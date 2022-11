Neda Ukraden o teškom djetinjstvu i slomljenom srcu: ''Taman izašla iz jednog ropstva, ajd' sad u drugo neko!''

Neda Ukraden uzburkala je duhove na regionalnoj sceni objavom svoje autobiografije imena ''Zora je svanula''. Najseksi baka Balkana prisjetila se djetinjstva i odrastanja uz stroge roditelje, bivšeg supruga i druženja s Titom, a našem Davoru Gariću za In magazin je otkrila zašto dijamantni prsten nije dovoljan da ponovno stupi u brak.

Upravo prema jednom od svojih najvećih hitova Neda Ukraden nazvala je svoj roman života. Knjiga u koju je iscijedila najemotivnije trenutke odrastanja i bogate karijere izazvala je lavinu reakcija.



''Pa prezadovoljna sam, ja nisam očekivala tako burnu reakciju. Ustvari, šalim se, jesam i namjerno sam sve tako izabrala talasanje!

Ali ustvari, ovo je roman o meni, mom životu, mojim korijenima, mojim pjesmama, vremenu u kojem sam živjela, o zemlji koje više nema, o jednom divnom gradu u kojem sam dobar dio svog života provela, 30 godina, to je Sarajevo'', priča Neda.



Knjigu je posvetila baki, a svoje su mjesto u njoj našla brojna poznata lica poput Ljupke Dimitrovske, Zdravka Čolića i Tita.



''Ja sam sudionik i svjedok mnogih stvari koje su se događale, ne samo na estradno muzičkoj sceni, ne samo u showbiznis priči, nego i ovoj nekoj društveno političkoj, od tih gibanja raznoraznih antiratnih, antivladinih demonstracija i tako dalje što je bilo aktualno u cijelom svijetu pa i u tadašnjoj Jugoslaviji. Ja uzela učešće u svemu tome...'', kaže.



Neda broji 55 godina karijere. Koliko je puta otpjevala ''Zora je'' već je malo teža matematika.



''Nema broja! Ali da vi znate kako izgleda kad dođem u Rumunjsku, pazi, cijeli trg, ljudi kleče, ja pjevam Zora je svanula, svi pjevaju, a nije moj govorni jezik, nije moj materinji jezik, oni svi pjevaju...Bugarska, Slovenija...to se ne može uporedit s ničim!'', kaže.



Mnogi ne znaju da ima dvije diplome, s Pravnog i Filozofskog fakulteta, no gazba je prevagnula.



''I ja sam kao i moj otac i svi moji, mislili ''pa dobro, to je slava trenutačna, kratkotrajna, prolazna''...kako bi moj otac rekao, uvijek bi mi govorio ''Dobro, danas si ti popularna, sutra netko drugi, nemoj molim te, pa nećeš valdja bit pjevačica!? Pa to ti je sine za popodne i za navečer! Daj nešto lijepo završi da imaš svoj kruh u rukama! Šta će ti to!?'', prisjetila se.



U knjizi su se našle i njezine ljubavne zavrzlame. Od slomljenog srca iz mladosti do pokojnog supruga Milana Bilbije, s kojim je dobila kćer Jelenu.



''Meni je najveći problem bio kako prekinuti! Kako raskinuti neku vezu koja te guši! Hoćeš da poludiš, ropstvo! Razumiješ? Ja dijete strogih roditelja, taman izašla iz jednog ropstva, ajd sad u drugo neko!'', priča.



Neda danas slovi kao najseksi baka Balkana, čije srce nije lako osvojiti.



''Zaista imam jedan princip - nema ništa na silu! Ništa! Nećemo se vući ni u braku, ni u vezi, ni u čemu ako to nije to, ako to nije prava priča! Džaba prstenje, džaba dijamanti...nema tog dijamanta koji može da me uz nekog zadrži ako to nije ta vibra!'', kaže.



Najveća sreća su joj unuci koji nisu propustili bakin veliki koncert u Beogradu.



''Donijeli su mi korpu cvijeća na binu i napisali su ''Draga naša bako, mi se jako ponosimo tobom i bit ćemo uvijek uz tebe! Puno te vole tvoji unuci! A mislim, šta ćeš bolje? Šta ćeš bolje?!'', kaže.



Intrigantne detalje Nedina života najbolje je potražiti u njezinoj autobiografiji Zora je svanula.

