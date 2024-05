Naša glumica odradila je nastup za pamćenje: ''Publika je vrištala, to me dodatno podiglo i nahranilo!''

Fenomenalni nastupi, užarena atmosfera i veliki glazbeni hitovi obilježili su desetu epizodu showa Tvoje lice zvuči poznato. Žiri je imao posebno tešku odluku oko odabira pobjednika, no Marija Kolb u ulozi Baby Lasagne sinoć je ipak zasjenila ostale i upisala svoju prvu pobjedu. Koliko joj je pomogao Marko, kako se osjeća kao pobjednica te čime su je iznenadili ostali kandidati, otkrila je Maji Perici.

Kada je Marija izašla na pozornicu, vjerujemo da su se mnogi pitali je li to uistinu Marija ili je u goste stigao Marko.



''Presretna sam, jako sam zadovoljna, atmosfera u studiju je bila odlična, publika u studiju je vrištala i to me baš nekako dodatno podiglo i nahranilo i zadovoljna sam jako s nastupom'', govori Marija Kolb.

S pjesmom Rim Tim Tagi Dim priuštila je nastup za pamćenje, a svi su u njemu pronašli sličnosti s originalom.



Izuzev pohvala žirija, riječi koje su stigle s Markove adrese itekako su je ohrabrile.

''Volim tu pjesmu, a dodatan motiv mi je bio i razgovor i rad s Markom jer smo se i čuli i slala sam mu neke svoje videe s priprema pa mi je dao neke svoje savjete sugestije, što sam ja uvažila i potrudila ga utjeloviti srčano i iz duše, takva je pjesma energična i nosi tu energiju'', priča Marija.

A jedan je savjet bio zlata vrijedan.

''Da ne mašem previše s ruikama jer sam ja krenula možda malo previše gestikulirati jer te i taj sjeckani ritam povede i nema ni tog ispjevavanja nego je sve malo i parlando izgovoreno, onda je on malo meni smirio te rukice da se vratimo u base i onaj neki animalni pristup'', priča Marija.

Mariju su do suza ganuli i kandidati koji su svi od reda 5 bodova dali upravo njoj.



''Bila sam u šoku, nisam to očekivala, vjerovala sam da će biti dobar nastup ali me iznenadilo da je žiri prepoznao, ali i kandidati su me dodatno nagradili i baš sam bila sretna, hvala im'', govori Marija.

A upravo takav maksimum bodova priželjkuje i Marku, kojeg sutra očekuje nastup na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.



''Predviđam da je on takav kakav je već sjajan i da s pobjedom ili bez nebitno, on će taj nastup razvaliti, i što kaže žiri i publika kako oni to budu ocijenili u odnosu na konkurenciju meni manje bitno jer on je moj pobjednik'', govori Marija.

I dok ćemo u subotu svi najvijati za Baby Lasagnu, Marija se već sprema za sljedeću transformaciju koju će nam izvesti u nedjelju.

''Idemo u Slavoniju koju ja obožavam i u Baranji provodim ljeta i voli fiš i fišpaprikaš i volim sve to i te melodije nekako moram biti iskrena, tužna je pjesma trenutno mom senzibiltetu ne odgovara, ali ja ću dati sve od sebe da to profesionalno odradim kako to i zaslužuje'', zaključila je Marija.

I dok nam kandidati pripremaju nove poslastice te svojim transformacijama oduševljavaju publiku, polako se približava završnica omiljenog zabavnog showa jer pred njima su još samo četiri epizode.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svi su gledali u Severinina stopala, bit će vam jasno zašto kad vidite fotografije: "Nisam mogla doći u samo jednima...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sestre Luke Modrića nemamo često priliku vidjeti, a sada je osvanula njihova zajednička fotografija!