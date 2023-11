Nekadašnje vladarice domaćih modnih pista proslavile četvrt stoljeća zajedničkog rada, a otkrile su nam tajnu svog uspjeha!

Sanja Bjedov i Tamara Roglić nekad su bile jedne od najtraženijih manekenki, a danas su uspješne poslovne žene. Veže ih četvrt stoljeća zajedničkog rada, a taj su jubilej proslavile u društvu brojnih slavnih Hrvata.

Posao, stres, ljubav prema poslu, umor, smijeh, luđački smijeh, malo suza, malo ljutnje.



Kratki je to opis četvrt stoljeća zajedničkog rada Sanje Bjedov Popović i Tamare Roglić, nekadašnjih manekenki, a danas uspješnih poslovnih žena i vlasnica modnih agencija.



''Povezuje nas jedna prekrasna poslovna suradnja koja traje sad već 25 godina, startana je tako da sam ja bila Sanjina manekenka, snimala sam kalendare, nosila modne revije i onda smo se otisnule u jednu zajedničku organizaciju za koju su svi rekli ''Dvije žene, posvađat ćete se odmah!'', a mi evo trajemo 25 godina!'', govori Tamara Roglić, vlasnica modne agencije.



Bilo je tu uspona i padova, no ove su žene lavice uvijek ostale jedna uz drugu.



''Kandže nismo nikada izvukle! Mislim da ne lažem! Mi smo mica mace!'', dodala je Sanja Bjedov.



Srebrni pir, kako su ga nazvale u šali, nisu propustile zvijezde s kojima surađuju godinama, pa i desetljećima.



''Uvijek su bile marljive, vrijedne, držale se skupa. Nekako je lakše uspjeti, ali jako je teško danas trajati'', primijetila je Ana Rucner.



''Mnogi ne izdrže u braku nekoliko godina, a jako rijetko tako dugo potraje neki ortakluk'',komentirala je Suzy Josipović Redžepagić.



''Mogu reći da su obje vrlo korektne, vrlo su profesionalne, drage su'', komentirala je Natalija prica.



Sanja i Tamara su danas vlasnice projekata Timeless Beauty i Miss Beauty Hrvatske kojima se slavi žena, a u njihovim su se manekenskim karijerama kroz povijest nanizale brojne anegdote.



''Došao je Davor Šuker, obučen kompletno u odijelu i imao je tenisice, ali tada to nije bio brend i ja sam ga totalno napala ''Pa kako možeš imati tenisice'', a ja sam nosila prekrasnu haljinu jednog modnog brenda i onda sam te tenisice prekrila tom večernjom haljinom'', prisjetila se Tamara Roglić.

''Imali smo modnu reviju u Londonu, i bili su stvarno lordovi tamo...odjedanput članak u novinama veliki ''Kad lordovi polude'' kad je Tamara nosila, to je bio aplauz, to je bilo prekrasno'', priča Regina Jeger, organizatorica modnih revija u mirovini.



''Zatim je bila anegdota kad smo Ivona Andrijašević, kasnije udana Živković, se kupale u bazenu sa Boškom Balabanom, koji nas je poslije zezao da ne zna plivat, tako da je tu bilo puno simpatičnih anegdota.



Sve je iznenadio i političar Boris Blažeković koji je 80ih bio glavna zvijezda modnih pista bivše države.



''Mi smo bili mladi, lijepi, zainteresirani, bili smo popularni, ljudi su nas voljeli, mi smo bili, između ostalog, nešto što je ljudima bilo strahovito važno, mi smo bili dašak zapada'', kaže Boris Blažeković.



Sanja je još kao manekenka upoznala tada veliku zvijezdu Danijela Popovića, s kojim ima kćer Isabellu- Kim i sina Sebastijana.



''Moja majka je jedna specifična žena, jaka, kao što si i sam rekao lavovski nastrojena, di sve postroji oko sebe'', govori Sebastijan Popović.



Tako su pomogle i bivšem Misteru Hrvatske kad je prolazio kroz teško životno razdoblje.



''Pokazale su se u pravom trenu i na tome sam im neizmjerno zahvalan i nakon toga smo prošli od onih padova pa do uspona, jer one su bile sa mnom kad je bilo najteže pa smo onda dostigli onaj vrhunac'',komentirao je Dino Bubičić, bivši Mister Hrvatske.



Vrhunac rada i uspjeha ove dvije dame tek čeka.



''I stvarno im čestitam, one su napravile, u ovo teško vrijeme kad su tolike agencije izumrle, napravile su super, drže se, i one su za mene - alfa žene'', kaže Regina Jeger, organizatorica modnih revija u mirovini.



Koji je onda recept za uspjeh u estradnim vodama?



''Da se smiješ kad bi plakao! To je šifra našeg posla. Smij se kad si tužan, smij se kad si ljut i smij se kad bi plakao! To je estrada!'', zaključila je Sanja.



Sudeći prema njihovoj nepresušnoj strasti za poslom, nema sumnje, slavit će i pola stoljeća zajedničkog rada. Sretno.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Iris Livaja zbog 14 godina mlađeg Marka odrekla se manekenske karijere, a evo kako je izgledala dok je još vladala modnim pistama!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi su samo čekali da odvezani bikini klizne s oblina nasljednice automobilskog carstva, a nadimak koji je dobila govori sve o njezinu ponašanju!