Ivo Amulić otkrio tko mu je život preokrenuo naglavačke: ''Došla je Dina i unijela puno sreće u moj život!''

Nakon pet rasprodanih koncerata u dvorani Lisinski, klapa Rišpet će svojim vokalima ispuniti i zagrebačku Cibonu. Sve o glazbenom spektaklu koji pripremaju, ispričali su našem Gordanu Vasilju. Otkrili su i tko su im najveći glazbeni kritičari, ali i tko je život Ive Amulića okrenuo naglavačke.

Dašak Dalmacije u Zagreb ove jeseni donijet će Rišpet. Miljenici ženske publike će koncertom u Ciboni 21. listopada ostvariti jedan od svojih najljepših glazbenih snova.



''Ovim putem ću pozvati sve gledatelje In Magazina da dođu na naš koncert. Vratit će se doma ispunjena srca, veseli i sretni. To je red balada, red brzih pjesama, isplesat ćete se, izguštat ćete se, ispjevat ćete se i bit ćete zadovoljni i bit će vam jako, jako lipo. Zaista, Rišpetovi koncerti su veliki tulumi i to bude nešto fenomenalno.'', poručio je Pero Kozomara.

Sjajna pjevačka postava, predvođena neumornim Ivom Amulićem, jamči večer za pamćenje za sve generacije.



''Amulić je u top formi, ovako nije bio u životu. I ova omladina oko njega, ovi moji momci iz Rišpeta koj su puno mlađi, daju mu tu energiju, daju mu tu snagu da on krene dalje i on se sa njima totalno pomladio i zapravo je dobio na tom jednom ludilu, kako bi mi rekli u Splitu.'', priča Pero.

Iza Rišpeta je vrlo uspješna ljetna turneja, čiji će početak u rasprodanim Križankama, njihov prvi glas dugo pamtiti.



''Imao sam nekih malih zdravstvenih problema, to je sad iza mene. U svakom slučaju, to jutro, prije nastupa, završio sam na prvoj pomoći u Ljubljani, malo su me nafilovali s infuzijama itd. Međutim, koncert je na kraju ispao super, ništa se ne propušta kod nas.'', ispričao je Ivo Amulić.

A Rišpetov posljednji singl ''Pitali me anđeli'', koji su premijerno izveli na Melodijama Jadrana, već je 11 tjedana među najslušanijima u Hrvatskoj. Kako im polazi nizati hit za hitom, pitali smo njihova osnivača Peru Kozomaru.



''Trebaš puno raditi, trebaš puno sjediti za klavirom, trebaš puno pjesama baciti u škovace, treba ti tvoj mali žiri od sina i supruge kazat je li ti pisma dobra ili nije, odnosno ono što je meni dobro, njima nije. Tako da imam dosta strog žiri doma. Međutim, tekst je u biti ono što me najviše povuče, tekst mi mora biti dobar. Puno picajzlim na tekstu.'', otkrio je Pero Kozomara.

A kako proslavljeni autor reagira kad mu sin i supruga kažu da im se pjesma ne sviđa.



''Hoćeš da ti rečem iskreno? Poludim! Kako vam nije dobro? Meni je super. Što vam ne valja? A posebno je Duje tu strog, on je naslušan glazbe, sluša kompletno od A do Ž i našu i stranu glazbu, on je tu vrlo rigorozan. Tata, dobro ti je to, ali možeš ti i bolje, taj refren mi nije nešto. Joj, a meni refren super.'', ispričao je Pero.

Nakon što su prije 3 godine rasprodali Spaladium arenu, Rišpetovci će za Dan žena ponovno nastupiti u rodnom gradu, i to na kultnim Gripama, uz koje je Amulić posebno vezan. Tu je s Tutti fruttijem održao nekoliko nezaboravnih koncerata, a na prvom mu je prateći vokal bila tada javnosti nepoznata Severina.



''Jedno vrijeme se od bengalki nije moglo ni disati u dvorani. Ja se iskreno nadam da toga sad neće biti. Ali jednu ovako malu sitnu anegdotu da ti ispričam. Živio sam tada točno 100 metara od dvorane Gripe i prije samog koncerta sam se popeo gore na moju zgradu i gledao sam rijeke ljudi kako se slivaju u dvoranu. Onda sam lipo sišao, otišao u dvoranu i odradio koncert.'', kaže Ivo.

Markantni Splićanin će sljedeći tjedan proslavit 61. rođendan, a snaga njegova vokala je impresivna kao u mladim danima. Popularnog pjevača je priznaje, pomladila, trogodišnja kćerkica.



''Došla je Dina koja je sve okrenula naopako i mene koji se počeo služit doma i rukama i nogama, pošto sam morao i puzat i sve ostalo, tako da unijela je puno sreće u moj život pa je i taj moj kućni život postao puno interesantniji.'', ispričao je Ivo.

A interesantno će biti i 21. listopada, kada će Ivo i njegovi Rišpetovci prvi put kročiti na pozornicu koncertne dvorane Dražen Petrović.



''Dragi naši prijatelji, dođite jer jednostavno mi za to živimo i živimo za vas, tako da, eto, pozivnica je poslana.'', poručio je Ivo Amulić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.