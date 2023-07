Najbolji hrvatski sportaši odmjerili su snage na teniskom terenu, a sve ih je okupio Marin Čilić s humanitarnim ciljem!

Najbolji hrvatski sportaši poput Luke Modrića, Danijela Subašića, Darija Šarića, Manuela Štrleka, Valenta Sinkovića i mnogih drugih odmjerili su snage, ovog puta na teniskom terenu. Sve ih je okupio Marin Čilić, a cilj je bio humanitaran. Tko je od ne-tenisača bio najbolji, kako su se pripremali te kakvu je nagradu dobio Danijel Subašić, zna naša Dijana Kardum.

Temperature debelo u plusu, a na terenu još užarenije, gdje su se izmjenjivala najveća hrvatska sportska imena.



''Trude se, milslim da nisu prije igrali tenis, tako da moram priznati s obzirom da im je ovo prvi put da su jako dobri'', komentirao je Mate Pavić svoje kolege sportaše.

Od profesionalnih tenisača do nogometaša, skijaša, gimnastičara, košarkaša - poziv Marina Čilića nitko nije mogao odbiti. Eduardo da Silva stigao je iz Brazila, a neki su zbog ovog sportsko-humanitarnog događaja prvi put uzeli reket u ruke.



''Znam da je super ekipa i da se zabavljamo i da nisam baš nikad igrala tenis, tako da ovo mi je novo iskustvo i sretna sam'',rekla je Matea Jelić.



''Pokazao sam neke zavidne vještine što se tiče držanja reketa, ali tehnika nula bodova, fino sve super, jedno novo iskustvo, čast mi je i zadovoljstvo biti tu dio ovog projekta, dio ove priče, družiti se, upoznati jedne od najboljih hrvatskih sportaša ikad, zahvalio bih se prijatelju Marinu na pozivu'', dodao je Anđelo Kvesić.

A najbolji tenisač među tenisačima amaterima je:



''Od netenisača, stvarno je jaka konkurencija - Štrlek, moram reći Manuel Štrlek. Trebali bi bar dva udarca Štrleka posnimiti ako možete ikako'', zaključio je Ivano Balić.

''Stvarno slabo igram, možda je ovo drugi treći put u životu da sam reket uzela... Valent je profesionalac, ali ima nas koji smo malo lošiji, ali snalazimo se, kombiniramo se'', priznala je Doris Bačić.



''Trenutno što sam vidio, mislim da je Valent Sinković po potezima na zagrijavanju jako dobar bio, Luka Modrić naravno dobro igra'', kaže Tin Srbić.

Iako sve zabavnog karaktera, ovom se zadatku nije olako pristupilo. Izborničku ulogu preuzeo je Ivano Balić, a neki su se i dobro pripremili.



''Ovaj put blebećem samo, inače igram, u zadnje vrijeme ne, imam problema s ozljedama, tako da su mi sad teniske vještine na nuli'', priznao je Ivano.



''Kad sam saznao da ću imati priliku zaigrati koji meč ovdje, morao sam se malo pripremati, inače nisam nikad u životu stvarno igrao tenis, tu i tamo s prijateljima ali to nije bilo dovoljno ozbiljno. Tako da sam, od mog dobrog prijatelja djevojka sad zaručnica je trenerica, trenira djecu, tako da mislim da je to dovoljno dobar razlog da i mene trenira, da sam joj ja zapravo ko dijete. Tako da smo odradili par sati treninga'', rekao je Tin srbić.

Nakon napetog meča slavili su svi jer su na ovom turniru na kraju svi pobjednici.



''Partneri su bili odlični, mi malo lošiji, dali smo sve od sebe, ali opet pobjedi se ne gleda u zube, na kraju smo pobijedili tako da neću tražit kritike'', zključio je Andrija Stipanović.

Svi koji nisu bili u Zadru prijenos su mogli pratiti na Doma TV-u. Iz studija na teniskom terenu, u prijenosu su gledatelje, pod uredničkom palicom Ana-Marije Vuković, vodili Saša Lugonjić i Ivan Ljubičić, dok je Vlado Boban u posebnom izdanju sjeo u vrući sudački stolac.

''Moram priznat da kad sam vidio Ivana Balića pored sebe, tzv izbornika, usudio bih se reći mog prijatelja, bilo mi je puno lakše jer on nekako prihvaća sve moje fix ideje koje nisu za svakoga - sjetili smo se ideje dodjele Zlatnog drveta Danijelu Subašiću, s kojim se Luka Modrić složio da mu dodjelimo Zlatno drvo za kraj karijere, on je to super prihvatio i to mi je baš jedna - najljepši trenutak večeri'', zaključio je Vlado Boban.

Cilj ovogodišnjeg projekta bio je prikupiti sredstva za izgradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta za djecu u OŠ Petar Zoranić u Stankovcima.



''Evo danas prekrasno druženje, ne mogu se dovoljno zahvaliti svim sportašima što su došli, što su uveličali ovaj event, također zahvala cijeloj publici, jedno lijepo sportsko druženje, koje promovira kolika je vrijednost sporta i da promoviramo bavljenje sportom i za prikupljanje sredstava za izgradnju sportskog igrališta'', rekao je Marin Čilić.

To će im značiti doista mnogo, ne samo učenicima škole, već cijeloj općini Stankovci. Takvog im sadržaja zaista nedostaje jer primjerice za lošeg vremena nastavu tjelesnog izvode u holu škole.

Zaklada Marin Čilić ovim projektom ostvaruje misiju, a to je, osim izgradnje igrališta, osigurati mogućnosti da djeca imaju prostor za sigurnu i bezbrižnu igru.



