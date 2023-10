Modni spektakl nije propustila ni Milanka Opačić, evo što kaže o životu nakon politike i gdje sada radi!

Kada Elfsi odluče obojati malu crnu haljinu na najluđem modnom partyju sezone možete biti sigurni da će prvi redovi ''pucati po šavovima'' od poznatih lica. Kroz večer jednog modnog debija, jednog comebacka, zvjezdanog šušura i male crne haljine koja nikad nije izgledala senzualnije provest će vas Ana Vela u prilogu za In magazin.

Na modnom spektaklu koji će se pamtiti, prvi red bio je ''vruća roba'' jer u tijeku je bila prava zvjezdana okupacija.

''Odlučili smo prenijeti atmosferu tehno partija na modnu pistu, svi su stvarno uživali, curama je bilo kažu prava liga, kažu da su se osjećale kao u disko klubu'', govori dizajner Aleksandar Šekuljica iz Elfsa.

Na pisti su Elfsi napravili pravu revoluciju malih crnih haljina.

''Ne možeš pogriješiti s malom crnom haljinom'', zaključio je dizajner Ivan Tandarić.

Je li mala crna haljina rješenje za sve?

''Imam ih sto i sto posto je rješenje za svaku situaciju'', tvrdi Neda Parmać.

Nika Antolos na reviju je stigla s aparatićem za zube.

''Da, sad sam se već navikla na njega, a i pomaže mi da se osjećam mlađe iako tako ne izgledam, prvo mi je bilo kao zašto bih s 34 godine stavljala aparatić, ali na kraju krajeva, to je nebitno'', govori Nika Antolos.

Milanku Opačić pitali smo kakav je život nakon politike.

''Jako dobar, sjajan je, puno relaksiranije, puno opuštenije i bolje, danas sam u realnom sektoru'', rekla nam je.



Eciju Ojdanić pitali smo je li istinita glasina da si zbog trčanja završila kod liječnika.

''Stvarno bi mediji trebali malo bolje čitati to što ja napišem na Instagramu, to je bila priča o jednoj borbi tijekom maratona, bilo je teško vrijeme, i da palo mi je nekoliko puta na pamet da odem na Hitnu, ali ne, sve je u redu sa mnom. Sad je moja svekrva zabrinuta i svaki dan me pita jesam li dobro'', objasnila je Ecija.

Fokus kolekcije su upečatljive haljine za svaku prigodu.

''Kad ti na nju staviš neki sako ili košulju, psolutno može poslužiti kao suknja, dok ćeš je za večerni izlzak obući na visoku petu i malo jaču šminku'', govori Ivan Tandarić.

Nakon što se neko vrijeme posvetila studiranju, na reviji je comback imala lijepa Ariana Kopljar, kći našeg poznatog TV voditelja. Nosila je Diorovu reviju s Bellom Hadid, kolika je razlika između revija u Parizu i ovih ovdje?

''Ono je bilo puno veće, baš ekskluzivna revija, bilo je u dvorcu, bilo je super, ovo je manje, ali je bliža atmosfera, poznate su mi cure, baš smo si bliske i opuštenije je'', objasnila je Ariana.

Reviju je za svoj modni debi odabrala najmlađa kći Danijele i Nenada Gračana.

''Pa nemam toliko tremu koliko sam očekivala, zapravo sam poprilično smirena'', rekla je Alma Gračan.



Elfsi su ovom revijom potvrdili svoje mjesto u samom vrhu domaće modne scene te pokazali kako kombinirati eleganciju i zavodljivost. Moda je igra, a njihova igra nikada nije bila bolja.

