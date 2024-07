Kako su Baruni dali svoj doprinos u povratku imena Dinamo: "To je bilo vrijeme kad se zvao Croatia i bila je velika borba..."

Nakon što su obnovili koncertnu aktivnost, Baruni su se odlučili i na diskografski povratak: vjernu publiku razveselili su pjesmom "Samo s tobom". Kako zvuče nakon deset godina stanke i komu je posvećen njihov megahit "Kada Sava krene prema Brodu", za IN Magazin doznaje Anja Beneta.

San svih obožavatelja legendarnih Baruna postao je java. Nakon desetljeća stanke popularni band ima novu pjesmu.

"Mislim da je prava baš za ovo vrijeme. Pravi ljetni hit, dobra, plesna pjesma. Ima ritam, ima rif, ima refren, sve ima", rekao je Danijel Banić.

"Ova pjesma je stvarno onako na tragu nekadašnjih Baruna, ali opet prilagođena današnjem vremenu", dodao je.

Dečki su ponovo udružili snage s tvorcem njihovih najvećih hitova Miroslavom Rusom.

"Oni sad stvarno zvuče izvrsno, po meni čak i bolje nego prije i odlučio sam da ponovo napravimo našu suradnju autrsko-izviođačku. Ciljano sam išao na to da pjesma ima puno ritma, da ima tužno- veselu priču i mislim da će se oni jako brzo uključiti na ono što su ostavili prije deset godina, jer oni su bend koji je jako lijepo radio i mislim da ce se to vrlo brzo realizirati ponovo", kaže Rus.



Dok su žarili i palili domaćom glazbenom scenom, možda nije bilo treme, no zato se Danijelu znalo zalomiti da zaboravi tekst. I to megauspješnice Neka pati koga smeta.

"Bila je blokada, a martrica ide, druga stvar kad je live, ja u liveu mogu svašta izvesti i napraviti da dobijem vremena, a ovdje nema vremena kako je snimka išla, bilo je snalaženje, kao mikrofon ne valja, ovi moji dečki su se počeli smijati jer su skužili o čemu se radi, i ja sam jedva dočekao da dođe refren. Kad je došao refren, ja mislim da sam taj Neka pati koga smeta pjevao najglasnije do tad u zivotu, ja mislim da i na Trgu na dočeku nisam bio toliko oduševljen što je došao taj refren", priznao je Danijel.

Dok se i danas uz nju slave svi veliki hrvatski sportski uspjesi, manje je poznato da su Rusovom Plavom baladom Baruni dali svoj doprinos povratku imena Dinamo.

"To je bilo vrijeme kad se Dinamo zvao Croatia i nije se smio ni spominjati Dinamo i bila je velika borba da se vrati ime Dinamo. Onda smo mi na neki svoj način, kroz lukavost Rusa da kroz priču o Zagrebu ubacimo da se spomene i Dinamo i sam stih: Pustite dječake da pjevaju što ih volja, neće ova Lijepa Naša bez Dinama biti bolja!", priznao je.

A Rus nam je otkrio kako je nastao jedan od njihovih najvećih hitova Kada Sava krene prema Brodu.

"Sava prema Brodu je posvećena jednom mom prijatelju koji je doživio jednu strašnu tragediju u ratu i koji je u jednom trenutku prešao granicu mogućnosti da podnese to što mu se dogodilo i onda smo pričali on i ja cijelu noć, i dobro je on danas, odlično je, ali ne volim tu priču pričati jer je previše intimna za tog čovjeka, pa neka tako ostane. Sve sam rekao u pjesmi", zaključio je.



Dream team Baruni-Rus već na jesen planira nas počastiti novom glazbenom poslasticom.

