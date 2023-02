Najveća rođendanska proslava Sergeja Ćetkovića čeka u Areni Varaždin: ''Kažem Bogu hvala, lude sam bio sreće da mi se sve ovo danas dešava''

Sergej Ćetković svoj 47. rođendan proslavit će u Areni Varaždin. Ondje će održati koncert uoči Dana žena 4. ožujka. Tim povodom ekipa In magazina razgovarala je s njim o glazbi, stvaranju pjesama, obitelji, odgoju djece, ali i mladosti u kojoj je bio zaluđen motorima. Razgovor s njim pogledajte u prilogu In magazina!

47. rođendan Sergej Ćetković proslavit će sa svojom publikom u Areni Varaždin i na tome je više nego zahvalan.

''Kažem Bogu hvala, lude sam bio sreće da mi se sve ovo danas dešava, da živim svoj život, radim ono što volim i imam ovakvu publiku'', izjavio je Sergej.

Najveću rođendansku proslavu zakazao je uoči Dana žena, 4.ožujka, kad će pjevati Varaždincima. Ozbiljno se približio pedesetoj, a godine su mu donijele drugačiji pogled na život.

''Vrijeme u kojem živimo, stvari koje se događaju oko nas su mnogo promijenile ljude neke na bolje, neke na gore, ali shvatiš što su ti prioriteti u životu i shvatiš da ti jedino ostaje ono što ti izmami osmijeh na lice, zagrljaj prijatelja, ali pravih prijatelja'', kaže Sergej.

Što su prioriteti, shvatio je s vremenom.

''Kad si mlad onda ti je sve to, posvađaš se, zaljubiš se bude ti fino ne bude ti fino brže žvačeš i prolaziš kroz sve. Kad dođeš u neke godine pogotovo 41, 42 onda počneš gledati malo drugačijim očima, a tek kad postaneš roditelj onda ti se otvore malo širi vidici'', govori Sergej.

Iako se trudi što više onog što je naučio od svojih roditelja, prenijeti na djecu, svjestan je da je u odgoju kćeri često griješio.

''Ja vidim po sebi koliko pravim grešaka na dnevnom nivou, non stop im pravim ustupke, a što se dobije od toga mislim samo gledaš da im bude fino, a ne nauči ih čovjek na život'', priča.

Njegove dvije kćeri glavne su kad treba ocijeniti tatine nove pjesme.

''Nema tu, bez dlake na jeziku i mislim da su djeca tu najiskrenija, nema udovoljavanja'', kaže.

I baš kad je s djecom, najopušteniji je.

''Pogotovo kad sam negdje u inostranstvu onda se glupiram samo da mi bude fino, kao neko malo dijete koje pustiš u prodavnicu slatkiša. Non stop imam glas razuma, neko vrijeme je to bila Kristina, nemoj netko će te vidjeti, a sad djeca kažu - nemoj tata netko će te snimiti. Ako sam ja uspio nasmijati svoju djecu na tih par minuta briga me što će tko reći'', govori Sergej.

On je u mladosti bio zaluđen motorima, ali mu je otac branio da ih vozi. Sergej je više od dva desetljeća posvećen glazbi, a čak i kad objavi novu pjesmu, komentare na internetu ne čita.

''Ne želim da mi neka budala, mogu slobodno tako reći upropasti dan s nekim komentarom koji nije vezan za muziku jer nekome može da se svidi, nekom da se ne svidi'', rekao je.

Koliko se publici u Hrvatskoj sviđaju njegove pjesme, najbolje svjedoče pune dvorane kad god u njima zapjeva ovaj Crnogorac.

