa Lisac. Moram priznati da je to napravila i Lepa Brena, poslala je jedan predivan buket."

Josipa je bila gošća Nini na prvom koncertu prije 30 godina, kada ju je došlo slušati tek 120 ljudi.

"Tada kad sam ja bila relativno nepoznata pjevačica ona je došla. Prvo je ona mene pozvala da gostujem na koncertu u čast Karlu", riječi su Nine Badrić. "Znači jednu poluanonimnu djevojku da otpjeva pjesmu "Dok razmišljam o nama". Znači tu mi je već dala jedan veliki kredibilitet, a nakon toga je došla, gostovala meni na mom prvom koncertu, gosti su bili ona i Dino Dvornik, ljudi su se pitali tko je ova mala da njoj gostuju Dino i Josipa."

Nina je na pozornici promijenila četiri odjevne kombinacije koje joj je osmislio i odabrao Marko Grubnić. A tijekom pauza presvlačenja, bilo je prilično uzbudljivo jer vremena nije bilo.

"Točno minutu i pol i onda ja samo čujem. Imate još minutu, 30 sekundi, 20 sekundi. Bez pritiska", govorio je Marko Grubnić, dodavši: "Malo za reći da je uzbudljivo. Mislim da je ovo ipak večer koju ću nekako pamtiti do kraja života. Jako je bilo lijepo, emotivno i sve smo uspjeli."

Na suradnju se nadovezala i Nina: "Bila sam ja skeptična u početku, kad sam vidjela dva korzeta, kad sam vidjela kratke hlače, kad sam vidjela neke stvari koje nisu moja zona komfora, ali evo uspio me nekako nagovoriti. Mislim da na ovoj sceni gdje sam zapravo sama stajala bez plesača je potrebno imati ovakve kostime."

"Bitno je to povjerenje, mi smo ga stekli odmah na prvu smo se osjetili srcem i to je nekako možda ključ svega", odgovorio je Marko.

No nisu sve pokazali. Nina je koncertom u Zagrebu započela turneju "Moji ljudi", a nastavit će je u na Valentinovo u Rijeci, te na Dan žena u Zadru.

