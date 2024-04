Mlada slovenska zvijezda otkrila nam je s kojom bi hrvatskom pjevačicom voljela snimiti duet: ''Ona mi je stvarno veliki uzor!''

Duetima s Mladenom Grdovićem, Giulianom, Tarapana bandom i klapom More, mlada slovenska zvijezda Nina Donelli osvojila je i srca hrvatske publike. Osim pjevanja, lijepoj 26- godišnjakinjinji velika strast je i jahanje. Sa svojim najboljim četveronožnim prijateljem upoznala je našu Anju Benetu, kojoj je za In magazin otkrila i svoj ljubavni status.

Kad se ugase svjetla pozornice, Nina Donelli pronalazi svoj mir u čarobnom svijetu gdje se isprepliću mirisi sijena i zvukovi kopita. U bajkovitom pejzažu Slovenske Bistrice, ova mlada slovenska zvijezda vrijeme najradije provodi sa svojim vjernim suputnikom Hunom.

"Hun ima osam godina, a to za konje nije puno jer oni žive dvadeset i više godina. I sa mnom je otprilike pet godina. Imamo četiri konja, a najviše volim Huna, i baš sad čekamo malenog. Ja jedva čekam da dobijemo malenog konja. Jako volim životinje, imam i malog psa kod kuće, ali svakako i konj i svaka životinja smiruje. Kad ga češljaš, što god radiš s njim, ne razmišljaš o problemima. Baš opušta'', priča Nina.

Iako danas ne može zamisliti život bez ovih plemenitih bića, priznaje, to ipak nije bila ljubav na prvi pogled.

"Prvo nije bila iskreno. Imala je sestra konje, tako da je ona nekako počela sa tim, onda mi je rekla Nina probaj, probaj, onda sam ja bila joj ne bi, veliki su, no onda sam išla puno puta sa njom i hranila sam ih i čistila i nekako je strah otišao i evo sad jašem.", kaže.

"Nisam bila u nikakvoj školi već s jednim koji baš dobro jaše i on mi je pokazao kako i šta i onda probaš, probaš i ide. Mislim da je najbitnije da imaš povjerenje, da te nije strah jer mislim da konj osjeti kad je nekog strah i onda mislim da to nije dobro.", priča.

Ljubavlju je pobijedila sve strahove, no ipak je nije mimoišao pad s ovog predivnog diva.

''Kad sam pala, onda sigurno više od godinu dana nisam jahala pošto bila sam u šumi i išla sam galop, i pala sam baš na leđa s konja, i malo je bilo tad bilo malo straha, sad ne više.", priča Nina.

Sa svojim Hunom još nije dojahala na pozornicu, no sviđa joj se ideja da baš on bude zvijezda u njezinim videospotovima.

"Mislim da to ne bi bila loša ideja, ali možda do sad nije bilo pjesme da bi se konji uklapali u nju, ali možda bi bilo uz neku baladu baš dobro'', kaže.

Mlada slovenska pjevačica, koja uspješno gradi karijeru u Hrvatskoj, poznata je po pjesmama koje šire pozitivne vibracije. Novi singl Zašto zato već nazivaju proljetnim hitom .

"Htjela sam nešto pozitivno i mislim da je to baš za to doba, proljeće. Sama pjesma je pozitivna, govori malo o ljubavi, kao cure me zovu van, a ja kažem ne, i nađem se sa dečkom, ali onda ipak odemo van'', priča Nina.

I u stvarnom životu Nina obožava izlaske sa svojim prijateljicama. Tulume često voli priređivati i u svojem domu, no ne kako bi pronašla jaču polovicu.

"Trenutno sam sretna u vezi u kojoj jesam, ali još ne razmišljam o braku i ne znam da bi se uopće vjenčala'', iskrena je.

Iako ima samo dvadeset i šest godina, već je snimila duete s mnogim hrvatskim zvijezdama. Snage je tako udružila s Mladenom Grdovićem, Giulianom, Tarapana bandom, ali i klapom More.

"Evo, naježila sam se. Puno mi znači da sam imala priliku surađivati sa svima, i sa svakim je bilo nekako drugačije. Giuliano mogu reći da je stvarno gentlman, Grdović je stvarno legenda , Tarapana band, dečki su mladi i bas smo si super kliknuli i sad se još čujemo...", kaže.

Nakon što su dueti s muškim zvijezdama na Youtubeu dosegli milijunske preglede, za kraj otkriva, mikrofon bi voljela podijeliti i s jednom poznatom pjevačicom.

''Jedna balada s Ninom Badrić jer ona mi je stvarno veliki uzor.", otkrila je Nina.

