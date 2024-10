Nervoza u MasterChefu, poznati chef dolazi zapapriti stres test: ''Ako to žele i ovo je jedan pokazatelj!''

U MasterChef kuhinji postaje sve vatrenije. Nakon kuhanja parova, natjecanje su napustili Sead i Irma, a prije njih i Hrvoje. Tom popisu danas će se pridružiti još netko. Koji im chef dolazi ZAkuhati, pogledajte u minutama koje slijede.

Recept na starozagrebačkom, ali i nedostatak vremena, doveli su Seada i Irmu na izlazna vrata MasterChef kuhinje.



''Malo sam se izgubio kod onog recepta, bio sam imao neki plan, ali kad sam uzeo recept ne mogu pročitat. Prvi put sam uzeo da čitam stari zagrebački i ne možeš povezat nikako'', govori Sead Bojić.

U tjednu kada su kuhali parovi, Irma je izabrala Seada.



''Seada sam birala zato što imamo istu energiju i super se slažemo tako da sam kontala da bi bilo, sad me grize savjest, mislim, on misli da sam ja ispala zbog njega, ja mislim da je on ispao zbog mene. ovo je pravo nezgodno'', priča Irma.



''Baš sam uživao, baš je bilo lijepo sa njom raditi. Žao mi je što je ispala radi mene, ali Bože moj'', govori Sead.

Ipak, iz MasterChefa nose lijepe uspomene.



''Nevjerojatno, prelijepo, uzbudljivo, ne mogu naći tu riječ zato jer mi je stvarno bilo nevjerojatno'', priča Irma.

Irma već 17 godina živi i kao medicinska sestra radi u Americi. Razdvojenost od supruga i dvije kćeri najteže joj je pala.



''A onda su mi oper rekli ostani, tako da pomogli su mi da to prođe lakše bezbolnije. Naravno da će gledat, svi će gledati'', kaže Irma.

Sead koji je studirao sport i tjelesni odgoj ipak se u budućnosti vidi u kuhinji.

''Studirao sam studij sporta i tjelesnog odgoja i znaš ono kao student moraš nešto raduckati. I preko bake pokojne, ona mi je našla posao, sezona je bila da budem pomoćni radnik. Ja nikad sebe nisam vidio u kuhinji, jaje na oko nisam znao da ispečem, zagorilo bi čovječe. I malo pomalo nisam znao što je kuhinja i kad sam počeo, kad sam vidio kako ljudi kuhaju rekao sam što ne bi mogao ja'', priča Sead.

Kulinarstvo je slučajno došlo i u život Hrvoja Stošića, koji je MasterChef napustio prije njih.



''Pa kad sam čuo da ja ispadam od nas četvero, iskreno nisam baš nešto puno razmišljat tko će ispast - jedino što sam možda mislio da će netko imat svoj lošiji dan, pa da će eventualno tu biti borba između mene i njega'', govori Hrvoje Stošić.



''Vidim se u kuhinji svakaiko, kad sam kući, sve ono što sam tamo naučio, a naučio sam mnogo od tih ljudi, isprobavam kući. Nekakav profesionalniji zaokret u kući još ne znam. Mislim da će to još sačekat'', kaže Hrvoje.

Pri svojem posljednjem kuhanju, do ruba je doveo svoju pomoćnicu Irinu. No prikazanim je prilično zadovoljan.



''Općenito je moj boravak bio jako turbulentan. Unutra je ušao jedan dečko, momak koji je kuhao u svoje slobodno vrijeme, vikendima, kad bi dobio inspiraciju ili kad bi bio baš gladan. Sa 23 ljudi, tj. s 22 ljudi koji su vrsni kuhari, virtuozi, poznaju tehnike, nazive tako da sami ulazak je meni bio uspjeh'', priča Hrvoje.

Večeras će MasterChef napustiti još jedan kandidat, koji će imati zadatak replicirati jelo chefa Radovana Blagića.



''Pri ocjenjivanju ću se najviše voditi tome kako je tko pratio recept. Primjetit ću na tanjuru da li je netko pratio recept ili je izuzeto'', govori Radovan.



Što bi im vi savjetovao?

''Nek prate svoje srce.. u ovom poslu. Ako to žele i ovo je jedan pokazatelj, stres, ako izdržiš stres'', kaž.

Chef Blagić iskustvo je stjecao u luksuznim restoranima i hotelima, a njegova jela oduševit će i najzahtjevnija nepca. Ideja za meni, kaže, nikad ne nedostaje.



''Uvijek je tu konzultacija sa svojim kuharima i njihove ideje i onda je tu izvedba, mi kuhari imamo tu umjetničku crtu mi već vidimo zadnji čin mi već vidimo tanjur kako je složen. Po tome idemo radit recept'', priča Radovan.

Kako će se kandidati u stres testu snaći s njegovim jelom, ne propustite pratiti u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.