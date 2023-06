Evo što donose tri večeri Melodija Jadrana i tko će se predstaviti publici: "Postoji adrenalin kad radiš nešto novo"

Melodije Jadrana ovog vikenda osvojit će Split. Tri večeri u galeriji Meštrović posjetitelji će moći uživati u dobroj glazbi. Tonči Huljić i Madre Badesha, potom TBF u akustičnom izdanju te finalna večer novih pjesama 25. lipnja. Tko će se sve predstaviti splitskoj publici otkriva Hrvoje Krolo.

Novo izdanje revije glazbe koje je rezervirano od 23. do 25. lipnja, po riječima organizatora - oduševit će posjetitelje.

"Pitaju me ljudi je li trema? Postoji adrenalin kad radiš nešto novo, ovo je za nas novo. Tako da smo svi motivirani i želimo napraviti da to bude najbolje na svijetu. Imamo mlade izvođače Matija Cvek, Marko Kutlić, Lorena, puno mladih, ali i već doajena kao što su Zorica Kondža, Jelena Rozga, Petar Grašo, Nina Badrić. Mi smo na istu pozornicu doveli sve generacije", izjavio je organizator Tomislav Mrduljaš.



U Galeriji Meštrović bit će predstavljeno 25 novih skladbi, među kojima i "Zbogom ljube“ tužna balada Harija Rončevića.



"Ljudi misle da mogu pisati o svemu i svačemu, ali malo je tema o kojima se može pisati. Ja sam pisao i o socijali, protestirao i ovo i ono, ljubavne, ostavio ja nju, ona mene, još nisam samo o homoseksualnim prevarama, ali možda i to dođe jednom na tapet", najavio je Hari.



Otpjevao je Hari i Marka Livaju, a njegovi stihovi postali su nedavno viralni na društvenim mrežama. Iako pjevač kaže, to se dogodilo još za vrijeme svjetskog prvenstva.



"Ako u Split ti dođeš i kroz Kaštila prođeš, tamo je najveći baja, baja naš Marko Livaja.. Ja čovjeka ne znam, volio bih ga upoznati, volio bih baciti na balun malo s njim. U mom životu su bili Jure Jerković, Blaž Slišković i sad je Livaja. Ja ne vidim tko bi sljedeći sad trebao biti. Daj Bože da dobijemo još nekoga", zaključio je.



Iako je većinu tresla nogometna groznica, pjevačica Domenica bila je više koncentrirana na snimanje spota za pjesmu "Jedna na sto“ s kojom dolazi na Melodije. Iako se na prvi mah činilo da ima sve pod kontrolom dolazak na lokaciju snimanja i nju je iznenadio.



"Snimala sam na ušću Neretve, ja sam to vidjela na slikama i to je izgledala kao jedna velika pješčana plaža, ali kad sam ja htjela snimiti spot, to je bilo sve prekriveno vodom. Kad sam došla na lokaciju prvo sam htjela plakat jer zašto ušće Neretve nije kao na slikama. Onda sam shvatila šta je tu je, kad sam našminkana i u haljini ima da snimim pa šta bude", otkrila je Domenica.

"Miško moj“ pjesma je s kojom će publici predstaviti Jole, a uz naziv ga veže i simbolika jer supruga Ana ga baš tako zove.



"Ej, di je moj miško, miško pliško. Nakon 7,8,9 godina voze se Tonči i Vjekoslava iz Zagreba i on mene zove i ja mahinalno "Ej Miško“ i on se počne smijati, plakati od smijeha i govori Vjekoslavi – Moraš napravit pjesmu Miško. Plesno je, ozbiljniji tekst i mislim da će ljudi biti prezadovoljni", zaključio je Jole.



Osim samostalnih pjesama, na Melodijama ćemo čuti i duete, jedan od njih je između Ive Perkušića i glumice Nataše Janjić "Ludost“



"Oboje smo bili u nekim trenucima kako ćemo mi to sad, hoćemo samo pjevati ili se baciti i na scenski pokret. Tisuću je opcija tu, ali nekako mislim da smo se našli u toj pjesmi i da ćemo je otpjevati sa srcem", nada se Ivo.



A to je ono što će i publika prepoznati na Melodijama Jadrana od 23. do 25. lipnja u Galeriji Meštrović.

