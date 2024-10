Domagoj Mikić otkriva kako ekipa Poziva postiže da se problemi građana riješe u rekordnom roku!

Svake nedjelje u Dnevniku Nove TV možete pratiti rubriku "Poziv", koja je zakoračila u svoju 3. sezonu. Rubrika urednika i voditelja Domagoja Mikića specijalizirana je za rješavanje problema građana. Kako ekipa Poziva postiže da se oni riješe u rekordnom roku, Domagoj je u razgovoru za In magazin otkrio našoj Matei Slogar.

U ovom prilogu spomenuli smo samo dio priča koje su, zahvaljujući Pozivu Dnevnika Nove TV, dobile sretan kraj i postale prioritet u državi u kojoj sustav često zakaže.



''Ono što zapravo i jest cilj rubrike i sama ideja je bila da rješimo probleme ljudi koji zbog birokratskih problema ili zato jer je netko držao njihov slučaj na dnu ladice godinama, kada snimimo priču i kad ona izađe da se u rekornodm vremenu promjene stvari'', objasnio je Domagoj Mikić, urednik i voditelj rubrike Poziv.



Pa je tako osvijetljen posljednji neosvijetljen izlaz s autoceste, a Domagoj je ponosan kada već sam izlazak novinarske ekipe na teren postane kamenčić koji pokreće lavinu.



''Ono što najviše veseli su priče koje i prije emitiranja dobe sretan kraj imali smo slučaj vodovoda iz Sunje, tri dana nakon što smo mi došli na teren i snimili priču ljudi su dobili vodu''.



Bespravna gradnja, ljudi koji se guše zbog smrada otpada, ekološke bombe - samo su dio onoga što muči građane. Poziv je rubrika u kojoj se njihov glas dodatno čuje.



''Dosta nam se javljaju ljudi s komunalnim problemima, imali smo slučaj iz Lipika gdje se državna cesta obnavljala godinama ljudi kažu doslovno živjet od prašine. Kolegica Golja je to napravila vrlo kvalitetno na svoj način i za 4 dana ljudi su vidjeli strojeve, vidjeli ljude, krenulo je asfaltiranje''.



Poziv Dnevnika Nove TV pomaže ljudima i djeci u potrebi, koje najviše vole razveseliti u blagdanskim danima.



U prvoj sezoni imali smo Petra Grašu koji je razveselio štićenike Dječjeg Doma Lipik, prošle godine smo imali grupu Dalmatino koja je zapjevala s djecom iz Šibenika i to nas veseli kad se stvari pokreću.



Zato se sa svojim problemom javite ekipi Poziva, koja će učiniti sve da on bude i riješen.

