Zanosna kći Zdravka Čolića bez gornjeg dijela bikinija zagolicala je maštu pratitelja, njezine su fotke hit na društvenim mrežama!

Una Čolić često svoje pratitelje obraduje provokativnim fotografijama, a ovoga puta je to ponovo učinila dok se sunčala na ležaljci.

Regionalna zvijezda Zdravko Čolić iz braka sa suprugom Aleksandrom osim kćeri Lare, ima i kći Unu, koja je na Instagram priči objavila fotografiju dok se sunčala u izazovnom bikiniju, ali bez gornjeg dijela kupaćeg kostima.

22-godišnjoj Uni ovo nije prvi put da s pratiteljima dijeli provokativne fotografije, a na društvenim mrežama je vrlo popularna te se čini da svoje slobodno vrijeme preko ljeta najviše voli provesti odmarajući se na suncu i plaži.

Na Instagramu je prati 47 tisuća ljudi od kojih često dobiva komplimente na račun njezina izgleda.

Svojevremeno se za medije oglasio i sam Zdravko Čolić te je prokomentirao Unine fotografijei njezinu aktivnost na društvenim mrežama.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", objasnio je Čolić.

Inače, Una često s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njezin profil obiluje fotografijama iz izlazaka, luksuznih restorana i putovanja na koja stalno ide.

