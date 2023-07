Film ''Barbie'' podigao je neviđenu prašinu, mjesecima se priča o njemu, a In magazin donosi atmosferu sa svjetske premijere!

Već se mjesecima najavljuje ružičasta ekranizirana priča o slavnoj lutki i Kenu, koja je ovih dana imala i svoju svjetsku premijeru. Glavne uloge pripale su glumici Margot Robbie te glumcu Ryanu Goslingu, za kojeg neki smatraju kako je zbog ovog filma zaslužio nominaciju za nagradu Oscar. Njihove dojmove s ružičastog tepiha donosi naša Matea Slogar, a sve o filmu možete saznati u prilogu In magazina.

Barbie groznica trese svijet, a film o kojem se ne prestaje pričati svu svoju raskoš pokazao je na premijeri. Kroz ružičastu avanturu vode vas Ryan Gosling i Margot Robbie kojima su uloge poznate barbike i njezina odabranika itekako prirasle srcu.

''Bilo je tako zabavno biti dotjerana cijelo vrijeme. Bit će malo tužno kad sve bude gotovo. Možda će mi trebati odmor. Možda ću morati neko vrijeme nositi ravne cipele. Stopala će me početi boljeti'', šali se Margot Robbie.



''Ovaj film je poput zabavnog parka. Postoji drugačija vožnja za svakoga, mislim da svatko može imati vlastito iskustvo i to je ljepota toga. Za svakoga je'', dodao je Ryan Gosling.



Scenografijom dominira upečatljiva ružičasta boja, a Margot Robbie je ujedno i producentica ovog filma. Da se ovakav šušur stvorio među obožavateljima i prije nego je objavljen, ni sama ne vjeruje.



''Znam koliko smo mi bili uzbuđeni zbog dijeljenja ovog filma i nadala sam se da će i drugi ljudi biti tako uzbuđeni, ali vratilo nam se s toliko entuzijazma i uzbuđenja da sam čak šokirana, jako šokirana'', govori Margot.



''Pogledajte oko sebe, ovo je prilično jedinstveno. Od vrha do dna, cijeli način na koji su Greta i Margot strukturirale ovaj film, potpuno je jedinstveno. To je nezaboravno iskustvo i veselim se što će ga i ljudi doživjeti'', govori Ryan.



Sve počinje s Barbie koja živi savršen život u savršenom svijetu zajedno sa svojim dragim Kenom. Jednog dana sve se promijeni i počnu ih obuzimati crne misli, a Barbie preko noći ima i ravna stopala.



Otkriva da tko god se igra s njom u stvarnosti uzrokuje ovakve promjene, pa ona i Ken odlučuju ući u stvarnost kako bi popravili situaciju i više saznali o sebi.

''Tijekom desetljeća, Barbie je bila ispred svog vremena, ali je bila i iza vremena i smatrana je vrtoglavom, viđena je kao alat za nazadovanje feminizma. Postoji toliko mnogo stvari koje su stavljene na Barbie i nadam se da će ljudi nakon ovoga koristiti Barbie da preispitaju sebe i svoje mjesto u svijetu'', rekla je glumica Issa Rae.



Omiljena igračka stvorena je davne 1959. godine, a uz nju su odrastale brojne generacije. Tijekom godina pojavljivala se u raznim varijantama, pa će se i u filmu najpoznatija lutka na svijetu pojaviti u više veličina, nacionalnosti i profesija.



Barbie je svašta. Ona ima različite boje kože, sposobnosti, tipove tijela, karijere i mislim da je poruka da je ono što je lijepo kod nas naša jedinstvenost i da imamo dopuštenje da to prihvatimo'', zaključila je glumica America Ferrera.



''Iskreno, željeli smo da budu, kao da svaka od njih bude superzvijezda, kao što znate kada dobijete savršenu Barbie ili Kena u kutiji i oni su kao u svojoj savršenoj superzvijezdi, tako da da je to kao da bismo radili stvari kao da bismo uvijek savršeno osvijetlili svaku osobu pojedinačno za svaki kadar jer je svatko svoj vlastiti reflektor'', objasnila je redateljica Greta Gerwig.



Kako će to izgledati, moći ćete saznati već idućeg tjedna.

