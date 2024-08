Prvi zavirite u dom Luce i Janka koji otkrivaju detalje novih epizoda Kumova: ''On bi, ali ona još ne bi, tako je to kad ne znaš pozadinu...''

Novi nastavci najgledanije domaće dramske serije vraćaju se na Novu TV u ponedjeljak. Nakon ljetne stanke, omiljeni likovi, koji su postali dio svakodnevice mnogih gledatelja, ponovno ulaze u domove, donoseći obilje zabave, iznenađenja i neočekivanih preokreta. Maja Perica vodi vas u dom Janka i Luce, kako biste prvi doznali što očekuje taj svima omiljeni bračni par.

Ljubavnih, poslovnih i obiteljskih izazova u Zaglavama nikad ne nedostaje. Odmah na početku odlazimo 5 godina u budućnost, gdje nas čekaju stari likovi i nove zavrzlame.

''Mi smo mladi nakon pet godina ja sam pustio bradu da sakrijem da sam pet godina mlađi, a ja šiske da mi se ne vidi ova bora mrštilica'', govore Momčilo i Ana Uršula.

I pet godina nakon, ovaj je par i dalje zaljubljen, no neka pitanja još uvijek vise u zraku.

''Prešli smo onih sedam kritičnih, nemamo još dijete, možda hoćemo, možda nećemo, Janko bi ali Luce… Luce bi htjela, bila bi sjajna majka, ali mislim da se malo boji pa je to obrambeni mehanizam onda je sve na Janku'', govore.

Nakon Ljubljane, vratili su se među svoje voljene u Zaglave, no Luce, čini se, nema mira. Njezina karijera napreduje, no pitanje je hoće li ta ambicija narušiti njihov odnos.

''Karijera napreduje sjajno i blistavo, završila sam specijalizaciju obiteljske medicine u Ljubljani i sad smo se vratili u Zaglave, ali to i jest problem jer i Janko je nešto završio nije on bez škole da se razumijemo, on je završio i radi i sad se jako trudi, ali je uvijek bitnija specijalizacija nego Jankove želje i tu su onda sukobi…'', šale se.

Janko više nije onaj koji dane provodi ljenčareći na kauču, a nije više ni taj koji uvijek izvuče deblji kraj.

''Podržava ga, no dogodit će se neke greške u koracima, napravit će mu medvjeđu uslugu. To je kao u životu kad ideš pomagati pa samo napraviš lošije jer ne znaš pozadinu…''

Uz intrigantne zaplete, dirljive trenutke te humoristične situacije koje mogu prirediti jedino Zaglavčani, Kumovi će vam pružiti nezaboravne večeri pred TV ekranom, stoga 2. rujna ne propustite biti uz svoje omiljene likove.

