Na hrvatskoj glazbenoj sceni rodila se još jedna neobična suradnja: Radolfi i Saša Antić snimili himnu svih glazbenika!

Nakon što je s Mišom Kovačem snimio himnu Hajduka, Saša Antić iz TBF-a, mikrofon je udružio s Davorom Radolfijem. Ovog puta rezultat je himna svih glazbenika. U studiju gdje se upravo kuha ''Moram pivat'', a premijerno ju je poslušala Anja Beneta za In magazin.

Kad snage udruže latino glazbenik Davor Radolfi i reper Saša Antić iz popularnog TBF-a, rezultat je himna svih glazbenika. "Moram pivat" potekla je iz pera pokojnog Jure Stanića, jednog od najbližih Oliverovih suradnika, koji mu je napisao nezaboravne hitove poput "Tko sam ja da ti sudim", "Pismo moja" ili "Ajde zbogom".



"Bili smo veliki prijatelji, on je ostavio ovu pjesmu'', otkrio je Davor Radolfi.



"Ova pjesma je kao neki hommage i Juri. U principu svima nama koji se bavimo glazbom. I način života i sve je opisano u samoj pjesmi. Mnogi će se prepoznati koji se bave glazbom. Ova pjesma je za mene velika pjesma. Kad je pustiš, jednostavno ti okupira pažnju i to je posebnno, malo koja pjesma to ima. Kad ju čujes, staneš i slušaš, nekako ima tu atmosferu, ispuni prostoriju...'', dodao je Saša Antić.



Davora i Sašu spojio je prijatelj s Brača Josip Radić, poznatiji kao Kensigton Lima. Iako pripadaju potpuno drugačijim glazbenim pravcima, kliknuli su na prvu.



"Ja moram reći da TBF, Sašu, Mladena i ekipu iz TBF-a moji doma obožavaju. Prosvjetlili su kroz tekstove mnoge ljude i ukazali na neke stvari, tako da su oni pristuni u mojoj kući...'', dodao je Radolfi.



"Ja moram isto reći da Davora znam oduvijek. Pratim malo ozbiljnije domaću glazbu, uvijek je tu prisutan s lijepim pjesmama, jedan poseban sentiment i pristup muzici, koja nije nužno bio moja šalica čaja, ali nešto što sam uvijek respektirao i čemu sam se divio na neki način... ", dodao je Mladen.



Ubrzo su pronašli još jednu poveznicu:



''Kako smo mi The beat fleat, flota ritma, pa smo se zezali da smo mi sad ritmo floto ...", kažu.



Davoru parlando u pjesmi ide kao od šale, no hoće li se odvažiti i na rep dionice?



''Repat jos nisam probao. Ljudi misle da je to lako. Prije će reper naučiti pjevati, nego pjevač naučiti repati. Znači od njega nikad repera? Sigurno bi promet pao, hahah. Možda na španjolskom...'', rekao je Radolfi.



Radilo se o repu, latinu, popu ili rocku - glazba je oduvijek univerzalni lijek za sve.



"Moram pivat"- neka zato bude i vaša misao vodilja. Jer tko pjeva, zlo ne misli.

