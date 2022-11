Mia Dimšić otkrila koja je najveća predrasuda koju je čula o sebi: ''To su neke stvari na koje te ovaj posao primora''

S pjevačicom Mijom Dimšić bili smo na treningu. U školi joj je tjelesni bio najgori predmet, donedavno uopće nije vježbala i nije sportski tip. Ipak, Mia je odlučila poraditi na kondiciji te pokazati da trud i rad donose dobre rezultate i u teretani. Snimila je ovih dana i novu pjesmu, ovog vikenda održat će kocert u New Yorku, a našoj je Juliji Bačić Barać za In magazin priznala da ima i glumačke ambicije.

Iako je sport u njezinu životu potpuno sporedna stvar, Mia Dimšić odnedavno je redovita u teretani. Ozbiljno trenira prvi put u životu.

''U srednjoj školi sam imala jednu fazu ono više pričaš s prijateljicama pa odeš poslije u fast food restoran i najedeš se'', priznala je Mia.

Uz potporu trenera Matije Videca, odlučila je poraditi na kondiciji.

''Stvarno sam se iznenadio koliko je predana treningu, ne žali se nikad, odradi sve što joj zadamo i stvarno čista desetka'', govori trener.

''Nadam se da ću biti ustrajna jer se puno bolje osjećam i ne samo tjelesno nego i s obzirom da mi kreativci moramo imati svježu glavu i za um mi jako dobro dođe'', kaže Mia.

Mnogo više od vježbanja voli pjevanje pa je ovih dana objavila i novu pjesmu "Sunce moje", a baš to "svoje sunce" Mia kaže - svatko bi trebao imati u životu.

''Mene uvijem osobna iskustva najviše inspiriraju ali neću otkriti je l' to nešto iz sadašnjosti, prošlosti ili budućnosti. Volim ljubavni život držati za sebe i jako puno toga mi glazbenici damo kroz pjesme'', govpori Mia.

U videospotu za ovu pjesmu pokazala je i kako se snalazi za upravljačem.

''Ja zapravo nisam neka spektakularna vozačica, vozim od točke a do točke b, ali nisam neki veliki ljubitelj ni auta ni vožnje'', kaže.

Već ovog vikenda Mia putuje u Ameriku, gdje će provesti gotovo mjesec dana.

''Moje prvo odredište bit će New York gdje sam se igrom slučaja spojila s velikim zapravo fanovima Eurovozije koji tamo organiziraju svirke i partije i dogovorili smo moj koncert u jednom klubu u New Yorku što je za mene velika stvar'', kaže.

I 30. rođendan proslavit će u New Yorku, a za ovaj okrugli ima mnogo želja.

''Želim napisati mjuzikl, želim negdje glumiti, želim glumiti u mjuziklu želim putovati po cijelom svijetu, želim napisati još koju knjigu, previše toga želim. Nemoguće da ću to sve postići, meni je samo zabavno sanjati'', kaže.

O svojim glumačkim ambicijama dosad nije javno govorila.

''Mislim da to nisam nikad nikom rekla osim prijateljima u šali, ne želim biti sad glumica nego oduvijek me zanimalo da li bi znala glumiti tako da želim smao jedno glumačko iskustvo čisto da to nekako iskusim'', kaže.

A želje na polju privatnog života su:

''Ne sanjam baš o obitelji, bar ne zasad, mislim da će to ako dođe da ću se jednog dana probuditi i znati da to želim ali to mi je nešto što ne mogu zamisliti da planiram znači ako se dogodi dogodi, ako ne opet super'', kaže Mia.

Najveća predrasuda, onih koji je ne poznaju, o njoj je:

''Obično mi kažu joj ja sam mislio ti se neka dobra, ti nikad ne opsuješ, nikad ne popiješ, to su nekako stvari koje te ovaj posao primora. Da njeguješ imidž dobre djevojke što je možda i glupo jer smo se mi to možda i sami nametnuli'', kaže Mia.

Uskoro će objaviti album na engleskom, a u dobroj formi spremna je za velike pozornice i u Hrvatskoj i u Americi.

