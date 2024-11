Toma se prisjetio nastupa na dočeku Pape u Sarajevu i otkrio svoju najveću želju: ''Imam još tri godine da se to dogodi!''

Sada vas vodimo na glazbenu probu na kojoj su zapjevali Franka Batelić i Toma. Dio je to priprema za Tomin koncert u Zagrebu, uoči kojeg se mladi pjevač prisjetio svojeg početka i nastupa na dočeku Pape u Sarajevu.

Ovako to zvuči kad Franka Batelić i Tomislav Marić Toma udruže pjevačke snage. Zajedno će zapjevati i na Tominu koncertu u Petom kupeu 7. studenog, za koji su pripreme u punom jeku.

''Vrlo sam nervozan i sad sam nervozan, pričam s tobom i sav se češem, nervoza me pere. Bit će nas dosta na pozornici, a najviše me raduje što će biti prošireni bend, 12-13 ljudi, to dođe kao mali orkestar, Franka i Nika kao dvije gošće posebne'', priča Toma.

''Puno se priprema za ovaj koncert, ipak je to prvi veliki, tako da mi jako drago biti dio svega toga. Ja čim završim duet idem u prvi red dalje plesati i navijati'', rekla je Franka.

Franka i Toma, otkad su prošlog ljeta snimili duet, postali su i pravi prijatelji, pa jedno o drugom imaju samo riječi hvale.

''Jedan tako drag i jednostavan dečko, a jako zanimljiv i svemirski talentiran'', opisala je Franka Tomu.

''Ja sam odrastao slušajući njezine pjesme, pa sam imao taj neki moment fana, ali me oduševilo kako je Franka možda i najjednostavnija osoba na estradi, koliko je prirodna, opuštena, draga i njeguje privatno puno više nego poslovno. Ona me baš pustila u svoj svijet, ali i baš je nahranila moj svijet s druge strane'', govori Toma.

Toma je prošlog tjedna proslavio 27. rođendan, a do 30. mu je plan snimiti velik hit, još jedan album, a najveća želja kad je privatni život u pitanju mu je:

''Stvarno bih volio postati tata do tridesete, sad imam još tri godine da se to i dogodi'', kaže.

Samo 14 godina imao je kad je nastupio na dočeku pape Franje na stadionu Koševo u Sarajevu.

''Ja sam imao priliku pjevati maltene na samom njegovu ulasku u stadion, to ja kažem da je stvarno bilo kao najljepša duhovna obnova za mene i jedan trenutak u kojem se baš ispuniš ljubavlju'', prisjetio se.

Toma ne krije ni koliko je vezan za svoj rodni kraj.

''Žepče koje obožavam, često ljudi spominju da sam ja iz Livna, ali nisam, ja sam samo rođen ondje, ali ja sam iz Žepča i Žepče je moj dom'', govori.

Ponosni su na njega i njegovi sugrađani.

''Žepčani i Žepčanke jesu i to mi je isto lijepo, kad vidim kad mama i tata dijele nešto što ja radim i onda vidim u komentarima silinu podrške ljudi s kojima sam odrastao'', govori.

Do prije nekoliko dana radio je i kao radijski voditelj, a onda je odlučio posvetiti se samo glazbi. Zato za nadolazeći zagrebački koncert pazi na svaki detalj.

''Ako je netko platio kartu, onda očekuje dobar koncert, dobru izvedbu i onda mi je stres da ne zeznem tekst, da svi iz benda dobro sviraju. Jednostavno želim ispuniti očekivanja svake osobe koja dođe na koncert iako znam da je to nemoguće, ali želim dati maksimum od sebe jer mislim da su to ljudi zaslužili'', zaključio je.

A zaslužio je i Toma potporu svoje publike jer jedan je od najperspektivnijih mladih pjevača na našoj glazbenoj sceni.

